Bekende Layer 1 altcoins zoals Ethereum en Solana en zelfs sommige opkomende crypto worden veelal gezien als kanshebbers om het goed te doen tijdens een nieuwe bull run. Toch wijzen steeds meer analisten op een onverwachte kandidaat die mogelijk de verrassing van Q3 2025 wordt: Sonic ($S). Hoewel Sonic dit jaar door sommigen werd bestempeld als een underperformer, zien ervaren beleggers dit juist als een koopkans.

Waarom kan Sonic L1 volgens crypto experts in september de onverwachte bull run koning worden?

Waarom Sonic uniek is: snelheid, lage kosten en nieuwe crypto kansen

Met een dalende TVL, lage gebruikersactiviteit en koersdruk werd Sonic dit jaar bestempeld als underperformer. Maar historisch gezien loopt de koers vaak achter op de fundamentals, en wanneer het sentiment draait, kan de koers razendsnel herstellen. Dit kan zeker het geval zijn voor Sonic, door zijn combinatie van ongeëvenaarde snelheid, lage kosten en innovatieve technologie. Het verwerkt tot 400.000 transacties per seconde met sub-second finaliteit, en de gemiddelde transactiekosten blijven steken rond $0,001, een fractie van de kosten op concurrerende netwerken.

Daarnaast heeft Sonic een eigen database architectuur ontwikkeld, SonicDB, die data direct in binaire bestanden opslaat in plaats van key value stores. Dit levert meer dan 6x hogere performance op vergeleken met traditionele oplossingen. De SonicVM (Virtual Machine) is volledig EVM compatibel, maar tot 6,5x sneller dan Geth, wat ontwikkelaars in staat stelt om schaalbare dApps te bouwen zonder concessies aan compatibiliteit.

Bovendien biedt het FeeM programma een sterke incentive voor builders. Ontwikkelaars krijgen namelijk 90% van de transactiekosten die hun applicaties genereren terug. Dit creëert een aantrekkelijke omgeving voor innovatieve projecten en trekt talent aan om op Sonic te bouwen.

Een snelgroeiend ecosysteem met DeFi innovatie en community gedreven projecten

Het ecosysteem rond Sonic groeit snel. Verschillende DeFi protocollen zoals Shadow Exchange, SwapX, Fly en Equalizer zijn al actief, en grote namen als Aave en Euler breiden hun aanwezigheid uit naar Sonic. Voor gebruikers betekent dit een breed aanbod van DEX’s, lending protocollen, yield optimalisatieplatforms en stablecoins.

Een andere katalysator is Spawn, een no-code platform waarmee iedereen dApps kan bouwen zonder programmeerkennis. Dit kan leiden tot een explosieve groei van community gedreven projecten, vergelijkbaar met hoe App Store ecosystemen groeiden in de beginjaren.

DeFi yields en incentives maken Sonic een top altcoin voor de bull run

Een reden waarom Sonic een van de beste altcoins is voor een bull run komt omdat Sonic bekend staat om de beste yields in de markt. Dit geldt niet alleen voor $S en native ecosysteem tokens, maar ook voor ETH, BTC en stablecoins. Sonic is de #1 chain voor stablecoin yield, wat grote kapitaalstromen kan aantrekken. Daarnaast loopt momenteel Season 2 van de Sonic airdrop, waarbij ongeveer $110M aan $S tokens wordt verdeeld, met 82% minder concurrentie dan in Season 1.

Sonic als nieuwe crypto favoriet voor TradFi en ETF’s

Een van de meest bullish signalen is de institutionele belangstelling. De community heeft met overweldigende meerderheid gestemd voor de U.S. Expansion en TradFi adoptie, inclusief een NASDAQ Treasury Vehicle dat $S aankoopt. Er wordt gespeculeerd dat een Sonic ETF mogelijk later dit jaar of in 2026 gelanceerd wordt.

Sonic Labs has already committed $40M/$100M into SonicStrategy, a bold initiative aimed at long-term strategic acquisitions. Once the full $100M is raised and deployed, it could trigger significant buying pressure on $S, potentially impacting 10% of its market cap. This isn’t… https://t.co/60iChlacMr pic.twitter.com/Y4UqwuoEwC — CryptoGuru 👨‍🌾🖤 (Ø,G) (@Crypto0304) September 15, 2025

Daarbovenop bouwt SonicStrategy, vergelijkbaar met MicroStrategy maar met extra yield door DeFi staking, actief een $S positie op. Momenteel is er al meer dan $40M geïnvesteerd met plannen om nog eens $60M bij te kopen. Dit creëert een continue koopdruk en versterkt de fundamentele waarde van het netwerk.

De DeFi dApp die Sonic kan lanceren tot bull run koning

Een van de grootste verwachte gebeurtenissen is de lancering van FlyingTulip, een alles-in-één on-chain exchange van DeFi legende Andre Cronje. Dit platform combineert spot trading, perpetuals, opties en lending in één enkele liquiditeitspool, iets wat momenteel niet bestaat in DeFi. Dit kan Sonic positioneren als hét centrum voor institutionele DeFi handel en een enorme kapitaalinflow teweegbrengen en een perfecte kandidaat maken voor bull run koning.

Een van de meest ondergewaardeerde altcoins voor de bull run

Volgens verschillende crypto experts is Sonic op dit moment een van de meest ondergewaardeerde Layer 1 altcoins met een FDV rond de $1B, veel lager dan concurrenten met vergelijkbare of zelfs zwakkere metrics. Met de combinatie van technologische superioriteit, groeiende ecosystemen, institutionele adoptie en krachtige incentives, kan Sonic een van de grootste winnaars onder altcoins worden van de volgende bull run.

Volgens crypto experts kan voor investeerders die zoeken naar opkomende crypto’s met hoge groeipotentie, Sonic in Q3 2025 een van de best presterende altcoins blijken. Mogelijk wordt het zelfs de onverwachte koning van deze bull run.

Best Wallet: toegangspoort tot DeFi en nieuwe altcoins

Naast de ontwikkelingen rond Sonic is ook de opkomende crypto Best Wallet een naam die veel aandacht trekt. Deze snelgroeiende hot wallet provider heeft inmiddels meer dan 250.000 actieve gebruikers en lanceerde recent zijn eigen utility token, $BEST. Houders van $BEST krijgen exclusieve voordelen zoals kortingen op transactiekosten, vroege toegang tot nieuwe crypto presales, boosts op staking beloningen en binnenkort integratie met de geplande Best DEX en de Best Card.

Door wallets zoals Best Wallet wordt de toegang tot DeFi ecosystemen zoals Sonic laagdrempeliger, wat kan zorgen voor extra gebruikersgroei en kapitaalinstroom in het netwerk. Tijdens de presale koop je $BEST voor maar $0,025645 per token. Staking beloningen tot 90% APY maken het interessant voor zowel lange termijn beleggers als actieve traders.

