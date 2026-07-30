De Amerikaanse centrale bank hield de rente op 29 juli opnieuw gelijk. Toch schrok de markt, want drie bestuurders stemden voor een verhoging. De Bitcoin koers zakte naar ongeveer $63.600 en handelaren verloren honderden miljoenen dollars.

Fed rente blijft staan, maar drie bestuurders stemmen tegen

De fed rente blijft staan op 3,50% tot 3,75%. Dat is de vijfde vergadering op rij zonder verandering. De Fed schrijft dat de inflatie nog altijd boven het doel van 2% ligt, terwijl de economie in een stevig tempo blijft groeien.

Opvallender was de stemming: 9 tegen 3. Beth Hammack, Neel Kashkari en Lorie Logan wilden de rente juist met 25 basispunten omhoog. Zoveel tegenstemmen in dezelfde richting had de Fed sinds 2016 niet meer. Voorzitter Kevin Warsh staat daarmee aan het hoofd van een flink verdeeld bestuur.

Analist Ash Crypto vatte het besluit samen en noemde de toon van de Fed hawkish. Dat betekent: streng, met de deur naar een hogere rente nadrukkelijk open.

FOMC STATEMENT: – Fed holds rates at 3.50%–3.75%. – Vote: 9–3 to keep rates unchanged. – 3 Fed officials dissented, calling for a 25 bp rate hike. – Inflation remains above the Fed's 2% target. – Economy continues to show solid growth. – Labor market and productivity remain… — Ash Crypto (@AshCrypto) July 29, 2026

Bitcoin koers zakt naar $63.600 en $401 miljoen wordt geliquideerd

De Bitcoin koers reageerde meteen op het besluit. BTC zakte van ruim $64.100 naar zo’n $63.600, een daling van 1,5%. Ethereum ging mee omlaag naar ongeveer $1.880. Inmiddels handelt Bitcoin weer rond de $64.000.

Handelaren met een hefboom kregen de hardste klap. In 24 uur verdween $401 miljoen aan crypto posities, verspreid over 112.341 handelaren, blijkt uit cijfers van CoinGlass. Daarvan ging $298 miljoen op aan long posities: mensen die juist op een stijging hadden gewed.

Wie in crypto futures handelt, raakt zijn positie kwijt zodra de koers te ver de verkeerde kant op gaat. Bij een rentebesluit gaat dat vaak in enkele minuten.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat gaat Bitcoin doen als de rente in september wél omhoog gaat?

Waarom daalt Bitcoin dan, terwijl er niets veranderde? Het antwoord zit in de toon. In het officiële statement noemt de Fed de inflatie te hoog, en drie tegenstemmen maken een verhoging in september een stuk realistischer.

Op de rentemarkt krijgt een verhoging in september nu ongeveer 60% kans. Een hogere rente maakt sparen aantrekkelijker en risicovolle beleggingen zoals crypto juist minder. Dat maakt de Bitcoin koers verwachting voor de komende weken onzeker.

Er is ook een andere kant. De markt had de pauze grotendeels ingeprijsd, en Bitcoin herstelde snel richting $64.000. Het volgende richtingpunt in het crypto nieuws zijn de notulen van de vergadering op 19 augustus, plus de inflatiecijfers van deze zomer. Blijft de inflatie hangen, dan wordt september spannend.

Bitcoin Hyper haalt bijna $33 miljoen op terwijl Bitcoin stilstaat

Terwijl de Bitcoin koers vastzit tussen $63.000 en $65.000, kijken beleggers naar projecten die Bitcoin zelf sneller en goedkoper maken. Bitcoin Hyper is zo’n project: een laag 2 netwerk dat de Solana Virtual Machine gebruikt, waardoor een BTC betaling vrijwel direct aankomt.

Via een bridge zet je echte BTC over naar dat netwerk en gebruik je die munten daarna voor staking en apps. De presale haalde inmiddels bijna $33 miljoen op, tegen een tokenprijs van $0,0337. Zoals bij alle opkomende crypto geldt: de kans op winst gaat hand in hand met een flink risico.

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