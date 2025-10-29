De golf aan nieuwe crypto ETF’s breidt razendsnel uit. Volgens JPMorgan kunnen altcoin fondsen de komende maanden tot wel $14 miljard aantrekken. Vooral de XRP ETF en Solana ETF springen eruit, met een verwachte instroom van respectievelijk $8 miljard en $6 miljard.

De timing is cruciaal. Oktober en november staan vol met goedkeuringen, waardoor grote bedragen tegelijk richting de markt kunnen vloeien.

Nieuwe crypto ETF trekt miljarden aan

De belangstelling voor altcoin fondsen groeit nu de eerste producten live zijn. De Solana ETF maakte gisteren een vliegende start met tientallen miljoenen aan handelsvolume op dag een. Ook de eerste XRP ETF draait inmiddels en trekt meteen kapitaal aan van institutionele beleggers. Lees ook ons artikel over de Bitwise Solana Staking ETF die $55 miljoen ophaalt.

BREAKING: @Grayscale Solana Trust ETF approved for listing and registration by the SEC 👀 pic.twitter.com/SxWLQmg4J5 — Solana (@solana) October 28, 2025

Volgens JPMorgan draait het niet alleen om speculatie. XRP heeft een duidelijke rol in internationale betalingen en profiteert van zijn juridische duidelijkheid in de VS. Dat maakt het een aantrekkelijke keuze voor banken en beleggingsfondsen. Solana valt op door zijn snelheid en lage kosten, waardoor het populair is bij DeFi projecten en ontwikkelaars.

Samen kunnen deze fondsen een nieuwe kapitaalstroom op gang brengen die vergelijkbaar is met de Bitcoin ETF rally van begin 2024.

Solana koers herstelt na korte dip

De Solana koers staat vandaag op $198,59, een daling van 0,11% ten opzichte van gisteren. Gisteravond zakte de prijs kort tot $191,53, maar het herstel kwam snel. Het handelsvolume steeg met 20,53% naar $7,39 miljard, wat wijst op toegenomen interesse vanuit de markt.

Voor veel beleggers is de grens van $200 nu het psychologische punt om in de gaten te houden. Een doorbraak daarboven zou volgens analisten de deur openen richting $250, zeker als de instroom naar de Solana ETF aanhoudt.

XRP koers blijft stabiel boven $2,60

De XRP koers noteert op $2,65, een lichte stijging van 0,09% sinds gisteren. Het handelsvolume groeide met 16,58% naar $5,42 miljard. Dat is een teken dat XRP steun vindt boven de $2,60, ondanks schommelingen in de bredere cryptomarkt. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

We are proud to announce that the REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR has surpassed $100 million in AUM as of 10/23/2025.$XRPR is the first U.S. ETF to provide investors with spot exposure to $XRP. For more information on $XRPR click here:https://t.co/fZMaqJhPfD pic.twitter.com/vQopao0Y3G — REX Shares (@REXShares) October 24, 2025

De goedkeuring van XRP ETF’s eerder deze maand heeft duidelijk vertrouwen gebracht. Fondsen zoals XRPR en XRPI trokken in korte tijd honderden miljoenen aan, vooral vanuit institutionele hoek.

JPMorgan’s altcoin ETF forecast is wild:#XRP: $8B inflows#Solana: $6B inflows

Here’s why this matters 👇

XRP’s real-world utility in cross-border payments + clearer regulatory path = institutional favorite.$SOL is fast, but $XRP has the banking relationships that TradFi… — PaulBarron (@paulbarron) October 28, 2025

Volgens marktanalist Paul Barron ligt de kracht van XRP in de echte wereld. “XRP heeft de bankrelaties die traditionele financiële partijen zoeken. Dat maakt het een natuurlijke favoriet voor ETF’s,” schreef hij op X.

Oktober en november worden beslissend met de komst van nieuwe crypto ETF

De komende weken staan vol met beslissingen over nieuwe crypto ETF’s. Meerdere vermogensbeheerders, waaronder VanEck, 21Shares en Bitwise, wachten nog op goedkeuring voor hun altcoin fondsen.

Als meerdere ETF’s tegelijk groen licht krijgen, kan dat een golf van miljarden veroorzaken in korte tijd. Zo’n geconcentreerde instroom zagen we eerder ook bij de Bitcoin ETF’s, toen binnen enkele weken recordbedragen de markt instroomden.

Dat maakt de maanden oktober en november cruciaal voor de cryptoverwachting richting het einde van 2025.

Wat betekent dit voor de markt?

Een instroom van $14 miljard zou de liquiditeit van XRP en Solana flink vergroten. Meer vraag betekent doorgaans hogere koersen, maar het effect zal geleidelijk verlopen.

Voor XRP kan dat betekenen dat het eindelijk door de weerstand rond $2,80 breekt. Solana probeert ondertussen de $200 lijn vast te houden, met analisten die kijken naar een mogelijke stijging richting $250 als de ETF instroom doorzet.

De bredere markt kijkt mee. Als deze fondsen succesvol blijven, kunnen andere altcoins zoals Cardano, Avalanche en Dogecoin volgen met hun eigen ETF’s.

Een nieuw crypto ETF hoofdstuk

De start van de XRP ETF en Solana ETF markeert een nieuw hoofdstuk voor de cryptomarkt. Waar Bitcoin het startschot gaf, openen deze fondsen de deur voor de rest van de sector.

Met $14 miljard aan verwachte instroom, stijgende volumes en sterke koersen lijkt de trend duidelijk. Institutioneel geld kiest nu ook voor altcoins.

En als die trend zich doorzet, kan 2025 weleens het jaar worden waarin XRP en Solana het gat met Bitcoin echt beginnen te dichten. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen na de crypto ETF tsunami.

