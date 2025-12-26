De XRP koers staat vandaag opnieuw in de schijnwerpers na de lancering van een nieuw product dat extra gebruik toevoegt aan het netwerk. Het gaat om earnXRP, een on-chain oplossing waarmee XRP holders rendement kunnen opbouwen zonder hun tokens te verkopen.

De markt reageert voorzichtig positief. Niet omdat er direct grote volumes bewegen, maar omdat dit type product iets oplost waar XRP al jaren tegenaan loopt, namelijk beperkte on-chain inzetbaarheid.

Ripple nieuws krijgt nieuwe boost door earnXRP

Het Ripple nieuws draait deze week vooral om Flare en partners die earnXRP hebben gelanceerd. Met dit systeem kunnen gebruikers FXRP storten in een vault en rendement verdienen dat wordt uitgekeerd in XRP zelf.

Het is belangrijk om te benoemen dat de gebruikers hun positie niet hoeven te verlaten. Er is geen verkoop nodig en geen ingewikkelde interactie met DeFi protocollen. Alles verloopt via de vault.

Flare has launched earnXRP, allowing $FXRP holders to earn on-chain yield, with earnings paid and compounded automatically. This eliminates the need to sell assets or use complex DeFi strategies. pic.twitter.com/CRLWjF761A — Alyssa (@Alyssa_As) December 26, 2025

De XRP verwachting verschuift langzaam door dit soort ontwikkelingen. Jarenlang werd XRP vooral gezien als een settlement asset zonder veel extra toepassingen. EarnXRP voegt daar een nieuwe laag aan toe.

Omdat het rendement in XRP wordt uitgekeerd, ontstaat er een compounding effect. Dat maakt het aantrekkelijk voor lange termijn holders die hun positie willen laten groeien zonder actief te handelen.

XRP whales kijken vooral naar risico en stabiliteit

Voor XRP whales is stabiliteit cruciaal. Grote spelers vermijden vaak DeFi oplossingen met hoge risico’s of complexe hefboomstructuren. EarnXRP speelt hierop in door risico management en simpele toegang te combineren.

On-chain data laat zien dat whales vooral reageren op voorspelbare systemen en dat er meer long dan short traders zijn in de markt. Het feit dat earnXRP geen extreme rendementen belooft maar juist consistentie, past goed bij dat profiel.

Wat gaat Ripple doen met deze ontwikkeling

De vraag wat gaat Ripple doen met deze nieuwe vorm van XRP gebruik is logisch. Ripple zelf beheert earnXRP niet, maar profiteert indirect van extra vraag en lock up van tokens.

Meer utility betekent dat XRP minder snel terugvloeit naar exchanges. Dat verlaagt de circulerende druk en kan op termijn invloed hebben op de marktstructuur.

Flare bouwt brug tussen XRP en DeFi

Flare speelt een sleutelrol in dit verhaal. Het netwerk richt zich specifiek op het verbinden van XRP met on chain toepassingen zonder het oorspronkelijke ontwerp geweld aan te doen.

Door FXRP te gebruiken als representatie van XRP, kan het netwerk slimme contracten inzetten terwijl de waarde aan XRP gekoppeld blijft. Dat maakt nieuwe use cases mogelijk zonder fundamentele aanpassingen aan XRP zelf.

It's time to recognize the Flare effect through FXRP and how this represents a great added value for XRP: Before the launch of FAsset, the amount of XRP I held was the same. I was comfortable with my exposure and did nothing with this asset but hold. After FXRP launched, I… pic.twitter.com/rJeA68N9Sz — Quantic (@0xQuantic) December 25, 2025

In een markt waar veel beste altcoins draaien op hype, valt echte functionaliteit op. EarnXRP laat zien dat ook oudere netwerken zich kunnen aanpassen aan nieuwe eisen.

Projecten die bestaande liquiditeit activeren in plaats van nieuwe tokens te creëren, krijgen steeds meer aandacht. Dat sluit aan bij een grote trend richting efficiënt kapitaalgebruik.

Impact op vraag en en de koers van Ripple

De directe impact op de XRP koers zal beperkt zijn. Het product start met een bescheiden deposit cap. Toch ligt de echte waarde in het signaal dat wordt afgegeven.

Wanneer een klein deel van de totale XRP supply actief wordt ingezet, kan dat al effect hebben op liquiditeit. Zeker als meerdere van dit soort producten volgen. De eerste structuur die volgt is Ripple met de lancering van XRP leningen voor instituten.

Bitcoin Hyper lost kernprobleem van Bitcoin op

Net zoals Flare inzet op extra gebruik voor XRP, richt Bitcoin Hyper zich op praktische toepassingen voor Bitcoin. Het project wil snelle en goedkope transacties mogelijk maken via een aparte uitvoeringslaag.

Bitcoin Hyper speelt in op het kernprobleem van Bitcoin. Het netwerk is duur en het duurt lang om Bitcoins te verplaatsen. Door de extra laag die Bitcoin Hyper bouwt op het netwerk van Bitcoin, zorgt dat ervoor dat de transacties goedkoper en sneller zijn.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale