Een crypto whale kocht gisteren voor ongeveer $11 miljoen aan een XRP ETF. Daardoor komt de totale waarde in XRP ETF’s uit rond $1,12 miljard tot $1,16 miljard. De XRP koers reageert nog rustig, maar dit soort instroom valt op. Wat gaat Ripple doen en wanneer komt er weer vaart in de markt?

Crypto whale koopt XRP ETF en dat is geen toeval

Een crypto whale kiest vaak voor timing. Niet omdat hij “zeker weet” wat er morgen gebeurt, maar omdat hij een punt ziet waar risico en beloning goed liggen. Een ETF is ook een duidelijke keuze, want je krijgt blootstelling aan XRP, maar dan via een gereguleerd product. Dat is precies wat grotere partijen vaak willen.

JUST IN: ETF clients buy $10.89 million worth of $XRP, bringing total ETF-held net assets to $1.12 billion. pic.twitter.com/T3JoQ28N0K — Whale Insider (@WhaleInsider) December 16, 2025

Het signaal is dus vooral dat de deur naar XRP openstaat voor groter geld. En dat geld komt stap voor stap binnen.

XRP ETF instroom blijft positief en dat bouwt druk op

Volgens de data van SoSoValue is de totale instroom sinds de start rond de $1,01 miljard. Dat tikt aan, ook al gaat het niet elke dag om enorme bedragen.

De ETF’s die nu actief zijn XRPC (Canary Capital), TOXR (21Shares), GXRP (Grayscale), XRP (Bitwise) en XRPZ (Franklin Templeton). Dat laat zien dat het niet om één fonds gaat, maar om een hele groep die mee profiteert van die interesse.

Waarom stijgt de XRP koers nog niet hard, ondanks de XRP ETF inflow?

De XRP koers zit nog in een fase waarin verkopers en kopers elkaar tegenhouden. Rond het gebied van $2 zie je vaak dat de koers blijft “hangen”. Dat is typisch zo’n zone waar traders winst pakken en waar nieuwe kopers eerst zekerheid willen.

Aan de onderkant is grofweg $1,60 – $1,80 een belangrijk gebied om in de gaten te houden. Als XRP daaronder zakt en blijft, dan wordt het lastiger om snel te herstellen. Blijft XRP erboven, dan kan een nieuwe golf omhoog veel sneller gaan dan mensen denken. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Crypto whales bepalen vaak het tempo

ETF’s zijn één kant van het verhaal. De andere kant zijn XRP whales. Als grote wallets verkopen in elke opleving, dan remt dat de stijging. Als ze juist gaan verzamelen terwijl iedereen twijfelt, dan kan de koers later ineens hard bewegen.

Daarom is die combinatie interessant. Whales die kopen en een XRP ETF die geld blijft aantrekken. Dat kan samen zorgen voor een sterkere bodem.

Wanneer stijgt Ripple naar $5?

Het antwoord op de vraag “wanneer stijgt Ripple naar $5?” hangt vooral af van of XRP weer door zware zones heen breekt en of de markt meehelpt.

Op basis van hoe XRP meestal beweegt, is $5 eerder een route met tussenstops dan een rechte lijn. Denk aan eerst terug richting de vorige piekzone rond $3,60. Daarna wordt het pas interessant richting $4+. Pas als dat lukt en de markt blijft positief, komt $5 echt in beeld. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Kan Ripple 10 euro worden?

Dat is mogelijk, maar het vraagt veel. Dan heb je niet alleen een mooie grafiek nodig, maar ook een sterke bullmarkt en een verhaal dat lang genoeg blijft leven.

Voor nu is het slimmer om het stap voor stap te bekijken. Eerst moet XRP laten zien dat het boven belangrijke niveaus kan blijven. Daarna ga je pas praten over die hogere doelen.

