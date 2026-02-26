De cryptomarkt kreeg vandaag opnieuw een impuls door nieuws rond kunstmatige intelligentie. XRP kwam daarbij extra in beeld nadat bekend werd dat Ripple en investeringsbedrijf Franklin Templeton meedoen aan een nieuwe investering in een AI-startup.

Ripple en Franklin Templeton investeren 5 miljoen dollar in AI startup

Het gaat om t54 Labs, een startup uit San Francisco die werkt aan systemen waarmee kunstmatige intelligentie zelfstandig financiële handelingen kan uitvoeren. Het bedrijf haalde 5 miljoen dollar op in een eerste investeringsronde. Onder de investeerders zitten onder andere Ripple en Franklin Templeton, een grote vermogensbeheerder die wereldwijd geld beheert voor beleggers en pensioenfondsen.

AI agents are already moving money — unverified and unaccountable. Today, we’re announcing our $5M seed round to build the trust layer for the agentic economy. Led by Anagram, PL Capital, and Franklin Templeton, with strategic investment from Ripple.https://t.co/VtmPxJycVX pic.twitter.com/4WXO1dNgSj — t54.ai (@t54ai) February 25, 2026

t54 Labs wil een vertrouwenslaag bouwen voor AI systemen die zelfstandig betalingen kunnen uitvoeren. Volgens het bedrijf bestaat er nog geen duidelijke manier om te controleren wie zulke AI systemen zijn, hoeveel risico ze vormen en wie verantwoordelijk is wanneer er iets misgaat.

Blockchain speelt daarbij een rol als technologie die transacties controleerbaar maakt. Het platform werkt al op meerdere netwerken, waaronder de XRP Ledger. Dat is het netwerk achter XRP waarop snelle betalingen mogelijk zijn.

Na het nieuws liet de koers van XRP een lichte stijging zien. Handelaren zien de investering als een signaal dat grote partijen blijven inzetten op toepassingen waarin blockchain en kunstmatige intelligentie samenkomen.

Wat t54 Labs precies bouwt voor AI betalingen

t54 Labs werkt aan een systeem dat AI agents controleerbaar maakt wanneer zij financiële taken uitvoeren. AI agents zijn softwareprogramma’s die zelfstandig beslissingen kunnen nemen en bijvoorbeeld betalingen kunnen doen namens bedrijven of gebruikers.

Het platform bestaat uit verschillende onderdelen. Zo controleert het systeem de identiteit van een AI agent en kijkt het naar risico’s voordat een betaling wordt uitgevoerd. Daarnaast wil het bedrijf in de toekomst kredietlijnen aanbieden aan AI systemen die een betrouwbare geschiedenis hebben opgebouwd.

Volgens oprichter Chandler Fang gaat het niet alleen om controle, maar om een compleet systeem waarmee bedrijven veilig financiële taken kunnen uitbesteden aan AI. Blockchain wordt daarbij gebruikt als transparante laag die transacties controleerbaar maakt.

Wat experts nu verwachten van de XRP koers

Analisten kijken vooral naar het signaal dat Ripple met deze investering afgeeft. Door mee te investeren in een AI startup die werkt met financiële infrastructuur, laat het bedrijf zien dat het verder kijkt dan alleen internationale betalingen. Dat kan volgens marktkenners het vertrouwen van institutionele beleggers versterken, omdat XRP zo onderdeel blijft van nieuwe technologische ontwikkelingen.

De koers van XRP reageerde positief op het nieuws. XRP staat vandaag rond 1,44 dollar en is daarmee ongeveer 6 procent gestegen. Volgens analisten laat dat zien dat beleggers het nieuws zien als een positief signaal, al blijft de bredere marktontwikkeling ook een belangrijke factor.

Op korte termijn verwachten experts vooral dat XRP gevoelig blijft voor nieuw institutioneel nieuws en verdere ontwikkelingen rond AI toepassingen. Wanneer projecten zoals t54 Labs daadwerkelijk gebruik blijven maken van de XRP Ledger, kan dat volgens analisten de interesse in het netwerk ondersteunen.

