De crypto markt zit muurvast in angst. De Crypto Fear & Greed Index staat nu al twee dagen op 18, wat valt onder extreme fear. In het laatste crypto nieuws vragen veel handelaren zich af wat de crypto verwachting is voor de rest van het jaar en wat dit betekent voor de Bitcoin koers en XRP koers.

Extreme vrees in de crypto markt – Wat gaat crypto doen?

De Fear & Greed Index meet het gevoel in de markt op een schaal van 0 tot 100. Hoe lager de score, hoe meer angst. Een stand van 18 betekent dat veel mensen hun posities hebben verkleind of helemaal zijn uitgestapt. Ze vertrouwen het niet meer na de harde daling van de afgelopen weken.

Toch is dat precies waarom deze stand zo interessant is. In eerdere cycli zagen we hetzelfde patroon. De index dook diep in het rood, de verkoopdruk nam toe en de markt leek klaar voor een lange winter. Maar terugkijkend bleken die momenten vaak dicht bij een lokale bodem te liggen. Niet op de dag nauwkeurig, maar wel in dezelfde zone.

ETF instroom positief voor crypto verwachting

Terwijl de Fear & Greed Index diep rood blijft, laten de cijfers rond grote crypto ETF’s een ander beeld zien. Na weken met zware uitstroom kwamen er de laatste dagen weer netto instromen binnen bij Bitcoin, Ethereum en Solana ETF’s. Het gaat niet om absurde bedragen, maar het patroon is wel duidelijk dat geld weer naar binnen stroomt in plaats van naar buiten.

Voor de crypto markt is dat een belangrijk signaal. ETF’s zijn een makkelijke manier voor grote partijen om in- en uit te stappen. Zien we meerdere dagen achter elkaar instroom, dan geeft dat aan dat de grootste paniek lijkt af te nemen. Sentiment blijft somber, maar er zijn weer kopers. Lees ook ons artikel over de SOL ETF’s die een instroom van $621 mln bereiken deze maand.

Technische bodem rond $82K voor Bitcoin

Op de grafiek zie je dat Bitcoin een duidelijke zone heeft rond $82.000. Dit niveau is de afgelopen tijd vaker getest. Elke keer dat de koers daar in de buurt kwam, volgde koopinteresse. Op de 4 uursgrafiek tekent zich een opwaarts kanaal af met iets hogere bodems en iets hogere toppen.

Indicatoren zoals RSI en MACD laten zien dat de markt zwaar is afgekoeld. De extreme waarden die normaal horen bij een late bullrun zijn verdwenen. In plaats daarvan komen we in gebieden die in eerdere jaren vaak bij bodems hoorden. Dat betekent niet dat de daling klaar is, maar het laat wel zien dat er steeds minder ruimte over is voor nog een grote klap omlaag zonder tussentijdse bounce. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Voor nu blijft de Bitcoin koers gevoelig voor nieuws rond rente, economie en ETF flows. Maar als dit kanaal standhoudt en de koers boven de recente lows blijft, kan deze zone achteraf gezien de eerste bouwsteen van een grotere bodem blijken.

December als mogelijk keerpunt voor crypto verwachting

Veel analisten wijzen op december als mogelijke maand van de omslag. Dat heeft een paar redenen. Ten eerste kijkt de markt naar het volgende rentebesluit. Eventuele hints richting lagere rentes in 2026 geven vaak lucht aan risicovolle assets zoals crypto.

Daarnaast laten de eerste dagen met groene ETF instroom zien dat grote partijen weer interesse tonen. Dat sluit aan bij eerdere jaren, waarin de markt juist na een zware maand langzaam begon op te veren.

Historisch gezien is december meestal geen extreem zwakke maand. En omdat november dit jaar bijzonder rood was, sluiten sommige handelaren een verrassende draai omhoog niet uit. De vraag is alleen of het herstel krachtig genoeg is om het negatieve gevoel echt te breken.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers en XRP koers?

Zolang de Fear & Greed Index in extreme vrees staat, blijft het sentiment rond de Bitcoin koers kwetsbaar. Een kleine sell-off kan snel paniek veroorzaken. Maar als de ETF instroom doorzet en de zone rond $82K standhoudt, kan Bitcoin in december juist langzaam hoger kruipen.

De XRP koers beweegt vooral mee met dit grotere plaatje. Instroom in nieuwe XR -producten en ETF’s helpt, maar zolang Bitcoin de toon zet, zal XRP geen volledig eigen pad kiezen. Een stabielere Bitcoin is daarom nodig voordat XRP weer echt ruimte krijgt voor een stevige V-vormig herstel. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Snel handelen tijdens de volgende grote beweging

De komende dagen gaan we zien of investeerders de grote vermogensbeheerders volgen en weer beginnen te kopen of dat juist zwakke handen doorgaan met verkopen. Tijdens deze belangrijke periodes kan de rally naar boven of naar beneden hard gaan en daarom is het belangrijk om snel te kunnen handelen.

