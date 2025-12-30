Crypto expert: XRP koers verwachting van $1000 blijft staan

De XRP koers staat rond $1,85, maar een crypto expert blijft vasthouden aan een opvallende uitspraak. Volgens hem blijft een koers van $1000 theoretisch mogelijk. Niet morgen. Niet volgend jaar. Maar als alles meezit op de lange termijn. Die uitspraak zorgt opnieuw voor discussie onder traders, zeker nu er ook nieuw Ripple nieuws rond ETF-instroom en institutionele interesse speelt.

Crypto expert herhaalt extreme XRP koers verwachting

De uitspraak komt niet uit het niets. De expert grijpt terug op een oude post van Uphold. Daarin werd ooit de vraag gesteld wat beleggers zouden doen als XRP ooit $1000 aantikt. Het was geen voorspelling, maar een gedachte experiment. Toch bleef dat moment hangen in de markt.

Nu XRP opnieuw in de schijnwerpers staat, duikt dat screenshot weer op. Traders delen het. Influencers reageren. En zo komt die extreme XRP koersverwachting opnieuw op tafel. De boodschap is dat dit niet gaat over timing, maar over schaal. Lees ook ons artikel over XRPL krijgt protocol lending zonder DeFi.

XRP koers en ETF instroom lopen niet gelijk

Kijk je naar de ETF data, dan zie je iets interessants. Volgens cijfers van SoSoValue is er sinds de lancering sprake van aanhoudende instroom in XRP ETF’s. Het totaal beheerd vermogen ligt inmiddels rond de $1,24 miljard. Dat wijst op interesse van grotere partijen.

Toch reageert de XRP koers daar nauwelijks op. Het blijft hangen in een brede range en noteert ver onder de piek van eerder dit jaar. Dat verschil valt op. Instroom alleen is blijkbaar niet genoeg om de koers direct omhoog te trekken. Zeker niet zolang het algemene marktsentiment wisselvallig blijft.

Ripple nieuws en wat de grafiek laat zien

Op de weekgrafiek zie je duidelijke zones. Rond $1,60 ligt een belangrijk steunniveau. Daar kwamen eerder kopers in beeld. Zakt XRP daar structureel onder, dan wordt het technisch lastiger.

Aan de bovenkant blijft de zone rond $3,60 zwaar wegen. Dat is de oude all-time high. Veel traders kijken daarnaar. Pas bij een overtuigende uitbraak boven dat niveau ontstaat er ruimte voor een nieuwe fase. Tot die tijd blijft de markt voorzichtig.

De Fibonacci Extension op de grafiek laat mogelijke stappen zien als er wél momentum komt. Denk aan zones rond $2,60 en daarboven richting $3. Maar zonder volume blijven dat scenario’s, geen zekerheid. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Ripple verwachting draait om aannames

Voor een koers van $1000 moet alles kloppen. Wereldwijde adoptie. Grootschalig gebruik door banken. En een blijvende stroom institutioneel geld, bijvoorbeeld via ETF’s. Dat is de kern van de Ripple verwachting waar deze expert op leunt.

Maar daar zit ook de kritiek. Met de huidige hoeveelheid XRP zou een koers van $1000 neerkomen op een marktwaarde van tientallen biljoenen dollars. Dat ligt ver boven wat de cryptomarkt nu aankan. Daarom blijven veel analisten sceptisch, ook al erkennen ze dat XRP een unieke positie heeft. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Hoeveel kan Ripple waard worden op een realistischer pad

De vraag hoeveel Ripple waard kan worden, draait niet om één getal. Het gaat om stappen. Eerst terug boven $2. Daarna kijken of $3 opnieuw haalbaar wordt. Pas dan komt een nieuw speelveld in beeld.

De ETF instroom laat zien dat XRP nog steeds serieus wordt genomen. Maar de koers vertelt een ander verhaal. De markt twijfelt. En zolang die twijfel blijft, blijft $1000 vooral een discussiepunt.

Extreme voorspellingen trekken aandacht. Dat is logisch. Maar ze blijven speculatief. Voor traders en beleggers blijft één ding belangrijk en dat zijn realistische verwachtingen en goed risicobeheer. Zeker bij XRP, waar bewegingen vaak snel en fel zijn.

