De koers van Dogecoin trekt opnieuw aandacht. Sommige beleggers vragen zich af of de munt richting 0,50 dollar kan gaan in 2026. De rol van Elon Musk speelt daarbij een belangrijke factor.

Dogecoin is een zogeheten meme coin. Dat is een cryptomunt die populair werd door internetcultuur en online aandacht. In tegenstelling tot Bitcoin heeft Dogecoin geen vaste maximale voorraad. Dat betekent dat er elk jaar nieuwe munten bijkomen.

Invloed van Elon Musk op Dogecoin

Elon Musk is de eigenaar van X, het voormalige Twitter. Hij spreekt zich al jaren uit over Dogecoin. Zijn berichten op sociale media zorgen vaak voor sterke koersbewegingen.

In het verleden steeg Dogecoin meerdere keren na positieve uitspraken van Musk. Daardoor zien veel beleggers hem als een belangrijke factor voor de prijs.

Recent kijken marktvolgers opnieuw naar Musk. Dat komt door plannen rondom betalingen op X. Het platform werkt aan een betaalsysteem dat later wordt uitgerold.

Sommige beleggers denken dat Dogecoin hierin een rol kan krijgen. Als dat gebeurt, kan de vraag naar de munt toenemen. Vraag betekent hoeveel mensen een munt willen kopen.

Waarom 0,50 dollar wordt genoemd

Volgens data van CoinMarketCap ligt de marktwaarde van Dogecoin rond de 14 miljard dollar. Marktwaarde is de totale waarde van alle munten samen.

Om naar 0,50 dollar te stijgen, moet deze waarde flink toenemen. Daarvoor is meer vraag nodig vanuit beleggers.

Op het platform X deelde analist DonWedge een scenario waarin Dogecoin binnen 75 dagen boven de 0,50 dollar kan uitkomen. Hij baseert dit op een technisch patroon in de grafiek.

Dit soort verwachtingen zijn gebaseerd op technische analyse. Dat betekent dat er wordt gekeken naar prijsbewegingen uit het verleden. Het blijft onzeker of zulke scenario’s uitkomen.

Factoren die de koers beïnvloeden

De prijs van Dogecoin hangt sterk samen met sentiment. Sentiment betekent hoe beleggers zich voelen over de markt. Positief sentiment kan zorgen voor stijgingen.

Ook speelt de instroom van nieuwe investeerders een rol. Wanneer meer mensen Dogecoin kopen, kan de prijs stijgen.

Een belangrijk verschil met Bitcoin is de inflatie van Dogecoin. Inflatie betekent dat er nieuwe munten bijkomen. Bij Dogecoin komen er jaarlijks miljarden munten bij.

Dit kan druk zetten op de prijs als de vraag niet meegroeit. Daardoor is het lastiger om hoge niveaus vast te houden.

Let op: crypto is een volatiele belegging. Je kunt je inleg verliezen. Doe altijd zelf onderzoek.