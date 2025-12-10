Wisdom Tree brengt een nieuw crypto ETF naar de markt en kiest daarbij opvallend genoeg voor 19% XRP. Dat is een veel hogere weging dan we tot nu toe zagen in andere indexfondsen. Wat gaat Ripple doen als dit soort grote spelers steeds meer XRP in huis halen?

XRP krijgt een uitzonderlijk hoge plek in het nieuwe Wisdom Tree crypto ETF

In de officiële filing staat dat bijna een vijfde van het hele fonds naar XRP gaat. Dat is bijzonder, want in andere crypto ETF’s krijgt Ripple meestal maar een klein stukje van de taart. Het Bitwise fonds dat nu al live is, komt niet verder dan een paar procent. Daar is XRP een bijrol. Bij Wisdom Tree wordt het ineens een hoofdrol.

Deze keuze laat zien dat de twijfels die jaren rond Ripple hingen, voor grote partijen nu wegvallen. De rechtszaak ligt achter ons. De ETF markt is open. En instellingen lijken XRP te zien als een crypto die een vaste plek verdient in een brede index. Waarom stijgt Ripple nog niet harder, en wat betekent het als meerdere crypto ETF’s straks deze zware weging overnemen? Lees ook ons artikel over een VS senator die crypto update lekt deze week – Bitcoin explodeert naar $94k, wat nu?

Waarom stijgt Ripple: XRP koers houdt steunzone vast

De XRP koers beweegt nu al weken rond dezelfde steunzone. Elke keer dat de koers daar in de buurt komt, ontstaat er weer vraag. De top van afgelopen zomer vormt intussen een duidelijke muur boven de markt. De grafiek laat een rustig speelveld zien met steun onderin, weerstand bovenin en daar tussenin een crypto die wacht op een nieuwe impuls.

De auto Fibonacci op de weekgrafiek laat zien dat de eerstvolgende belangrijke zone net boven de oude top ligt. Als XRP daar doorheen breekt, opent het pad richting het gebied tussen vier en vijf dollar. Zolang dat niet gebeurt, blijft de crypto in dit brede kanaal bewegen.

Ondertussen blijft het instromen in de bestaande XRP ETF’s. De netflow grafiek toont dag na dag groene blokken. Sommige dagen zelfs met honderden miljoenen dollars aan netto instroom. En toch blijft de koers rustig. Dat is precies het soort gedrag dat laat zien dat fondsen aan het opbouwen zijn, niet aan het jagen. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn

Crypto ETF’s halen steeds meer XRP uit de vrije markt

Het meest opvallende beeld komt uit de data over de XRP ETF’s. In korte tijd hebben de fondsen samen al meer dan vijfhonderd miljoen XRP vastgezet. Tokens die dus niet meer beschikbaar zijn voor handel op een exchange. Het aantal stijgt elke week verder.

Een crypto ETF werkt simpel. Komt er nieuwe instroom, dan moet het fonds XRP bijkopen. Daalt de koers terwijl de weging gelijk moet blijven, dan moet het fonds ook bijkopen. Dat maakt deze vraag heel stabiel. Geen emoties. Geen paniekverkopen. Gewoon vaste vraag, elke maand opnieuw.

Nu Wisdom Tree daarbovenop een fonds lanceert met een zware XRP weging, ontstaat een extra laag druk op de markt. Hoe groter het vermogen onder beheer, hoe meer XRP structureel van de markt verdwijnt. En dat is precies het soort mechanische koopdruk dat in eerdere cycli grote bewegingen veroorzaakte. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Wat gaat Ripple doen en wanneer komt $5 in beeld voor Ripple?

Een deel van het antwoord zit in de grafiek. De weerstand rond de vorige top wordt nog altijd verdedigd. Zolang die zone niet breekt, blijft de markt voorzichtig. Veel handelaren nemen winst zodra de koers in die buurt komt. Dat houdt de koers in een soort wachtstand.

Maar onder de oppervlakte verandert wel iets. De instroom in XRP ETF’s houdt aan. De grafiek toont een stevige bodem. De regelgeving is helder. En instellingen lijken nu pas echt te beginnen met het opbouwen van posities.

Als de XRP koers uiteindelijk boven de zone rond de vorige top sluit en die plek vasthoudt, komt het gebied rond vijf dollar in beeld. Niet als droom, maar als logisch vervolg op de technische structuur en de steeds sterkere vraag vanuit institutionele partijen.

