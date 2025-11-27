Op 25 november werd er volgens de nieuwste ETF cijfers opnieuw $53,1 miljoen aan Solana ETF’s toegevoegd, waardoor de totale instroom sinds de lancering tot $621 miljoen is gestegen. De instroom valt op doordat het SOL volume verspreid is over fondsen van Bitwise, Fidelity, VanEck en Grayscale. Dit creëert spanning tussen sterke institutionele vraag en een markt die onder belangrijke weerstand blijft. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder herstellen?

Solana koers onder druk van technische zones

De SOL instroom werd op maandag geleid door Bitwise met $31 miljoen. Fidelity voegde $4,8 miljoen toe, gevolgd door VanEck met $1,3 miljoen en Grayscale met $16 miljoen. Deze verdeling laat zien dat de vraag niet afhankelijk is van één partij maar uit meerdere richtingen komt.

De prijs van SOL bewoog de afgelopen zeven dagen echter slechts licht. Crypto-analist Captain Faibik zegt hierover dat SOL al meerdere weken tegen een dalende trendlijn aankijkt. De zone tussen ongeveer $140 en $145 wordt volgens hem belangrijk, omdat een uitbraak daarboven ruimte kan openen richting een gebied rond $170 tot $175.

Hij wijst daarnaast op een reeks van hogere bodems die onder deze weerstand ontstaan en op steun rond $132 en dieper rond $125.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder pad dan Captain Faibik, vanwege de combinatie van aanhoudende ETF instroom en de nog intacte dalende trendlijn.

Technische structuur drukt SOL koers richting nauw prijsgebied

Volgens crypto-analist Gordon ligt de belangrijkste weerstandszone van Solana iets hoger, tussen $142 en $144. Hij vertelt dat SOL deze zone de hele maand niet overtuigend heeft kunnen doorbreken.

Daarbij wijst hij op dezelfde reeks hogere bodems en dezelfde dalende trendlijn als Faibik, waardoor de SOL prijs in een steeds smaller wordend bereik beweegt. Als deze prijszone wordt doorbroken, ziet hij ruimte richting $150 tot $152. De steun voor Solana blijft volgens hem zichtbaar tussen $136 en $132.

Beide analisten zien dus een vergelijkbare structuur waarin hogere bodems samengaan met een vaste weerstand. De combinatie van aanhoudende SOL ETF instroom en meerdere mislukkingen rond dezelfde prijszone maakt de huidige structuur bijzonder duidelijk voor traders die technische patronen volgen.

Onze analyse: wij zien de komende koersbeweging voor SOL iets anders dan zowel Captain Faibik als Gordon. Hun analyses richten zich vooral op een mogelijke uitbraak richting hogere prijszones na het doorbreken van $144 en $145, maar de recente symmetrische driehoek laat een strakkere structuur zien dan zij benoemen.

De SOL-weerstand tussen $143 en $145 valt samen met de dalende trendlijn en is meerdere keren afgewezen, terwijl de steun rond $138 en dieper tussen $134 en $135 nog steeds overeind staat.

Door de sterke compressie verwachten wij dat de Solana koers binnen 24 tot 48 uur een duidelijke richting kiest, waarbij een close boven $145 pas echt momentum bevestigt en een neerwaartse breuk onder $138 juist duidt op het opnieuw testen van het prijsgebied rond $135.

