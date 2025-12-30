Ripple maakte deze week bekend dat het native lending wil toevoegen aan de XRP Ledger (XRPL), waardoor lenen en terugbetalen van XRP rechtstreeks op protocolniveau gebeurt, dus zonder DeFi platforms of externe partijen. Deze aankondiging komt op een moment van toenemende institutionele activiteit rond Ripple en roept de vraag op: kan de XRP koers hierdoor structureel veranderen richting 2026?

Native lending zet druk op de XRP koers

Deze nieuwe functie maakt het mogelijk om XRP te lenen en vast te zetten binnen de XRPL. Het volledige proces loopt via vaste regels in het protocol. Banken en betalingsbedrijven hoeven daardoor geen gebruik meer te maken van externe smart contracts of tussenpersonen.

Een belangrijk verschil met bestaande DeFi leningen is dat elke lening volledig geïsoleerd is. Als één partij niet terugbetaalt, heeft dit geen gevolgen voor andere leningen. Dit verlaagt systeemrisico en sluit beter aan bij hoe traditionele kredietmarkten werken. Voor institutionele marktpartijen is dit een belangrijke voorwaarde om überhaupt met on-chain lending te werken.

Daarnaast worden deze geleende XRP tokens voor een vaste looptijd vergrendeld. Zolang deze tokens vaststaan, zijn ze niet vrij verhandelbaar. Bij een brede adoptie kan dit tot een lagere circulerende XRP supply leiden. Dat effect is meetbaar, maar de uiteindelijke impact op de XRP koers hangt af van hoeveel marktpartijen deze functie daadwerkelijk gaan gebruiken.

Compliance en regelgeving als steun voor de XRP koers

Het ontwerp van native lending is duidelijk gericht op voorspelbaarheid en naleving. De voorwaarden van een lening liggen vast in het protocol en zijn voor alle deelnemers inzichtelijk. Dat maakt dit systeem geschikt voor banken en payment providers die binnen strikte compliance kaders werken.

Deze ontwikkeling volgt vlak nadat het conflict tussen Ripple en de Amerikaanse toezichthouder is afgerond. Sinds die juridische onzekerheid is weggenomen, is de drempel voor instellingen om XRP te gebruiken duidelijk lager geworden.

Ook de recente Amerikaanse wetgeving rond digitale activa geeft meer houvast voor een compliant gebruik door financiële instellingen.

Tegelijkertijd is de toegang tot XRP verbreed via spot ETF producten. Deze zorgen voor een extra liquiditeit en maken het ook eenvoudiger voor grotere marktpartijen om een blootstelling op te bouwen zonder direct zelf crypto tokens te holden. Samen met de stijgende on-chain activiteit versterkt dit de institutionele positionering van XRP richting 2026.

$XRP: Ripples XRP Native Lending Feature Is Designed To Suit Institutions. Allowing $XRP To Be: Locked, Utilised, and Repaid Entirely On The XRPL, All Without Relying On Third Parties

Het tempo van de adoptie blijft het belangrijkste risico

Ondanks het positieve perspectief blijft de uitkomst onzeker. Het succes van native lending hangt immers af van de snelheid waarmee banken en betalingsbedrijven deze functie in hun processen integreren. Een trage uitrol beperkt het effect op de supply en het gebruik.

Ook blijft de vraag hoe gevoelig de XRP koers is voor tijdelijke supply lockups. Als de vraag niet genoeg groeit, blijft het effect waarschijnlijk beperkt. De ontwikkeling is dus technisch belangrijk, maar de XRP markt moet deze ook daadwerkelijk benutten.

