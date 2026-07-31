De Amerikaanse centrale bank hield de rente op woensdag 29 juli op 3,50 tot 3,75 procent. Voorzitter Kevin Warsh gaf bewust geen hint over de volgende stap. Beleggers reageerden opvallend rustig: Bitcoin pakte $65.000 terug en goud brak door de $4.100.

Fed rente blijft hoog en Bitcoin koers klimt naar $65.000

De Fed rente bleef staan, maar het besluit viel niet unaniem. Drie leden van het rentecomité wilden de rente juist met 0,25 procentpunt omhoog: Beth Hammack, Neel Kashkari en Lorie Logan. De stemming eindigde op 9 tegen 3, iets wat de Bitcoin koers verwachting voor de rest van de zomer een stuk onzekerder maakt.

Warsh weigerde daarna te zeggen wat de Fed in september doet. “Dit is een periode van waakzaam nadenken, niet van waakzaam afwachten”, zei hij op de persconferentie. In de verklaring staat verder alleen dat de commissie prijsstabiliteit gaat leveren. Van een Fed renteverlaging is voorlopig dus geen sprake.

De markt trok zich er weinig van aan. De Bitcoin koers tikte een dag later kort $65.100 aan en sloot juli af met een winst van ruim 10 procent. Ook de goud koers ging omhoog: het edelmetaal steeg door de $4.100 per ounce en noteerde donderdag rond $4.116.

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Analisten verdeeld over Fed rente en Bitcoin nieuws

Dat het besluit streng was, vinden analisten allemaal. Over het vervolg zijn ze het niet eens. Stephen Coltman van vermogensbeheerder 21Shares spreekt van een zucht van verlichting bij beleggers, maar noemt het ook een gok die de vergadering van september spannend maakt. Handelaren op de rentemarkt prijzen inmiddels een kans van 72 procent op een verhoging in september.

Andrei Grachev van DWF Labs is somberder. Volgens hem laat de Fed zien dat hij hoge inflatie niet accepteert, zelfs niet als de economie daardoor afkoelt. Bitcoin hield tot nu toe stand in een strenge periode, zegt hij, maar een nieuwe strenge verrassing zou de koers wel pijn doen. Wie handelt met hefboom via crypto futures voelt zulke schommelingen het hardst.

Can-Luca Köymen van Sygnum Bank kijkt er positiever naar. Dit was ongeveer de uitkomst die zijn bank verwachtte, met strenge taal erbij. Het signaal is volgens hem dat de omstandigheden nog even streng blijven, niet dat ze verslechteren. Dat verschil verklaart waarom het Bitcoin nieuws deze week zo gemengd aanvoelt.

The Fed held, but barely. Warsh kept rates steady while three officials dissented for a hike. The dollar eased, and hard assets caught the bid. Gold popped over 1% after the rate hold softened the dollar. Silver whipsawed into the decision. Rebounded hard off Tuesday's dip.… pic.twitter.com/Is0NEU6jtp — Streamex ( 🪨 , ⛏️ ) (@streamex) July 30, 2026

Wat gaat Bitcoin doen in augustus en september?

Tussen nu en de volgende vergadering op 16 september staan twee inflatierapporten en een banencijfer op de kalender. Vallen die mee, dan verdwijnt de angst voor een verhoging en krijgt de markt weer lucht. Vallen ze tegen, dan wordt een hogere rente realistisch en stroomt er waarschijnlijk geld uit risicovolle beleggingen.

Er speelt meer dan alleen de Fed rente. De spanning in het Midden Oosten duwde de olieprijs boven de $90, wat de inflatie verder kan opjagen. De goud koers profiteert van die onzekerheid. Tegelijk werd er in de afgelopen 24 uur voor zo’n 286 miljoen dollar aan posities met hefboom geliquideerd, een teken dat handelaren nerveus blijven.

Wat gaat Bitcoin doen in die twee maanden? Niemand weet het zeker, en een voorspelling blijft een scenario. Wel is duidelijk dat een Fed renteverlaging dit jaar steeds verder uit beeld raakt en dat de koers vooral op inflatiecijfers reageert, veel minder op het rentebesluit zelf. Beleggers spreiden daarom vaker: een deel in goud, een deel in Bitcoin en een deel in de beste altcoins. Wie rustig wil blijven, kijkt naar die maandcijfers en niet naar de koers van elk uur.