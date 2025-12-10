Polymarket zet de toon vandaag. De kans op een Fed renteverlaging staat op 95%. Dat cijfer schoot gisteravond omhoog na een sterke piek in het sentiment. De markt rekent nu bijna zeker op een cut van 25 bps. Het echte moment komt om 20:00 Nederlandse tijd, wanneer het FOMC de beslissing bekendmaakt. Powell geeft direct daarna zijn persconferentie. Daar ligt de spanning, want zijn woorden bepalen wat de cryptomarkt straks gaat doen.

Fed renteverlaging lijkt zeker, maar de toon van Powell bepaalt alles

De verwachting is duidelijk dat de rente omlaag gaat. Toch is dat niet het belangrijkste. Handelaren kijken vooral naar wat Powell zegt over volgend jaar. In eerdere voorspellingen stond nog een pad met drie of vier verlagingen in 2026. De markt schuift nu richting een scenario met misschien maar twee cuts. Als Powell dat bevestigt, wordt het al snel wat strakker. Als hij juist ruimte laat voor meer versoepeling, kan dat de markt flink opliften. In simpel Nederlands is de renteverlaging het voorprogramma. De persconferentie van de Federal Reserve is de echte show.

BULLISH 🚨 THERE IS NOW A 95% CHANCE OF A RATE CUT TOMORROW ON POLYMARKET pic.twitter.com/tmk2Swi0Fj — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) December 9, 2025

Bitcoin koers zoekt richting tussen $80K en $100K

De Bitcoin koers beweegt al dagen zijwaarts. De grafiek op de 4 uur laat een duidelijk patroon zien. Een stevige bodem rond de $80.000 en een reeks weerstanden tot net onder de $95.000. De RSI staat hoog, maar nog niet in het rood. De markt is gespannen, maar niet oververhit.

Wat gaat Bitcoin doen na de Fed renteverlaging?

Bij een zachte, rustige toon van Powell kan BTC in één beweging richting $100.000 gaan. Breekt het vertrouwen weg, bijvoorbeeld als Powell strenger klinkt, dan kan een terugval richting $85.000 heel snel gaan. De markt is dun en reageert direct op elk woord dat onzekerheid brengt. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Ethereum koers loopt vooruit op het nieuws

De Ethereum koers laat al dagen iets meer kracht zien dan Bitcoin. ETH brak boven een belangrijke zone rond de $3200 en beweegt richting het volgende blok rond $3400. De RSI staat hoog, maar niet extreem. Dat past bij een crypto die vooruitloopt op wat komen gaat.

Wat gaat Ethereum doen?

ETH kan profiteren als Powell vanavond mild blijft. Dan ligt een nieuwe test van de top binnen bereik. Wordt de toon harder, dan blijft $3000 de plek waar je het eerst naar kijkt. Zakt de koers daaronder, dan valt het tempo er direct uit en kan een verdere daling volgen. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

XRP koers blijft achter

De XRP koers reageert veel rustiger dan BTC en ETH. XRP blijft hangen tussen steun rond $2,00 en weerstand rond $2,20. Elke keer dat de koers richting $2,20 loopt, komt er snel verkoopdruk. Dat maakt de markt voorzichtig. Lees ook ons artikel over Wisdom Tree dat een crypto index ETF met 19% XRP lanceert.

Wat gaat Ripple doen?

De vraag hangt vooral af van de bredere beweging in crypto. XRP volgt de rest, maar mist op dit moment kracht om zelf een uitbraak te maken. Pas boven $2,20 komt het momentum terug. Zolang dat niet gebeurt, blijft de crypto in dit vlakke patroon zitten. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn

Hoe handel je rond het Fed renteverlaging moment?

De Fed avond staat bekend om wilde bewegingen. Eerst het besluit, daarna de persconferentie. Twee momenten die totaal verschillende reacties kunnen geven. Veel handelaren kiezen op een dag als deze voor kleinere posities, strakkere stops en duidelijke zones.

Voor Bitcoin zijn de grenzen helder. Steun rond de $86.000 en weerstand richting $94.000 tot $96.000. Bij een uitbraak kan het snel lopen. Voor Ethereum blijft $3000 de eerste steun en $3400 de eerste echte test. XRP blijft tussen $2,00 en $2,20.

Het belangrijkste zijn de woorden van Powell die bepalen hoe de markt 2026 ingaat. Niet alleen de beweging van vanavond, maar het hele verhaal voor volgend jaar. En dat maakt dit crypto nieuws meteen een van de spannendste momenten van de maand.

DeFi komt naar Bitcoin

Nu het afwachten is tot vanavond of Bitcoin door de $94.000 weet te breken of toch door de $86.000 valt is het een interessant moment om te kijken naar het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER). Het project zit nog in de presale en gaat daarna het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk lanceren waarmee het DeFi naar Bitcoin brengt.

Met behulp van een Solana Virtual Machine bouwt Bitcoin Hyper een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana met de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, NFT’s, smart contracts en meme coins lanceren op Bitcoin. Alle transacties verlopen uiteindelijk via de Layer 1 van Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale