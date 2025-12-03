Een analyse door DeepSeek AI laat een interessant patroon zien: de huidige ontwikkelingen rond XRP vertonen namelijk opvallende overeenkomsten met de opmars naar de historische rally van 2017. Dankzij de combinatie van de mogelijke lancering van een XRP ETF door 21Shares en herkenbare whale-bewegingen, ziet de AI alle voorwaarden voor een doorbraak naar $10.

Whale-activiteit bereikt kritieke niveaus

DeepSeek AI heeft de recente blockchain-data geanalyseerd en komt een aantal bevindingen. Maar liefst 29% van de XRP-voorraad op exchanges is verdwenen, wat een duidelijk teken is dat grote spelers hun posities aan het heroverwegen zijn. Als er massaal onttrokken wordt van beurzen, wordt hiermee het beschikbare aanbod ingeperkt, wat in de basis van traditionele economische modellen vaak gelijkstaat aan prijsstijgingen bij gelijkblijvende of toenemende vraag.

Tegelijkertijd zijn er in korte tijd meer dan 40.000 nieuwe wallets bijgekomen. De combinatie van grote hoeveelheden XRP die exchanges verlaten én een groeiend aantal houders, wijst volgens de AI op een verandering in marktsentiment. Waar voorheen korte-termijn handel de markt domineerde, lijkt er nu juist meer vertrouwen in lange-termijn bezit te ontstaan. Grote houders zijn vaak koplopers, en deze XRP whales zijn strategisch aan het schuiven, wellicht anticiperend op belangrijke veranderingen in de XRP verwachting.

De ETF-factor als katalysator voor groei

Het meest concrete katalysator-moment komt mogelijk van 21Shares, dat volgens de wandelgangen een XRP ETF voorbereidt. Een goedgekeurde ETF zou XRP op de markt brengen voor een volledig nieuwe categorie investeerders: traditionele financiële instellingen, pensioenfondsen en retail-beleggers die via gereguleerde kanalen willen instappen. Eerder al zorgde de XRP ETF van Frankin Templeton voor een hoog volume van $688 miljoen.

DeepSeek AI modelleerde het potentiële effect van zo’n ETF goedkeuring en komt tot de conclusie dat dit de XRP koers fundamenteel kan veranderen. De vraag zou exponentieel kunnen toenemen, terwijl het aanbod beperkt blijft door de eerder genoemde whale-accumulatie. Dit zouden in theorie perfecte omstandigheden zijn voor een antwoord op de vraag: welke crypto gaat stijgen?

Herhaalt het 2017-patroon zich?

DeepSeek AI gaf aan dat de robot patronen uit het verleden herkent. In de aanloop naar de historische XRP rally van 2017 steeg de Ripple koers met duizenden procenten. De AI analyse wees uit dat we op het moment vergelijkbare signalen zien: toenemende whale-accumulatie, groeiende adoptie, en goede uitkomsten wat betreft regelgeving.

Een grote, verlammende rechtszaak van de SEC tegen Ripple is namelijk grotendeels opgelost. De rechter bepaalde dat XRP op zichzelf geen illegaal effect is, wat een golf van vertrouwen losmaakte, en daarmee nieuwe mogelijkheden (zoals een potentiële ETF). Het antwoord op “wat gaat Ripple doen” lijkt te wijzen naar het positioneren voor massale adoptie.

Waarom is de timing nu gunstig voor XRP?

De analyse van DeepSeek AI stelt dat de timing ideaal is op het moment en geeft hier een aantal redenen voor. Ten eerste is het regelgevende landschap duidelijker na de juridische ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ten tweede groeit de crypto-markt als geheel, met Bitcoin-ETF’s die als voorlopers optraden. Ten derde is er het Ripple nieuws over toenemende bankadoptie en cross-border betalingsoplossingen.

De combinatie van deze factoren: technologische vooruitgang, regelgevende duidelijkheid, institutionele infrastructuur (ETF) en gunstige bredere marktdynamiek – maakt dat de AI een perfecte cocktail voor stijging ziet ontstaan. Waar velen zich afvragen “kan Ripple 10 dollar worden”, ziet DeepSeek AI een potentieel pad naar dat prijsniveau.

Een realistisch scenario naar de $10

We weten dat analyses en voorspellingen en analyses van DeepSeek altijd onzekerheden bevatten, maar er lijkt wel sprake te zijn van een coherent scenario. Een goedgekeurde XRP ETF kan volgens de modellen een prijsstijging van 150-300% triggeren. Dit, gecombineerd met de bestaande fundamentals en whale-activiteit, zou voldoende momentum kunnen creëren voor een doorbraak naar hogere niveaus.

De weg naar $10 zou volgens de analyse in verschillende fasen verlopen: eerst een reactie op ETF-nieuws, daarna consolidatie, gevolgd door een tweede golf wanneer institutioneel kapitaal daadwerkelijk gaat stromen, en uiteindelijk retail-FOMO (Fear Of Missing Out) die de XRP rally naar het hoogtepunt zou kunnen drijven.

Voorzichtig optimisme met oog voor risico’s

Ondanks het optimistische scenario, benadrukt de AI ook de risico’s van dit klakkeloos overnemen. Regelgevende ontwikkelingen kunnen onverwachts tegenvallen, de marktomstandigheden kunnen veranderen, en onvoorziene gebeurtenissen zijn altijd mogelijk, al helemaal in de cryptowereld. Toch concludeert de analyse dat de fundamentele voorwaarden voor een significante waardestijging aanwezig zijn, en dat de XRP whales hier blijkbaar al op anticiperen.

De komende maanden zullen veel duidelijk maken. DeepSeek AI ziet in de beschreven combinatie van factoren voldoende basis voor een nieuw hoofdstuk in de XRP-geschiedenis, met $10 als een realistisch doelwit in de huidige cyclus.

