Op 1 oktober begon officieel een VS government shutdown, nadat de Democraten en Republikeinen het er niet over eens werden wat betreft de begroting. Hierdoor komen meerdere overheidsdiensten tot stilstand, blijven federale werknemers zonder loon en ontstaat er wereldwijd onzekerheid over de stabiliteit van de Amerikaanse economie.

Een shutdown is niet nieuw in de Amerikaanse politiek, maar de timing is vooral belangrijk. De economie balanceert al een tijd op het randje door inflatie, hoge rentes en geopolitieke spanningen. Nu de overheid zelf tijdelijk stilvalt, vrezen beleggers dat de druk op de financiële markt verder zal toenemen. Ook de cryptomarkt reageert zenuwachtig. De Bitcoin koers blijft rond gevoelige niveaus schommelen en traders vragen zich af of dit de trigger kan zijn voor een nieuwe Bitcoin crash.

Dollar zwakker, Bitcoin sterker?

Een van de directe gevolgen van een shutdown is dat de Amerikaanse dollar onder druk komt te staan. Beleggers verliezen tijdelijk vertrouwen in de politieke slagkracht van de VS, wat vaak leidt tot een vlucht uit fiat valuta. Historisch stroomt dat kapitaal naar “veilige havens” zoals goud, en de laatste jaren ook naar Bitcoin.

Voor de Bitcoin koers kan dit een positief effect hebben. Een zwakkere dollar maakt BTC relatief aantrekkelijker, waardoor de vraag kan toenemen. Dat zou de deur kunnen openen voor een nieuwe Bitcoin rally.

Toch is er ook een keerzijde. Politieke onzekerheid verhoogt de volatiliteit in alle markten, en dat betekent dat de kans groter is dat Bitcoin daalt of onverwachts zakt. Vooral traders die met leverage werken lopen het risico verrast te worden door plotselinge bewegingen. De shutdown kan dus net zo goed de trigger zijn voor een forse Bitcoin crash als voor een rally.

Eerdere shutdowns en crypto

Dit is niet de eerste keer dat een Amerikaanse shutdown de financiële markten in zijn greep houdt. In het verleden zagen analisten een duidelijke toename in volatiliteit, zowel op aandelen als valutamarkten. Voor crypto is het beeld minder eenduidig, omdat de sector nog relatief jong is.

Tijdens de langste shutdown ooit, in 2018-2019 (35 dagen), bevond Bitcoin zich midden in een diepe bear market. De koers bleef toen grotendeels zijwaarts rond $3500 bewegen. Het effect was dus beperkt, maar dat kwam ook omdat de hele cryptomarkt toen nog klein en fragiel was vergeleken met nu.

Vandaag is dat heel anders. Met een marktkapitalisatie van ruim een biljoen dollar en toenemende institutionele aanname is crypto veel gevoeliger geworden voor macro-economische factoren. Dat betekent dat een shutdown anno 2025 meer impact kan hebben, omdat er simpelweg veel meer geld in de markt zit.

Onzekerheid en volatiliteit

Wat beleggers en traders vooral moeten begrijpen is dat een shutdown bijna altijd leidt tot meer volatiliteit. En volatiliteit is precies waar crypto om bekend staat. Voor ervaren traders is dit een kans aangezien grote bewegingen ruimte bieden voor snelle winsten, als de risico’s goed worden beheerd.

Voor langetermijnbeleggers kan het echter vrij onrustig zijn. Een Bitcoin crash van 10% in een paar dagen is goed mogelijk, maar net zo goed kan er een rally van 20% volgen als kapitaal uit fiat naar alternatieve assets stroomt. Het is dit gebrek aan voorspelbaarheid dat de shutdown zo spannend maakt voor crypto.

De rol van institutionele beleggers

Een belangrijk verschil met eerdere jaren is dat steeds meer institutionele beleggers actief zijn in crypto. Hedgefondsen, family offices en zelfs pensioenfondsen hebben posities in Bitcoin en Ethereum. Deze partijen reageren vaak sterker op macro-economische onzekerheid dan retail traders.

Als grote fondsen besluiten om risico te vermijden tijdens de shutdown, kan dat meer druk zetten op de Bitcoin koers. Maar mochten ze Bitcoin juist gaan zien als een hedge tegen een zwakkere dollar, kan de instroom aan kapitaal enorm zijn. Het gedrag van deze grote spelers wordt dus waarschijnlijk de doorslaggevende factor in de komende weken.

Wat betekent dit voor de lange termijn?

Ongeacht dat de focus nu vooral ligt op korte termijn risico’s, benadrukken experts alsnog dat de lange termijn trend van Bitcoin niet afhankelijk is van politieke chaos in Washington. Factoren zoals de adoptie door grote bedrijven, de opkomst van crypto regulering en de aanstaande Bitcoin halvering in 2028 zijn veel bepalender voor de koers op de lange termijn.

Toch laat de shutdown zien dat crypto nog altijd verweven is met de bredere economie. Wie wil investeren moet zich vooral realiseren dat externe gebeurtenissen, zoals renteverhogingen en politieke impasses, grote invloed hebben op de markt.

Voor traders is het daarom een kwestie van balanceren. Kansen grijpen in tijd van volatiliteit, maar ook voorbereid zijn op flinke schommelingen. Benieuwd waar de Bitcoin koers naartoe gaat in de komende jaren? Bekijk hier een uitgebreide Bitcoin koersverwachting.

