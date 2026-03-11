Dogecoin nieuws: koers bereikt historische steunzone

De Dogecoin koers handelt op 11 maart 2026 rond $0,09. Dat is een daling van circa 87% ten opzichte van de recordprijs van $0,73 uit mei 2021. Volgens data van CoinGecko staat DOGE daarmee op het laagste niveau in jaren.

Crypto analist Trader Tardigrade wijst op een opvallend patroon. Op de maandgrafiek raakt DOGE voor de derde keer in zijn bestaan de onderkant van een langlopend steunkanaal boven $0,085. De vorige twee keer dat dit gebeurde, in 2017 en 2021, volgde er een explosieve stijging. De analist noemt dit een historisch koopmoment en ziet een mogelijke route naar $1,20. Dat zou een stijging van meer dan 1.200% betekenen. Beleggers die zoeken naar beste meme coins houden dit signaal scherp in de gaten.

Wat gaat Dogecoin doen: Fibonacci patroon en technische analyse

Het technische beeld laat een duidelijk Fibonacci patroon zien. DOGE is onder de 0,786 Fibonacci retracement gezakt die rond $0,167 ligt. De wekelijkse volatiliteit neemt af, wat vaak voorafgaat aan een grote koersbeweging.

Belangrijke niveaus om te volgen:

Steun: $0,085 tot $0,09

Eerste weerstand: $0,10

Doorbraakzone: $0,13. Boven dit niveau opent de weg naar $0,167 tot $0,197

Onder $0,085 wordt $0,07 de volgende steun

De vraag of Dogecoin 1 dollar kan worden hangt af van meerdere factoren. Een altseason met brede koopdruk in altcoins is daarvoor essentieel. Bekijk ook de welke crypto gaat stijgen gids voor meer inzicht.

X Money lanceert zonder Dogecoin

Elon Musk bevestigde op 10 maart 2026 via X dat X Money in april in vroege publieke toegang gaat. Het platform biedt betalingen, directe stortingen en een rendement van 6% op saldo, in samenwerking met Visa.

Ondanks jarenlange speculatie bevat X Money vooralsnog geen crypto functionaliteit. Dogecoin wordt niet genoemd. Toch steeg de Dogecoin koers ruim 8% na de aankondiging op pure speculatie. Musk deelde wel een prognose van derden waarin toekomstige crypto integratie wordt genoemd, maar een officieel bevestiging ontbreekt. Dit maakt de Bitcoin voorspelling van analisten die rekenen op Musk als katalysator onzeker.

Maxi Doge als alternatief in het meme coin segment

Terwijl beleggers wachten op een herstel van DOGE, groeit de belangstelling voor nieuwe projecten in het meme coin segment. Maxi Doge ($MAXI) speelt in op dezelfde community maar biedt als micro cap meer groeipotentieel. Het project combineert meme cultuur met staking mogelijkheden en trekt een snelgroeiende community aan.

Voor wie gelooft in een bredere altseason kan een combinatie van gevestigde coins zoals DOGE en vroege projecten zoals Maxi Doge interessant zijn. Doe altijd zelf onderzoek voordat je investeert. Lees ook meer over Maxi Doge kopen.

