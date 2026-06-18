Ripple zet een grote stap richting de traditionele bankenwereld. Via het SWIFT Certified Partner Program kunnen bedrijven hun betalingen op één plek regelen, met gewoon geld én crypto naast elkaar. Dat voedt opnieuw de vraag wat Ripple gaat doen met XRP.

Wat gaat Ripple doen met SWIFT?

Het betaalplatform Ripple Treasury is nu officieel partner van SWIFT. Via een aansluiting met de naam Alliance Lite2 krijgen bedrijven toegang tot meer dan 11.000 banken wereldwijd. Het bijzondere zit in de keuze die banken krijgen. Ze kunnen een betaling op de klassieke manier via SWIFT versturen, of kiezen voor snellere afhandeling via XRP en RLUSD. Die laatste route is volgens Ripple in drie tot vijf seconden rond.

Het platform is groot. In 2025 verwerkte Ripple Treasury voor 13 biljoen dollar aan betalingen. Voor wie zelf wil instappen, lonen het vergelijken van een betrouwbare crypto exchange en het in de gaten houden van dit Ripple nieuws.

RLUSD en XRP: hoe werkt de koppeling precies?

Hier is een belangrijke nuance. De koppeling zit op platformniveau, niet in het netwerk zelf. XRP draait gewoon op zijn eigen blockchain, de XRP Ledger. SWIFT blijft een systeem dat vooral berichten tussen banken stuurt. Met andere woorden: XRP rijdt niet mee op de rails van SWIFT.

Wat wél verandert, is dat treasury teams alles op één scherm beheren. Gewoon geld, XRP en de stablecoin RLUSD staan naast elkaar. Wie de XRP koers verwachting volgt, ziet dat juist dit soort gebruik op de lange termijn telt.

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XRP koers verwachting: bull- en bearscenario

De XRP koers staat rond de 1,20 dollar. De grote vraag: kan het nieuws de koers richting 3 dollar duwen? In de XRP gemeenschap klinkt veel optimisme over de aansluiting. Beleggers die nu nadenken over XRP kopen, wegen twee scenario’s tegen elkaar af.

How Ripple Treasury will use XRP🙇‍♂️ Remember: this is a direct connection to SWIFT for XRP✅ 👇 https://t.co/LnFrVvZXEq pic.twitter.com/j6LLkfScRV — SMQKE (@SMQKEDQG) June 18, 2026

Bull: banken gaan de snelle route via XRP echt gebruiken, instroom uit crypto ETF’s houdt aan en Ripple stijgt mee. In dit scenario lijkt 3 dollar eind 2026 haalbaar.

banken gaan de snelle route via XRP echt gebruiken, instroom uit crypto ETF’s houdt aan en Ripple stijgt mee. In dit scenario lijkt 3 dollar eind 2026 haalbaar. Bear: de koppeling blijft op papier en banken houden vast aan de oude SWIFT route. Dan blijft de koers onder druk en zakt XRP mogelijk terug richting 1 dollar.

“De aansluiting op SWIFT is vooral een vertrouwenssignaal richting banken. Echte koersbeweging komt pas als die banken de XRP route in de praktijk gaan kiezen,” zegt een analist van ons eigen team.

Ons koersdoel: een realistische bandbreedte van 1,80 tot 3,00 dollar tegen het einde van 2026, mits de adoptie doorzet. Lukt dat niet, dan is 1,00 tot 1,40 dollar waarschijnlijker.

Naast XRP: de opmars van Bitcoin Hyper

Terwijl XRP wacht op echte bankadoptie, kijken beleggers ook naar nieuwe projecten met snelheid. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER), een Layer 2 netwerk dat Bitcoin sneller en goedkoper wil maken. Transacties worden razendsnel verwerkt en daarna teruggeschreven naar de Bitcoin blockchain voor de eindafrekening.

De presale haalde inmiddels meer dan 32 miljoen dollar op. De $HYPER token wordt gebruikt voor transacties, staking en stemrecht in het netwerk. Net als bij XRP geldt: het echte succes hangt af van gebruik op grote schaal.

Bitcoin Hyper presale toegang