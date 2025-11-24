De markt laat herstel zien: Solana ($SOL), Ethereum ($ETH) en Bitcoin ($BTC) veren op na oversold-signalen, wat de vraag oproept of de bull run opnieuw van start gaat. Met afnemende verkoopdruk en terugkerend momentum ontstaan voorzichtig de eerste signalen van een mogelijke trendomslag. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Solana, Ethereum en Bitcoin herstellen na oversold signalen

De cryptomarkt liet vandaag een opvallend herstel zien, met Bitcoin terug boven $87.000, terwijl Ether en Solana eveneens stevig herstelden na een periode van aanhoudende verkoopdruk. De reversal kwam op het moment dat Bitcoin in ‘extreme oversold’ RSI-territorium terechtkwam, een zone onder de 30 die aangeeft dat een asset technisch gezien te hard is afgestraft.

In eerdere cycli leidde zo’n extreem lage RSI-stand vaak tot een bounce, omdat het neerwaartse momentum simpelweg niet houdbaar is.

Dat beeld werd versterkt door meer dan $200 miljoen aan liquidaties in de afgelopen 24 uur. Zulke liquidaties ruimen grote hefboomposities geforceerd op, waardoor een aanzienlijk deel van de verkoopdruk ineens van de markt verdwijnt.

Dit creëert een situatie van seller exhaustion, waarbij verkopers niet langer voldoende openstaande posities of momentum hebben om de koers verder omlaag te duwen.

Vooral BTC, ETH en SOL profiteerden van die combinatie van oversold-signalen en weggevaagde hefboomdruk. Toch blijft het marktsentiment breekbaar. De Crypto Fear & Greed Index staat nog steeds rond 10, wat wijst op extreme angst onder traders. Laten we de koersen van de drie veelbelovende crypto beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de verwachtingen.

Wat gaan Bitcoin, Ethereum en Solana doen?

Bitcoin heeft na de scherpe terugval richting $80.600 overtuigend terrein teruggewonnen. De koers beweegt inmiddels boven $87.700, waarbij $90.000 het eerstvolgende beslissingspunt vormt. Dit voormalige supportgebied fungeert nu als belangrijke weerstand: een doorbraak zou bevestigen dat kopers opnieuw aan kracht winnen. De RSI herstelt richting de neutrale zone na een duik onder 30, wat aangeeft dat het extreem bearish momentum duidelijk is afgezwakt.

De Ethereum koers liet een technisch sterke reactie zien door perfect te stuiteren vanaf het 61,8% Fibonacci-niveau op $2749. De koers staat nu weer boven $2840, met ruimte richting $3017 zolang deze supportzone standhoudt. Net als bij Bitcoin kruipt ook de RSI van Ethereum uit het oversold gebied, wat de marktstructuur duidelijk verbetert en signaleert dat er opnieuw evenwicht ontstaat tussen kopers en verkopers.

Solana toont een veerkrachtiger beeld dan de volatiliteit op korte tijdsframes doet vermoeden. Na de daling van $144,65 naar $121,65 wist SOL zich stevig te herstellen en noteert het opnieuw boven $129. De koers houdt zich momenteel boven de 0,236 Fib op $127,08, een belangrijk teken dat kopers verdedigen. Als SOL erin slaagt de 0,5 Fib rond $133 te heroveren, ligt de weg open naar de $136–$140-zone, een positieve bevestiging van momentumherstel. De RSI rond 44–45 laat zien dat er nog ruime opwaartse marge is zonder dat de markt oververhit raakt.

Bull run herstart?

Hoewel bevestiging nog ontbreekt, suggereren de huidige signalen dat BTC, ETH en SOL op korte termijn verdere opleving kunnen laten zien. Zolang hun belangrijkste steunzones standhouden, blijft een vervolg van het herstel aannemelijk. Een doorbraak van de dichtstbijzijnde weerstanden bepaalt of de trend echt kantelt en of de crypto bull run wordt herstart.

Een opkomende crypto die er nu ook goed bij ligt, is Bitcoin Hyper ($HYPER). Deze layer 2 solution op het Bitcoin netwerk heeft in korte tijd al meer dan $28,3 miljoen weten op te halen in de presale. Het initiatief is de toekomst van Bitcoin aan het bouwen; dit valt goed in de smaak bij investeerders. Ook kunnen holders van $HYPER, hun tokens staken met een APY van 41%.