De grote namen van Wall Street hebben het er niet vaak over, maar achter de schermen stapelen ze bepaalde crypto’s op. Terwijl retail traders zich laten meeslepen door de nieuwste memecoins, richten institutionele investeerders zich op projecten die een directe rol spelen in de toekomst van het financiële systeem. Drie tokens springen eruit: Ethereum (ETH), Solana (SOL) en Chainlink (LINK).

Ethereum (ETH)

Ethereum heeft zich ontwikkeld tot het sterkste fundament voor de opkomst van tokenized assets en stablecoins. Tijdens de Ethereum Community Conference in Cannes kwamen niet alleen ontwikkelaars en Web3 startups samen, maar ook giganten als BlackRock, Deutsche Bank, Coinbase en Kraken. Deze partijen bouwen direct op Ethereum’s netwerk, van Robinhood’s handel in tokenized aandelen via Arbitrum, tot BlackRock’s BUIDL money market fund dat USDC transacties in real-time afhandelt.

Voor Wall Street draait het niet om de hype, maar om betrouwbaarheid, compliance en schaalbaarheid. Met tien jaar uptime, sterke beveiliging en duidelijke regelgeving dankzij initiatieven als de GENIUS Act, is Ethereum voor grote spelers de veiligste keuze.

Solana (SOL)

Hoewel Ethereum domineert in institutionele adoptie, maakt Solana indruk met zijn ongeëvenaarde transactiesnelheid en lage kosten. Voor high frequency trading en real-time settlement is dit essentieel. Verschillende fondsen gebruiken Solana als testomgeving voor toepassingen waarbij milliseconden het verschil maken.

Ook stablecoin transacties verschuiven deels naar Solana vanwege de efficiëntie, al zit de institutionele adoptie nog in de beginfase. Het is precies dit “stille experimenteren” dat aangeeft dat Wall Street potentie ziet in Solana’s technologie, ook al benoemen ze het publiekelijk nauwelijks.

Chainlink (LINK)

De derde stille favoriet is Chainlink, het oracle netwerk dat onmisbare data levert voor smart contracts. Voor institutionele partijen is betrouwbare data-integratie cruciaal, zeker bij tokenized aandelen, RWA’s en derivaten.

Chainlink’s samenwerking met SWIFT en meerdere centrale banken toont aan dat het project niet alleen in de DeFi wereld, maar ook in de traditionele financiële sector strategisch belangrijk is. Door off-chain data veilig en transparant on-chain te brengen, maakt Chainlink complexe financiële producten op blockchain mogelijk. En dat is nu precies waar grote fondsen naartoe bewegen.

Waarom zwijgt Wall Street?

De reden dat deze drie altcoins zelden openlijk worden gepromoot door grote banken en fondsen is simpel. Hoe minder retail er instapt, hoe langer zij rustig kunnen accumuleren. Bovendien willen veel instellingen eerst de infrastructuur en regelgeving rond deze assets afronden voordat ze publiekelijk posities verdedigen. Maar de signalen zijn duidelijk, de grootste geldstromen in crypto adoptie gaan niet naar de coins die dagelijks trending zijn op sociale media, maar naar deze solide bouwstenen van het toekomstige financiële systeem.

Wie op zoek is naar de beste altcoins met echte use cases en institutionele steun, kan niet om Ethereum, Solana en Chainlink heen. Terwijl de retailmarkt zich afvraagt welke crypto gaat stijgen in 2025, zijn de antwoorden misschien al lang in de boardrooms van Wall Street besproken.

Zo zien retail traders vaker kansen bij presales. Dit zijn projecten in een vroeg stadium, die vaak allerlei innovatieve features benutten. Vroege investeerders kunnen ook profiteren van exclusieve voordelen en beloningen. Voor fans van Bitcoin is er nu: Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste Bitcoin Layer 2 die smart contracts mogelijk maakt. Hierbij worden de kracht en veiligheid van Bitcoin gecombineerd met de snelheid en flexibiliteit van de Solana Virtual Machine (SVM). Dit betekent dat developers nu razendsnel DeFi, NFT en gaming applicaties kunnen bouwen op een Bitcoin gedreven netwerk. En dat zonder concessies te doen aan de kernprincipes van Bitcoin.

Via de Canonical Bridge kunnen gebruikers native BTC veilig en non-custodial omzetten naar Layer 2-assets en op elk moment weer terugwisselen. Bovendien is de presale van $HYPER 100% openbaar, zonder VC’s of insider allocaties. Vroege deelnemers krijgen directe toegang tot staking beloningen en governance via de Hyper Nation DAO. Het hard-capped aanbod en de focus op community gedreven groei maken dit project uniek in de markt.

Met $HYPER betaal je netwerkfees, krijg je toegang tot premium dApps en neem je deel aan stemrondes die de toekomst van het ecosysteem bepalen. Dit is geen nieuwe Bitcoin, maar de evolutie ervan. Dit is een schaalbare, energie-efficiënte laag die de deur opent voor institutionele adoptie en een nieuwe golf van innovatieve toepassingen.

