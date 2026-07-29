Beleggers halen geld uit de Amerikaanse Bitcoin ETF’s, maar stoppen het wél in Ethereum ETF’s. Op maandag 27 juli vertrok er $11,64 miljoen uit de Bitcoin fondsen, terwijl de Ethereum fondsen $9,23 miljoen binnenhaalden. Dat verschil zegt veel over wat grote beleggers nu doen.

Bitcoin ETF verliest voor de derde dag op rij geld

De uitstroom bij de Bitcoin ETF is klein in geld, maar het patroon telt: het is de derde dag op rij dat er meer geld uit gaat dan er in komt. De grootste aderlating zat bij BlackRock. Uit IBIT, veruit het grootste fonds, ging $8,82 miljoen weg. Bij Fidelity’s FBTC verdween $2,82 miljoen.

Samen beheren de Amerikaanse Bitcoin fondsen nog altijd $78,71 miljard. Toch merk je de aarzeling ook aan de handel: er ging maandag $1,34 miljard om, een rustig bedrag voor deze markt. De koers volgt dat beeld, want Bitcoin zakte richting $63.000 en de Bitcoin koers verwachting hangt nu vooral aan het rentebesluit van vandaag.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Ethereum nieuws: BlackRock koopt juist bij

Bij Ethereum gebeurt precies het omgekeerde. De Ethereum fondsen haalden $9,23 miljoen op, waarbij BlackRock’s ETHA er in zijn eentje $11,75 miljoen bijkreeg. Alleen Invesco zag geld vertrekken, met $2,52 miljoen uit QETH. Opvallend: de instroom kwam er terwijl de Ethereum koers rond de $1.900 bleef hangen.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Er is meer dat richting Ethereum wijst. De ETH/BTC ratio staat op het hoogste punt in drie maanden, wat betekent dat Ethereum het beter doet dan Bitcoin. Bedrijf BitMine kocht er 9.946 ETH bij en bezit nu 5.787.414 ETH, goed voor 4,8% van alle munten. Voorzitter Tom Lee ziet de stijgende ratio als teken dat de cryptomarkt sterker wordt, en houdt $2.000 en $2.500 aan als volgende niveaus voor de Ethereum verwachting.

Die draai is logischer dan hij lijkt. Ethereum levert rente op als je de munten vastzet, en dat past bij partijen die jaren vooruit kijken. Bitcoin heeft die extra opbrengst niet. In het crypto nieuws van de afgelopen weken zie je daarom steeds vaker bedrijven die hun kas in ETH stoppen in plaats van in BTC.

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BitMine provided its latest holdings update for July 27, 2026 $11.8 billion in total crypto + "moonshots":

– 5,787,414 ETH at $1,948 per ETH per ETH (per @coinbase)

– 208 Bitcoin (BTC)

– $180 million stake in Beast Industries @MrBeast

– $61 million stake in Eightco… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) July 27, 2026

Fed-besluit van vandaag bepaalt de volgende stap

Waarom beleggers nu voorzichtig zijn met Bitcoin, wordt vanavond duidelijk. De Federal Reserve maakt woensdag 29 juli haar rentebesluit bekend. Volgens de CME FedWatch houdt de markt 64% kans aan dat de rente gelijk blijft en 35% kans op een verhoging van 25 basispunten.

Die onzekerheid drukt op de hele markt. De totale waarde van alle crypto zakte naar $2,17 biljoen en de Fear and Greed Index staat op 34, wat op angst wijst. Blijft de rente gelijk, dan kan dat opluchting geven en het geld sneller terugstromen naar de Bitcoin ETF. Gaat de rente omhoog, dan wordt sparen aantrekkelijker en houden beleggers de hand op de knip.

Voor nu lijkt het geld dus niet weg te lopen uit crypto, maar te verhuizen binnen crypto. Dat is een belangrijk verschil in het Bitcoin nieuws van deze week.

Bitcoin Hyper wil Bitcoin sneller en goedkoper maken

Een van de redenen dat grote beleggers naar Ethereum kijken, is snelheid: op Ethereum kun je staken, lenen en apps draaien. Bitcoin zelf kan dat niet. Bitcoin Hyper ($HYPER) probeert dat gat te dichten met een layer 2 netwerk voor Bitcoin dat draait op de techniek van Solana.

Daardoor zijn transacties snel en goedkoop, en kunnen ontwikkelaars er DeFi apps, betalingen en staking op bouwen. Het project zit nog in de presale, waarbij één $HYPER nu $0,0337 kost. Zoals bij elke presale geldt: de waarde kan hard stijgen én hard dalen, dus investeer nooit meer dan je kunt missen.