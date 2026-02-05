De grootste technologiebedrijven ter wereld zijn zich al duidelijk aan het voorbereiden op een nieuw tijdperk. Quantumcomputers ontwikkelen zich snel en kunnen in de toekomst bestaande encryptie in korte tijd breken.

Vrijwel alle grote netwerken draaien nog steeds op cryptografische systemen die op termijn kwetsbaar worden zodra quantumcomputers krachtig genoeg zijn. Tegen die achtergrond verschijnt qONE, de token die centraal staat binnen het qLABS ecosysteem en wordt gelanceerd op Hyperliquid.

Bedrijven als Apple en Google wachten daar niet op. Zij hebben de afgelopen jaren al stappen gezet richting post-quantum beveiliging, niet als experiment, maar als serieuze voorbereiding. In de crypto wereld blijft het opvallend rustig.

De timing is geen toeval. De qONE presale ging op 5 februari om 14:00 UTC van start en trok direct veel aandacht. Nog voor de presale begon, werd er al meer dan $13 miljoen aan instroom geregistreerd. Dat laat zien dat het onderwerp leeft, juist nu grote spelers buiten crypto al vooruitkijken naar wat komen gaat.

Big Tech kijkt vooruit met beste crypto investering

Apple keek in 2024 al vooruit en paste iMessage aan met het oog op wat er gaat komen. Google deed iets vergelijkbaars binnen zijn clouddiensten, en Microsoft volgde met aanpassingen voor Windows en Linux.

In crypto zie je diezelfde urgentie veel minder terug. Bitcoin, Ethereum en Solana leunen nog steeds op elliptische krommen, een vorm van beveiliging die op termijn kwetsbaar kan worden zodra quantumcomputers verder doorontwikkelen.

Wanneer quantumcomputers doorbreken, kan die beveiliging worden aangetast. Het exacte moment is onzeker, maar bij infrastructuur draait het niet om timing. Het draait om voorbereid zijn. qONE speelt precies op dat punt in en heeft de nieuwe beste crypto investering.

Hoe qONE de dreiging met quantum crypto aanpakt

qONE maakt gebruik van post-quantum algoritmes die zijn goedgekeurd door NIST, gecombineerd met zero-knowledge technieken. Het systeem bestaat uit meerdere lagen. Het qONE Security Protocol functioneert als extra beveiligingslaag voor bestaande assets met quantum crypto.

De Quantum-Sig wallet vereist twee handtekeningen voordat fondsen kunnen bewegen: één klassieke en één quantumresistente. Daarnaast is er een integratiehub waarmee bedrijven en ontwikkelaars quantumbeveiliging kunnen toevoegen via SDK’s, plug-ins of white-label oplossingen.

qONE als functionele token met crypto presale

qONE is geen crypto presale dat alleen draait om speculatie. Binnen het qLABS ecosysteem wordt hij gebruikt zodra beveiliging nodig is. Gebruikers betalen met qONE voor quantumprotectie, verificatie en extra beveiligingslagen.

Voor grotere partijen wordt qONE gebruikt voor bulkverificatie en toegang tot het protocol. Holders kunnen staken en meebeslissen over upgrades en beveiliging. De vraag naar qONE komt daardoor voort uit gebruik, niet uit hype.

