Cardano (ADA) noteert op woensdag 18 februari 2026 rond de $0,28 na een weekend waarin een doorbraak door de weerstand mislukte. De Cardano koers daalde de afgelopen maand bijna 28%, terwijl het handelsvolume opdroogde. Beleggers vragen zich af: is dit een koopkans of dreigt verdere daling?

Waarom stijgt Cardano niet? Gemengde on-chain signalen

De derivatenmarkt stuurt tegenstrijdige signalen. Volgens onze analyse daalde de Open Interest van ADA futures naar $436 miljoen, het laagste niveau sinds medio januari. Dit wijst op afnemende deelname van handelaren. Tegelijkertijd is de funding rate negatief geworden (−0,013%), wat betekent dat meer traders inzetten op een verdere daling.

Toch zijn er ook positieve signalen. Data van Santiment toont dat crypto whales met 1 tot 100 miljoen ADA tokens samen ruim 240 miljoen ADA hebben bijgekocht sinds 11 februari. Dit soort accumulatie door grote houders kan wijzen op een bodem in de ADA koers. De Social Dominance van Cardano daalde echter naar 0,038%, wat duidt op afnemende interesse onder beleggers.

Cardano nieuws: wat is er nodig voor een altseason doorbraak?

Voor een echte opleving moet ADA eerst de weerstand rond $0,30 doorbreken. Daarboven liggen de 50-daags voortschrijdend gemiddelde op $0,34 en de 100-daags op $0,38 als zware obstakels. Zonder een breder marktherstel of een crypto verwachting die positief uitpakt, blijft een altseason voor ADA voorlopig uit.

Aan de fundamentele kant zijn er wel lichtpuntjes. Op 9 februari lanceerde CME Group ADA futures, wat institutionele toegang tot Cardano vergroot. Daarnaast staat de lancering van USDCx, een nieuwe USDC variant op Cardano, gepland voor eind februari 2026. Dit kan het DeFi ecosysteem een impuls geven en meer liquiditeit aantrekken.

Oprichter Charles Hoskinson waarschuwde echter op Consensus Hong Kong dat de markt nog 90 tot 180 dagen kan doormodderen. Voor wie toch wil instappen is het verstandig om eerst de beste altcoins te vergelijken.

Cardano kopen of niet? Bitcoin Hyper als alternatief

De Cardano koers laat op dit moment te veel onzekerheid zien voor een duidelijk koopsignaal. De combinatie van dalende Open Interest, negatieve funding rates en lage social dominance maakt een snel herstel onwaarschijnlijk. Tegelijkertijd bieden de whales accumulatie en aankomende fundamentele ontwikkelingen een basis voor een mogelijke ommekeer later in Q1 2026.

Beleggers die op zoek zijn naar nieuwe cryptomunten met groeipotentieel kunnen ook kijken naar Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project bouwt een Layer 2 netwerk bovenop Bitcoin en biedt snelle, goedkope transacties met DeFi mogelijkheden. De presale heeft al meer dan $31 miljoen opgehaald en het staking programma biedt rendementen tot 37% APY. De verwachte exchange listing staat gepland voor Q1 2026.

