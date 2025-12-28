De afgelopen week heeft Cardano (ADA) flink geschommeld, maar het blijft bewegen in een neerwaarts wedge patroon. Nu komt de Cardano koers in de buurt van een cruciaal niveau dat mogelijk een stijging van 45% in gang kan zetten. Tegelijkertijd zijn er ook fundamentele on-chain factoren die juist bearish druk uitoefenen. Desondanks zijn de vooruitzichten vooral optimistisch. Waarom stijgt Cardano mogelijk met 45%? En wat gaat Cardano doen?

Cardano nieuws: De Cardano koers vertoont een bullish patroon

In september van dit jaar begon zich een neerwaarts wedge patroon te vormen in de Cardano koers. Dit betekent dat de pieken en dalen beide steeds lager worden en steeds dichter bij elkaar in de buurt komen. Op dit moment komt Cardano steeds dichter in de buurt van een doorbraak uit dit patroon.

Een dergelijke doorbraak is doorgaans aanleiding voor een enorme beweging. Als de ADA koers boven de wedge uitkomt, dan zal dit een flinke rally op gang brengen. Een doorbraak aan de onderkant signaleert aan de andere kant een mogelijke duikvlucht.

Zoals aan de grafiek hierboven te zien is, handelt de altcoin momenteel op dezelfde hoogte als een jaar geleden. Hoewel dit gevaarlijk lijkt, suggereert het ook dat de steun hier sterk is. Bovendien is te zien dat de Relative Strength Index (RSI) sinds midden november geleidelijk aan opwaarts gaat. Dit betekent dat de kopers weer voorzichtig terrein aan het inwinnen zijn.

Wanneer de RSI boven de 50 uitkomt, kan de Cardano koers weer aan een herstel beginnen. Als dit echter gepaard gaat met een doorbraak door het wedge patroon, kan het momentum extra kracht krijgen, waardoor de RSI meer richting de bullish waarde van 70 zal bewegen. De rally die dan volgt, zal ADA mogelijk richting de weerstand op $0,50 stuwen. Dit zou een stijging van 45% betekenen.

ADA koers onder druk door fundamentals

Terwijl de Cardano koers op weg is naar het puntje van de wedge, geven DeFi gegevens een meer bearish outlook op de altcoin. Volgens gegevens van DeFiLlama is de Total Value Locked (TVL) van het netwerk van Cardano behoorlijk gedaald de afgelopen maanden. Zo piekte de TVL in augustus nog op $437 miljoen, op dit moment staat de TVL op $173 miljoen.

De vermindering in de TVL suggereert dat er minder activiteit is op de blockchain van Cardano. Maar dat is niet het enige. Cardano zag namelijk ook een enorme vermindering in de totale market cap van de stablecoins op het netwerk. Op dit moment is de market cao $37,5 miljoen, terwijl dit in november nog rond de $40 miljoen betrof.

De derivatenmarkt laat ook zien dat het sentiment momenteel zwak is. Zo bewoog de Open Interest volgens Coinglass in Q2 nog tussen de $1,5 en $1,95 miljard. Nu is dit echter gedaald naar $647 miljoen.

Waarom stijgt Cardano ondanks de bearish factoren? En wat gaat Cardano doen?

Bovenstaande factoren hebben de afgelopen maanden enorm veel druk gezet op de Cardano koers. Zo is de neerwaartse beweging van de waarde van ADA ook te vergelijken met de dalende TVL. Het sentiment staat daarnaast onder druk door de druk op de gehele cryptomarkt. In december zag BTC bijvoorbeeld 50% minder whale stortingen.

Aan de andere kant betekent dit Cardano nieuws ook dat de “zwakkere spelers” het spel verlaten. Als zij van het veld geruimd zijn, wordt duidelijk waar de support van de Cardano koers precies ligt. Dat creëert op zijn beurt juist weer vertrouwen in de altcoin op de langere termijn. Deze support ligt op basis van voorgaande cycli rond de $0,30. Dit is ook waar de punt van de ‘wedge partroon’ zich bevindt. Als de Cardano koers dit punt bereikt, dan zal ADA mogelijk enorm hard gaan terugkaatsen om die 45% stijging te bewerkstelligen.

Desondanks bestaat er altijd een kans dat de $0,30 doorbroken wordt, waarna ADA mogelijk de $0,23 opzoekt. Daarom blijft het slim om te diversifiëren. Nieuwe cryptomunten kunnen soms bijvoorbeeld enorm knallen, zelfs in tijden dat de rest van de markt bearish is. Uiteraard is het met dit soort projecten nooit helemaal zeker hoe de markt reageert als de crypto op de crypto exchanges gelanceerd wordt. Maar sommige nieuwe projecten hebben best wat potentie.

Nieuwe layer-2 op Bitcoin concurrent voor Cardano

Het DeFi ecosysteem van Cardano is vrij indrukwekkend en uitgebreid, maar Bitcoin Hyper ($HYPER) heeft de potentie om een geduchte concurrent te worden. Dit project is namelijk een layer-2 dat op Bitcoin (BTC) is gebouwd. Hiermee zet het kracht achter de cryptoleider zelf, want het introduceert BTC aan smart contracts, DeFi en dApps.

BTC Hyper is namelijk gebouwd met de Solana Virtual Machine (SVM). Dit zorgt niet alleen voor smart contracts, maar ook voor snelheid en lage kosten. Dit zijn precies de pijnpunten van Bitcoin en daarom kan Bitcoin Hyper weleens een belangrijke speler gaan worden voor Bitcoin. Het project bouwde ook een Canonical Bridge waarmee je BTC en $HYPER gemakkelijk kan ‘swappen’ met elkaar. Op die manier kan je BTC gebruiken binnen het DeFi ecosysteem van Bitcoin Hyper.

Dit project ziet er dan wel uit als een vrolijke meme coin, maar het heeft de potentie om de utility en schaalbaarheid van BTC enorm uit te breiden. Het project haalde niet voor niks al bijna $30 miljoen op tijdens de presale. Op dit moment kun jij ook nog toeslaan als vroege vogel, voordat deze veelbelovende crypto op de exchanges wordt gelanceerd. Koop jouw $HYPER tokens daarom vandaag nog.

