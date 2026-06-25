Ripple zette op 24 juni een grote stap in Azië. De stablecoin RLUSD is nu officieel te koop in Japan, nadat toezichthouder JFSA groen licht gaf. De lancering loopt via SBI VC Trade. Beleggers vragen zich nu af wat dit met de XRP koers doet.

RLUSD lancering in Japan: dit is er gebeurd

Ripple en de Japanse financiële reus SBI Group maakten de officiële lancering samen bekend. RLUSD is daarmee de eerste buitenlandse dollar stablecoin die in Japan een echte vergunning krijgt. De toezichthouder plaatst de munt in een nieuwe categorie voor stabiele tokens die volledig met dollars zijn gedekt.

Zowel grote bedrijven als gewone gebruikers kunnen de munt nu kopen via het VCTRADE platform van SBI VC Trade. Dit volgt op een afspraak die beide partijen in augustus 2025 maakten. Voor wie het laatste Ripple nieuws volgt, is dit een belangrijke mijlpaal.

De kern van de lancering op een rij:

RLUSD kreeg als eerste buitenlandse dollar stablecoin een officiële goedkeuring van de JFSA.

De munt is te koop voor zowel grote partijen als particulieren via SBI VC Trade.

RLUSD heeft inmiddels een marktwaarde van $1,7 miljard opgebouwd sinds de start eind 2024.

We're proud to announce that Ripple USD ($RLUSD) is now officially available in Japan, following approval from the Japan Financial Services Agency (JFSA): https://t.co/5rJZBrFaIM Through our partnership with SBI Group and @sbivc_official, $RLUSD will be accessible to both… — Ripple (@Ripple) June 25, 2026

Waarom de Ripple stablecoin op Ethereum draait

Opvallend: de Ripple stablecoin draait in Japan niet op de eigen XRP Ledger, maar op het netwerk van Ethereum. De reden is simpel. Het meeste RLUSD bestaat al op Ethereum, waar de handel en het aantal gebruikers dieper zitten. Daardoor ging de goedkeuring sneller.

Er zitten wel grenzen aan. Alleen RLUSD op Ethereum wordt geaccepteerd, en per transactie geldt een limiet van ongeveer 1 miljoen yen (zo’n $6.200). Sommige analisten noemen de start daarom voorzichtiger dan het grote nieuws doet vermoeden, en kijken breder naar de beste altcoins van dit moment.

XRP koers verwachting: kan XRP naar $8?

De grote vraag is wat dit voor de XRP koers betekent. RLUSD is een aparte munt, maar het versterkt wel het hele netwerk rond Ripple. Een sterkere stablecoin betekent meer activiteit en vertrouwen rond het bedrijf, en dat straalt op den duur af op XRP zelf. Toch reageert de markt voorzichtig, want XRP staat vandaag onder druk.

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Bank Standard Chartered modelleerde XRP eerder richting $8. Begin 2026 verlaagde de bank dat doel voor dit jaar wel naar $2,80, na een flinke daling op de cryptomarkt. Op langere termijn blijft de bank positief, en het Ripple nieuws uit Japan past in dat optimistische plaatje. De XRP koers verwachting hangt sterk af van de regels en van de komst van een mogelijke XRP ETF. Juist zo’n XRP ETF zou meer groot geld naar de munt kunnen trekken.

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