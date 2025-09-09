De meeste analyses van crypto traders in september laten zien dat de cryptomarkt aan het herstellen is, met Bitcoin die recent $112k heeft bereikt en XRP die de afgelopen week met bijna 9% is gestegen. Voor veel beleggers zijn dit sterke signalen dat de bull run dichterbij komt. Momenteel kunnen vooral crypto presales flink profiteren van dit marktherstel.

Wat zijn de drie beste crypto presales van het moment om rijk te worden met crypto?

Beste crypto presale voor rijk worden met crypto

De cryptomarkt laat in september opnieuw tekenen van kracht zien. Bitcoin brak door de grens van $112.000, terwijl XRP deze week met bijna 9% en Solana met meer dan 10% zijn gestegen. Dit wijst op een bredere opleving in de markt en doet vermoeden dat een nieuwe crypto bull run dichterbij komt. Toch weten ervaren traders dat de grootste winsten vaak niet bij de gevestigde coins liggen, maar bij projecten die zich nog in een vroege fase bevinden, met name crypto presales.

Presales zijn fundraising rondes die plaatsvinden voordat een token publiek verhandelbaar wordt op exchanges. Investeerders kopen tegen een vaste, vaak lagere prijs in, waardoor het rendement bij een succesvolle lancering aanzienlijk kan zijn. Grote successen uit het verleden zoals Ethereum en BNB tonen aan dat vroege instappers de kans hebben om een 100x crypto rendement te behalen.

Er zijn drie veelbelovende projecten die momenteel in presale zijn en die goed gepositioneerd lijken te profiteren van het marktherstel: Best Wallet Token, Bitcoin Hyper en Maxi Doge.

Rijk worden met crypto doe je met Best Wallet

Best Wallet ($BEST) is het hart van de gelijknamige Web3 wallet, die zich profileert als een multichain, non-custodial oplossing. Met functies zoals een cross-chain DEX, staking aggregator en een crypto debit card, biedt Best Wallet een ecosysteem dat inspeelt op de groeiende vraag naar gebruiksvriendelijke DeFi oplossingen.

De wallet ondersteunt inmiddels meer dan 60 blockchains en telt meer dan 250.000 actieve gebruikers. Daarnaast gaat de utility van $BEST verder dan enkel transactiekosten. Houders krijgen namelijk vroegtijdige toegang tot nieuwe presales, fee kortingen en hogere staking rewards.

De presale verloopt uiterst succesvol. Er is al meer dan $15 miljoen opgehaald, waarbij de token momenteel beschikbaar is voor $0,025615. Met staking beloningen die kunnen oplopen tot 90% APY, biedt dit project zowel voor actieve traders als lange termijn beleggers aantrekkelijke perspectieven. Voor wie zoekt naar de beste crypto presale, is Best Wallet een serieuze kandidaat.

Crypto presale van Bitcoin Hyper voor schaalbare en snelle BTC transacties

Bitcoin geldt al jaren als het digitale goud, maar kampt nog altijd met hoge kosten en trage transacties. Bitcoin Hyper (HYPER) pakt dit probleem aan door een Bitcoin Layer 2 oplossing te bouwen, gebaseerd op de Solana Virtual Machine en ZK rollups. Hierdoor zijn duizenden transacties per seconde mogelijk, terwijl de beveiliging van Bitcoin behouden blijft. Bitcoin Hyper is uniek door de toevoeging van smart contract ondersteuning. Dit opent de deur naar DeFi, betalingen en zelfs meme coins op Bitcoin.

Ook de tokenomics zien er solide uit. Met een voorraad van 4,2 miljard tokens gaat het grootste deel naar ontwikkeling, terwijl marketing, rewards en listings strategisch worden verdeeld. De presale haalde inmiddels $14,68 miljoen op, met een instroom van ongeveer $200.000 per dag. Naar verwachting zullen de tokens in Q4 2025 hun weg vinden naar grote exchanges. Voor wie wil rijk worden met crypto via een sterk fundament, is HYPER een kanshebber.

Maxi Doge als volgende 100x crypto: meme power gecombineerd met utility

Meme coins blijven een belangrijk onderdeel van de cryptomarkt. Maxi Doge ($MAXI), gebouwd op Ethereum, positioneert zich als een next-gen Dogecoin. In plaats van een simpele kopie biedt het project een Maxi Fund, partnerships en integraties met futures trading platforms.

Met een voorraad van ruim 150 miljard tokens gaat 40% naar marketing, 25% naar het Maxi Fund, en kleinere delen naar liquiditeit, ontwikkeling en staking. Door de sterke focus op community en virale branding (Dogecoins jongere, gespierde neef), weet het project investeerders aan te trekken. De presale staat al op bijna $2 miljoen.

De combinatie van herkenbare meme cultuur en echte utility maakt Maxi Doge een interessante kandidaat voor speculatieve beleggers die op zoek zijn naar de volgende 100x crypto.

Nu naar de Maxi Doge presale

Beste crypto presales als toegangspoort tot de volgende bull run

Met Bitcoin die boven de $112k uitstijgt, lijkt de markt klaar voor een nieuwe cyclus. Voor traders die verder kijken dan gevestigde altcoins, bieden crypto presales unieke kansen om in te stappen tegen lage prijzen en potentieel enorme rendementen te realiseren.

Best Wallet Token, Bitcoin Hyper en Maxi Doge sluiten aan bij de belangrijkste trends: gebruiksvriendelijke DeFi oplossingen, schaalbare Bitcoin technologie en virale meme power. Voor investeerders die op zoek zijn naar de beste crypto presale van dit moment, zijn dit sterke kanshebbers om de komende bull run maximaal te benutten.