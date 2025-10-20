Een grote XRP hack van meer dan 3 miljoen dollar schokt de crypto markt. De diefstal via een Ellipal wallet hack onderstreept de kwetsbaarheid van digitale activa, terwijl onderzoek aantoont dat de meeste recovery bedrijven gevaarlijk zijn voor slachtoffers.

Ellipal wallet hack leidt tot miljoenen XRP diefstal

De recente crypto hack heeft meer dan $3M aan XRP buitgemaakt via een beveiligingslek in Ellipal wallets. Dit incident toont opnieuw aan dat zelfs hardware wallets kwetsbaar kunnen zijn. Daarom moeten investeerders extra voorzichtig omgaan met hun crypto bezittingen.

De XRP koers bleef relatief stabiel na het nieuws, maar het incident zorgt wel voor onrust onder Ripple investeerders. Crypto hackers worden steeds geavanceerder in hun methoden. Bovendien ontwikkelen ze nieuwe technieken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Schokkende bevinding over recovery bedrijven

Een recent onderzoek onthult dat maar liefst 95% van de crypto recovery bedrijven mogelijk oplichters zijn. Deze bedrijven beloven slachtoffers van crypto hacks hun gestolen tokens terug te halen. In werkelijkheid misbruiken ze echter de wanhoop van gedupeerden.

Slachtoffers betalen vaak forse bedragen vooraf zonder garantie op resultaat. Vervolgens verdwijnen deze bedrijven of leveren geen enkele service. Dit maakt de situatie voor gedupeerde investeerders nog erger dan de oorspronkelijke hack.

Investeerders moeten daarom uiterst voorzichtig zijn met wie ze zaken doen na een hack. Bovendien is preventie altijd beter dan achteraf proberen gestolen crypto terug te krijgen.

Two-Factor Authentication als essentiële bescherming

Best Wallet benadrukt het belang van tweefactor authenticatie (2FA) voor alle accounts. Deze extra beveiligingslaag beschermt crypto bezittingen zelfs als email accounts of Apple/Google logins gehackt worden.

Protect your account with 2FA! 🔐 Two-Factor Authentication adds an extra layer of security. Even if your email account or Apple/Google login is compromised, your crypto stays safe. Here’s how to turn it on:

1️⃣ Open Best Wallet and go to Settings

2️⃣ Tap 2FA

3️⃣ Follow the… pic.twitter.com/hlFpaFKQbN — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 7, 2025

Het activeren van 2FA is eenvoudig in de Best Wallet app, en duurt slechts enkele minuten. Gebruikers openen hun wallet instellingen, selecteren 2FA en volgen de stappen op het scherm. Deze simpele actie kan het verschil maken tussen veilige crypto en een verwoestende hack.

Daarnaast is het verstandig om verschillende beveiligingslagen te combineren. Hardware wallets, sterke wachtwoorden en 2FA vormen samen een robuuste verdediging tegen crypto dieven. Het gebruik van een betrouwbare crypto wallet als Best Wallet is cruciaal voor optimale beveiliging.

Timing hack bedreigt positief XRP koers sentiment

Het incident komt op een ongelukkig moment voor Ripple. De World Bank heeft XRP recent erkend als serieuze technologie voor grensoverschrijdende betalingen. Bovendien verwachten crypto analisten Ripple ETF goedkeuringen in 2025 die de XRP koers kunnen stimuleren.

Deze positieve ontwikkelingen staan nu in schril contrast met de beveiligingsproblemen. Toch blijven crypto analisten optimistisch over de lange termijn vooruitzichten. De XRP verwachting blijft positief ondanks de tegenslag over de hack. Dit is niet de schuld van XRP, het is enkel een gebrek aan veiligheid van een crypto wallet.

Altcoins zoals XRP blijven aantrekkelijk voor crypto investeerders die diversificatie zoeken. Echter benadrukt dit incident opnieuw het belang van goede beveiliging. Crypto investeerders moeten hun bezittingen beschermen met alle beschikbare tools.

Veilige crypto opslag met Best Wallet

Voor investeerders die hun XRP en andere crypto veilig willen bewaren, biedt Best Wallet een uitgebreide oplossing. Het platform combineert gebruiksgemak met geavanceerde beveiligingsfuncties zoals verplichte 2FA.

Best Wallet ondersteunt meerdere blockchains en tokens. Daarnaast biedt het een intuïtieve interface voor beginners en gevorderden. De wallet gebruikt industriestandaard encryptie om gebruikersdata te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Met deze beveiligingsmaatregelen kunnen investeerders met vertrouwen hun crypto portfolio beheren. Meer informatie over de beveiligingsfuncties is beschikbaar op de officiële website van Best Wallet.

