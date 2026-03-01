XRP koers versus Dogecoin koers: waar staan ze nu?

De XRP koers schommelt op 27 februari 2026 rond $1,40, een daling van ruim 60% sinds de piek van $3,66 eind 2025. De Dogecoin koers staat op ongeveer $0,097, een val van 87% sinds de top van $0,73. Beide munten bevinden zich diep in de bear markt. Maar de onderliggende verhalen zijn fundamenteel anders.

XRP heeft een duidelijke rol als betaalinfrastructuur via het XRP Ledger. Ripple bouwt actief aan institutionele partnerschappen en lanceerde recent een gedistribueerd fundingmodel met $550 miljoen aan ecosysteem investeringen. XRP ETF’s trokken sinds november 2025 ruim $1,1 miljard aan. De XRP verwachting hangt sterk af van regelgevingsvooruitgang en institutionele adoptie.

Dogecoin mist die fundamenten grotendeels. De munt draait op community sentiment en sociale media aandacht. De spot Dogecoin ETF (ticker TDOG) die in januari 2026 lanceerde trok slechts $9 miljoen aan vermogen. Futures open interest daalde van $5,2 miljard naar $1 miljard. Het antwoord op wat gaat Dogecoin doen hangt daarmee bijna volledig af van marktsentiment.

Wat gaat Ripple doen versus Dogecoin in een bull markt?

Bij een herstel van de bredere markt zijn de vooruitzichten van beide munten heel verschillend:

XRP profiteert van groeiende ETF instroom, ecosysteem uitbreiding en mogelijke regelgevingsklarheid via de CLARITY Act. Analisten zien weerstand bij $1,45 met potentie richting $1,80 als die breekt. Wat gaat Ripple doen op langere termijn? Institutionele adoptie en real world toepassingen geven XRP een fundament dat verder gaat dan speculatie.

Benieuwd welke crypto kopen het beste past bij jouw strategie? Het hangt af van je risicoprofiel.

Vergelijking op een rij

Nut : XRP heeft betaalinfrastructuur en institutionele toepassingen. Dogecoin is puur community gedreven.

Beide munten zijn volatiel en bieden geen garanties. Wie breed wil diversifiëren bekijkt ook de beste altcoins voor 2026.

Meme coins als speculatieve aanvulling: Maxi Doge ($MAXI)

Beleggers die specifiek geïnteresseerd zijn in de meme sector kijken ook naar nieuwe projecten zoals Maxi Doge ($MAXI). Deze presale haalde al meer dan $4,5 miljoen op en biedt staking met 67% APY. Het project richt zich op de meme trading cultuur met een gespierde Doge mascotte en toekomstige trading competities.

Let op: $MAXI is een speculatief token zonder traditionele functionaliteit. Alleen geschikt voor een klein deel van je portefeuille en beleggers die bewust risico nemen.

