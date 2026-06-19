De interesse in de XRP ETF koelt af. Op 18 juni 2026 stroomde er nog maar $2,54 miljoen aan vers geld binnen, volledig via aanbieder Bitwise. Beleggers wachten op een groot signaal. Misschien komt dat van ’s werelds grootste vermogensbeheerder.

XRP ETF instroom blijft achter

De cijfers laten zien dat de honger naar XRP fondsen tijdelijk afneemt. In de Verenigde Staten zijn nu zeven XRP ETF’s actief, samen goed voor ongeveer $1 miljard aan beheerd vermogen. Sinds de start in november 2025 stroomde er in totaal zo’n $1,43 miljard binnen. Maar op 18 juni was Bitwise de enige aanbieder met een plus.

Voor wie zelf wil instappen, blijft een betrouwbare crypto exchange de simpelste route. De ETF’s zijn vooral bedoeld voor grote partijen die niet rechtstreeks crypto willen aanhouden.

XRPL update maakt het netwerk sneller en goedkoper

Goed nieuws voor de techniek achter XRP. Op 15 juni ging versie 3.2.0 van de XRP Ledger live. Deze update ruimt meer dan dertig oude regels op, verbetert de veiligheid en maakt transacties sneller en goedkoper. Ook kreeg de kernsoftware een nieuwe naam: van rippled naar xrpld.

Die opschoning is belangrijk voor de toekomst. Het netwerk wordt klaargemaakt voor RWA crypto, oftewel het op de blockchain zetten van echte bezittingen zoals aandelen en obligaties. Mede-bedenker David Schwartz draaide zijn eigen knooppunt zonder problemen over naar de nieuwe versie.

I'm about to take my hub down for about ten minutes to upgrade to 3.2.0. Here's the performance graphs for the past month. They show only one real event, an unexplained burst of peer disconnections likely associated with some network outage somewhere close to the hub. pic.twitter.com/xLBStkZ72f — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) June 16, 2026

Wanneer komt de BlackRock Ripple ETF?

Dit is de vraag die de markt bezighoudt. BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft nog geen aanvraag voor een XRP ETF ingediend. Volgens Steven McClurg, topman van Canary Capital, gebeurt dat waarschijnlijk pas eind 2026 of begin 2027.

BlackRock wacht graag tot een markt zich bewezen heeft. McClurg denkt dat de XRP fondsen samen richting de $3 miljard moeten groeien voordat het bedrijf instapt. Een aanvraag van zo’n grote naam zou veel nieuw geld kunnen aantrekken, terwijl de XRP koers verwachting voorlopig vlak blijft rond de $1.

Wat zou een BlackRock Ripple ETF kunnen betekenen?

Meer vertrouwen: de grootste vermogensbeheerder die instapt, geeft de markt een stevig signaal.

de grootste vermogensbeheerder die instapt, geeft de markt een stevig signaal. Vers kapitaal: grote pensioenfondsen en banken kunnen makkelijker meedoen.

grote pensioenfondsen en banken kunnen makkelijker meedoen. Hogere zichtbaarheid: XRP komt op het netvlies van beleggers die de munt nu nog negeren.

“Een BlackRock aanvraag is voor de markt vaak een keerpunt”, zegt onze crypto analist. “Het trok bij Bitcoin enorm veel institutioneel geld aan. Bij XRP kan hetzelfde gebeuren, maar het bedrijf laat zich niet opjagen.”

Zelf in XRP stappen via MEXC

Wil je niet wachten op de grote partijen, dan kun je nu al XRP kopen. Een populair platform daarvoor is MEXC. De beurs biedt lage kosten, veel handelsparen en een eenvoudige app voor beginners.

De komende maanden draait alles om twee dingen: blijft het verse geld in de ETF’s stromen en zet BlackRock de stap? Tot die tijd houdt de markt de instroomcijfers en de XRP koers scherp in de gaten.

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