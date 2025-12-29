De XRP koers hangt nu rond $1,90 en dat is een spannend punt. Veel mensen vragen zich af hoeveel kan Ripple waard worden en vooral wat gaat Ripple doen in 2026? De data geeft geen “zeker antwoord”, maar wel duidelijke signalen. En die spreken elkaar op een paar plekken tegen. Precies daarom is dit een kruispunt.

Waarom dit een kruispunt is voor de XRP koers

XRP zit klem. Niet bullish, niet volledig stuk. Dat zie je in de koersactie en in de on-chain data. Op dit soort momenten gebeurt vaak een van twee dingen. Of de koers breekt omhoog en neemt weerstand mee. Of de koers zakt onder steun en dan komt de versnelling omlaag. Traders voelen dit meestal eerder dan lange termijn beleggers. Omdat je stops en liquiditeit rond die niveaus krijgt. Lees ook ons artikel over Flare lanceert passief inkomen met XRP.

Steun en weerstand XRP koers die nu echt tellen

Op de daggrafiek zijn de zones vrij duidelijk. Rond $1,82 ligt steun. Dat is het niveau waar kopers de laatste tijd nog wél durven te staan. Als XRP daaronder sluit, wordt het verhaal meteen een stuk zwaarder. Dan ga je sneller kijken naar oude bodems verder omlaag.

Aan de bovenkant heb je eerst $2,00. Dat is zo’n level waar iedereen naar kijkt. Niet omdat het magisch is, maar omdat veel orders daar liggen. Daarboven zit een bredere zone rond $2,70. Die zie je op de chart als een plek waar de koers vaker werd afgewezen. Kort gezegd, onder $1,82 krijg je stress. Boven $2,00 komt er weer ademruimte.

De Realized Price Oscillator staat diep negatief, rond -0,87. Het momentum voelt dus nog niet “gezond”. Veel holders zitten dan vaker in een fase van twijfel. Niet iedereen verkoopt, maar het is ook geen periode waarin de markt massaal risico neemt. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Binance exchange reserve daalt hard

De exchange reserve van Binance laat over 2025 een duidelijke daling zien. Het gaat grofweg van rond de 3,1 miljard XRP richting ongeveer 2,6 miljard XRP. Vooral later in het jaar zie je een flinke stap omlaag.

Dat is interessant, want minder XRP op een exchange kan betekenen dat er minder “directe verkoopvoorraad” klaarstaat. Dat is vaak een goed teken. Minder aanbod op de exchange kan de koers helpen, zeker als de vraag aantrekt.

Maar er zit ook een andere kant aan. Minder voorraad kan ook minder liquiditeit betekenen. En dan kan de XRP koers juist heftiger bewegen bij paniek of bij nieuws. Dus het is niet alleen bullish of bearish. Het maakt de markt vooral gevoeliger.

XRP ETF stromen maken 2026 extra onvoorspelbaar

De XRP ETF netflow chart laat zien dat er eerder stevige instroom was. De totale net assets staan rond $1,24 miljard. Dat is niet klein. Het laat zien dat er een serieuze laag kopers is bij gekomen via die route.

Maar de meest recente dag staat op 0,00. Dat is ook typisch eindjaar gedrag. Minder handel, minder nieuwe posities, meer afwachten. Het punt is vooral dat als de ETF instroom terugkomt, dat de koers sneller omhoog zal trekken. Droogt het op, dan blijft techniek de baas. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen in 2026.

Wat gaat Ripple doen in 2026?

Als je alles bij elkaar legt, krijg je een simpel beeld. XRP staat op een snijpunt tussen steun en weerstand. On-chain laat een lagere exchange reserve zien, wat positief kan uitpakken. De oscillator laat tegelijk zien dat het momentum nog niet overtuigt.

Daarom is de waarschuwing voor 2026 heel eerlijk, want de richting hangt af van beide kanten. Van wat de grafiek doet rond $1,82 en $2,00. En van wat er gebeurt met ETF instroom en het bredere sentiment in de markt. Als die twee meewerken, kan XRP herstellen. Werken ze tegen, dan blijft een correctie gewoon een reële optie.

