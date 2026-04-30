Dogecoin staat opnieuw in de aandacht na een sterke week. De bekende memecoin steeg ongeveer 10% in 7 dagen. Daardoor kijken veel beleggers weer naar de richting van de koers.

De stijging komt op een moment waarop de bredere cryptomarkt voorzichtig beweegt. Ook het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank speelt mee. De Federal Reserve hield de rente gelijk op 3,5% tot 3,75%.

Dogecoin stijgt na toenemende vraag

Dogecoin wist de afgelopen dagen beter te presteren dan veel andere grote cryptomunten. De koers liep op en trok opnieuw aandacht van crypto-handelaren.

DOGE steeg eerder deze week met dubbele cijfers. De munt profiteerde van een bredere opleving in risicovolle markten voor het rentebesluit van de Fed.

Dogecoin just jumped +11% today, breaking above $0.11. Doge broke out after 72 days of tight consolidation, one of its strongest moves in recent months. The main catalyst behind the FOMO: Growing expectations that X Money could launch soon, with speculation that Dogecoin might… pic.twitter.com/YZsf1Woc2K — KrissPax (@krisspax) April 29, 2026

Dogecoin is een memecoin. Dat betekent dat de munt begon als internetgrap. Toch heeft DOGE een grote groep gebruikers en blijft de munt populair bij handelaren.

Ook de lancering van een Dogecoin product door 21Shares speelde een rol. 21Shares is een aanbieder van crypto beleggingsproducten. Het bedrijf bracht een fysiek gedekt Dogecoin product naar de Duitse beurs Xetra.

Meer activiteit onder handelaren

De interesse in Dogecoin groeit niet alleen bij gewone kopers. Ook op de derivatenmarkt is meer activiteit zichtbaar.

Derivaten zijn financiële producten waarmee handelaren kunnen inspelen op prijsbewegingen zonder de munt direct te kopen.

Volgens data van Glassnode, een blockchain analysebedrijf, steeg de open interest van Dogecoin met 25% in 24 uur. Open interest betekent het totaal aan openstaande contracten. Een stijging laat zien dat meer handelaren actief zijn.

Een hogere open interest samen met een stijgende koers wijst vaak op groeiende interesse vanuit grotere partijen. Dit kan zorgen voor meer liquiditeit. Liquiditeit betekent dat een markt makkelijker kan bewegen zonder grote prijsverschillen.

Waarom dit belangrijk is voor crypto

De beweging van Dogecoin laat zien hoe gevoelig de cryptomarkt blijft voor nieuws en sentiment. Sentiment betekent het gevoel van beleggers in de markt.

Besluiten van de centrale bank spelen daarbij een grote rol. De rente bepaalt hoe aantrekkelijk investeren is. Bij een stabiele rente blijft de druk op risicovolle markten beperkt.

Tegelijk zorgt onzekerheid over inflatie en de economie voor voorzichtig gedrag. Hierdoor bewegen veel cryptomunten zonder duidelijke richting, ondanks korte stijgingen zoals bij Dogecoin.