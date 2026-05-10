De Dogecoin koers schommelt deze week rond de $0,11 tot $0,12. Tegelijkertijd stapelen grote wallets meer DOGE op dan ooit tevoren. Beleggers vragen zich opnieuw af: kan Dogecoin 1 dollar worden? We zetten de positieve en negatieve punten op een rij.

Whales kopen records: wat gaat Dogecoin doen?

Dogecoin (DOGE) 24u 7d 30d 1j All Time

Het Dogecoin nieuws van begin mei draait om de whales. 149 wallets met elk minstens 100 miljoen DOGE houden samen 108,52 miljard tokens vast. Dat staat gelijk aan ongeveer 64% van het totale aanbod, een nieuw record volgens onchain data van Santiment.

Tussen 1 en 4 mei kochten deze grote spelers er nog eens 160 miljoen DOGE bij. Voor traders is dit een belangrijk signaal. Wanneer whales hun tokens vasthouden in plaats van verkopen, wordt de kans op een plotselinge dump kleiner. Dit maakt de huidige Dogecoin koers verwachting voorzichtig positief.

Voor wie de bredere markt volgt, hoort dit thuis in de zoektocht naar altcoins met potentie deze cyclus.

ETF aanvragen voeden de Dogecoin koers verwachting

Niet alleen whales sturen het Dogecoin nieuws van deze week. Er liggen ook drie spot DOGE ETF aanvragen op tafel. 21Shares lanceerde al in januari 2026 hun Dogecoin ETF onder ticker TDOG op Nasdaq. Grayscale en Bitwise volgden met eigen producten, met tickers zoals GDOG.

Deze week zijn er opnieuw netto instromen geboekt in de bestaande DOGE ETF. Daarbovenop blijft Elon Musk speculatie aanjagen rond X Money. Het platform bevestigde dat DOGE een rol speelt in micro betalingen en peer to peer tipping. Dat alles voedt de vraag wat gaat Dogecoin doen op middellange termijn.

Voor lezers die zich oriënteren op welke crypto gaat stijgen, staat DOGE op dit moment hoog op het lijstje.

Kan Dogecoin 1 dollar worden? Het rekensommetje

Toch is er ook een keerzijde. Dogecoin heeft geen maximaal aanbod. Elk jaar komen er ongeveer 5 miljard tokens bij. Bij een koers van $1 zou de marktkapitalisatie boven de $170 miljard uitkomen. Dat is groter dan Solana en Cardano nu samen.

Conservatieve modellen zien $1 voorlopig dan ook niet gebeuren. Bullish analisten wijzen juist op de combinatie van whales, ETF instromen en Musk als reden waarom de Dogecoin koers wel degelijk richting de dollar kan kruipen. Volgens hen is een eerste tussenstap rond $0,16 tot $0,18 in deze cyclus realistisch.

Wie nu Dogecoin kopen overweegt, moet dus kiezen tussen het korte termijn momentum en de lange termijn rekensommetjes. Iedereen die Dogecoin kopen wil overwegen, doet er goed aan om eerst zelf de cijfers te bekijken voordat hij instapt.

Maxi Doge: een crypto met potentie naast Dogecoin

Naast DOGE zelf groeit ook de aandacht voor Maxi Doge ($MAXI), een meme coin die mikt op de leverage trader. De presale staat momenteel boven de $4,75 miljoen en richt zich op koppeling met futures platforms tot 1000x hefboom. Voor traders die op zoek zijn naar een crypto met potentie naast de gevestigde namen, is dit een interessante speler.

Maxi Doge wil meer zijn dan een grap. Houders kunnen via staking hoge yields verdienen en het contract is door SolidProof en Coinsult geaudit. Wie zich verder wil verdiepen in deze opkomende crypto met potentie, kan de presale nog instappen voordat de listing van start gaat.