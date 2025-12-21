De totale cryptomarkt staat op dit moment rond $2,91 biljoen. De angst is duidelijk voelbaar, en dat laat de Fear & Greed index tevens zien. Na de recente crypto crash zoeken investeerders naar de beste crypto met potentie. Welke crypto kopen nu de markt in een kwetsbare fase beweegt?

Historische patronen laten zien dat crypto crashes vaak een startpunt zijn

Analisten die veel naar historische patronen kijken, zien dat na zware crypto crashes vaak explosieve rally’s volgen. Vaak gebeurt dit niet meteen, maar met een vertraging van zes tot twaalf maanden. Vooral bij sterke altcoins zoals XRP en bij Bitcoin wordt dit vaak gezien. Voor investeerders is deze fase daarom erg interessant.

XRP koers heeft te maken met zware druk

De XRP koers, een van de grootste altcoins, heeft het ook zwaar. XRP handelt weken onder het 50-daagse gemiddelde. Dit patroon was ook zichtbaar in 2017, 2020 en in 2022. Wat hierin opvallend is, is dat de koers daarna herstelde met een flinke stijging.

#XRP pumped without any warning from 20 cents to $3.84 and changed many lives back in 2017. XRP will pump again and beyond $50 without any warning… Be prepared! pic.twitter.com/oK7HmD6ndW — ⚔️ XRP Avengers ⚔️ (@XRP_Avengers) December 14, 2025

Na de crash in 2017 bijvoorbeeld steeg de Ripple koers met ruim 200% binnen enkele maanden. In 2020 volgde er ook een nieuwe impuls, maar de sterkste beweging vond plaats na een diepe daling in 2022 en 2024. Vanaf de bodem steeg de Ripple koers met ruim 850% omhoog richting de piek in 2025.

Technische signalen laten bovendien zien dat dit patroon zich herhaalt. De RSI koelde volledig af en de MACD bouwde een bodem op. Dit zijn signalen die vaak voorafgaand aan een trendomslag. Voor veel analisten is dit dus geen toeval. Ripple is daarmee een van de beste crypto’s met potentie om nu te kopen.

Bitcoin koers liet nieuwe all-time highs zien na elke crypto crash

Ook de Bitcoin koers laat hetzelfde patroon zien. In eerdere cycli daalde de BTC koers met 33%, soms wel 55%. Ook dat gebeurde in 2017, 2020 en 2022. Elke crypto crash werd gevolgd door een flinke koersstijging.

De Bitcoin koers daalde meerdere keren met 40% voordat de koers explodeerde. En tijdens de pandemie in 2020 volgde er een zware correctie. Daarna herstelde de koers en schoot BTC van onder de $10.000 naar nieuwe records. In 2022 zakte de BTC koers opnieuw hard, maar wie toen was ingestapt zag in 2024 en 2025 een enorm rendement terug.

12 years ago, he bought $50,000 of Bitcoin at $100 each. Today, it’s worth over $50 million. Legend! ✊ pic.twitter.com/4WB9hFxmQ9 — Fiat Archive (@fiatarchive) December 13, 2025

Wat voornamelijk opvalt is dat deze correcties plaatsvonden binnen een groter bullish patroon. De huidige correctie op de markt past daar technisch gezien in. Dat maakt ook Bitcoin opnieuw een veilige haven voor investeerders die op zoek zijn naar de beste crypto met potentie.

Welke crypto kopen? Altcoins of Bitcoin

Vaak na een zware Bitcoin crash verschuift de aandacht naar altcoins. Dat is eerder zichtbaar geweest, voornamelijk in 2017 en 2021. Toen speelde XRP elke keer de hoofdrol in de massale verschuiving. Als de markt herstelt, zijn dit vaak de beste crypto’s die snel kunnen bewegen. En dat is ook de reden waarom de XRP verwachting voor 2026 bullish blijft voor veel analisten, ondanks de huidige marktfase waarin ‘fear’ overheerst.

De beste crypto met potentie dankzij vroege instapkans

Naast de altcoins komt er nog een sector in beeld: presale projecten. Deze coins starten met een fase waarin de tokens tegen de laagst mogelijke prijs worden aangeboden. Er is nog geen historisch patroon en geen eerdere toppen. Juist daarom kunnen deze projecten honderden en soms zelfs duizenden procenten stijgen na lancering.

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een van de presale crypto’s met veel potentie. Het project koppelt niet alleen zijn naam aan Bitcoin, maar focust zich op het opschalen van het Bitcoin netwerk. Dit doet het project door smart contracts en schaalbaarheid te brengen naar de Bitcoin blockchain.

Bitcoin Hyper heeft een eigen Layer 2 oplossing waarin SVM (Solana Virtual Machine) geïntegreerd is. Ontwikkelaars kunnen met hoge snelheid eigen dApps ontwikkelen en lanceren. In plaats van alles op de eigen chain te bewaren, wordt de data teruggestuurd naar Bitcoin en wordt het daar veilig opgeslagen.

Bitcoin Hyper is een kleine crypto met veel potentie dankzij de gebruikswaarde. $HYPER is veel meer dan slechts een nieuwe meme coin, het biedt een echte oplossing voor onder andere ontwikkelaars.

Tijdens de presale kan de token tegen de laagst mogelijke prijs worden gekocht, wat de kans op een explosief rendement vergroot.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale