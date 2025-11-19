De Crypto Fear & Greed Index is gedaald naar 15/100, het laagste niveau sinds april. Het marktsentiment bevindt zich nu officieel in een fase van extreme angst. Deze meting komt na een week van hevige liquidaties ter waarde van ruim $1 miljard, terwijl Bitcoin opnieuw steun testte rond $90.000 en altcoins verder wegzakten. De angst in de markt wordt versterkt door hoge volatiliteit en aanhoudende zorgen over liquiditeit na de recente correctie. Kan de XRP koers het marktsentiment redden?

XRP koers vertoont afwijkend patroon

Terwijl de meeste altcoins in het rood staan, vertoont XRP opvallende veerkracht. On-chain data toont dat 41,5% van het circulerende aanbod onder water staat, een zone die historisch als koopgebied geldt voor langetermijnholders. Tegelijkertijd is er sprake van toegenomen whale activiteit, met meerdere wallets die hun posities uitbreiden in afwachting van aankomende ETF-beslissingen.

Canary Capital is proud to announce the launch of the spot XRP ETF – $XRPC Launched in 2012, XRP was designed for fast, low-cost global payments and operates on the XRP Ledger, a decentralized blockchain built for efficiency. With its focus on cross-border transactions, XRP is… pic.twitter.com/BhICySUkbu — Canary Capital (@CanaryFunds) November 13, 2025

De markt richt de aandacht op drie grote spelers die hun aanvragen voor een XRP ETF hebben ingediend: Franklin Templeton, Bitwise en Canary Capital. Vooral Canary trok aandacht na een initiële instroom van $245 miljoen op de eerste handelsdag van de Canary XRP ETF.

Waarom is Ripple uniek gepositioneerd?

Er zijn drie factoren die de Ripple koersverwachting onderscheiden in deze periode van marktonrust:

Swell 2025: We have closed a $500 million strategic investment at a $40 billion valuation, led by Fortress Investment Group and Citadel Securities

→ $1B+ $RLUSD stablecoin market cap

→ 6 strategic… — Ripple (@Ripple) November 5, 2025

ETF katalysator : Een goedkeuring van meerdere XRP ETF’s kan een domino-effect veroorzaken. Vergelijkbaar met de institutionele instroom die Bitcoin eerder dit jaar richting de $100.000 dreef.

: Een goedkeuring van meerdere XRP ETF’s kan een domino-effect veroorzaken. Vergelijkbaar met de institutionele instroom die Bitcoin eerder dit jaar richting de $100.000 dreef. Institutionele adoptie : Instellingen lijken XRP te gebruiken als hedge tegen volatiliteit in BTC en ETH, mede dankzij het gereguleerde karakter van Ripple’s betalingsnetwerk.

: Instellingen lijken XRP te gebruiken als hedge tegen volatiliteit in BTC en ETH, mede dankzij het gereguleerde karakter van Ripple’s betalingsnetwerk. Historische kracht bij extreme fear: In eerdere marktfases noteerde XRP bovengemiddelde rendementen zodra de Fear & Greed Index onder 20 dook.

Volgens analisten zou XRP bij een breakout boven $2,45 opnieuw momentum kunnen vinden richting $3,50 – $4,20. Bitcoin en Ethereum bevinden zich nog in een periode van consolidatie.

Twee scenario’s voor de cryptomarkt

Bearish scenario:

Als de markt in extreme angst blijft, kan de XRP koers de steun van $1,87 opnieuw testen. Een dagelijkse sluiting onder dat niveau zou een verdere daling richting $1,50 – $1,60 kunnen veroorzaken, vooral als macrofactoren zoals de renteverwachtingen van de Fed negatief blijven.

Bullish scenario:

Als de ETF-beslissingen positief uitvallen en de Fed tijdens de volgende beleidsvergadering op 18 december wijst op een mogelijke renteverlaging in 2026, kan de liquiditeit snel terugkeren. In dat geval kan de XRP koers profiteren van institutionele instroom en een herstel inzetten naar $3,50 – $4,20. Daarmee wordt ook de hele cryptomarkt omhooggetrokken .

De komende 2 tot 3 weken worden volgens analisten beslissend. De ETF-goedkeuringen eind november en de Fed meeting halverwege december kunnen een kantelpunt vormen voor een nieuwe bull run. Daarentegen kunnen deze signalen ook het sentiment verslechteren.

Zakt de Fear & Greed Index verder, dan kan de druk toenemen. Maar als XRP zijn steun weet te behouden en ETF’s groen licht krijgen, zou juist deze fase van extreme angst het startpunt kunnen worden van een historisch herstel. Wees dus slim en positioneer je strategisch, bijvoorbeeld bij crypto presales. Investeer in de Best Wallet Token ($BEST) voor een sterke en handige crypto wallet.

