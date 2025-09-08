Ethereum vs Solana vs Aptos – stablecoin race Q4 2025

De blockchain competitie intensiveert met nieuwe data die toont dat Aptos $1,2 miljard in native stablecoins heeft weten aan te trekken, meer dan concurrenten Sui, Sei en Ton. Met gemiddelde transactiekosten van slechts $0,00006 positioneert Aptos zich als sterke uitdager in de strijd tegen Ethereum en Solana.

Aptos wint stablecoin volume race

Token Terminal heeft opvallende cijfers gepubliceerd die de sterke groei van Aptos in de stablecoin markt benadrukken. Het platform heeft erin geslaagd om ongeveer $1,2 miljard in native stablecoins aan te trekken, wat een aanzienlijke prestatie is voor een relatief nieuwe blockchain.

ICYMI: @Aptos has ~$1.2 billion in native stablecoins, and a median transaction fee of ~$0.00006. pic.twitter.com/uBgPAIoOYo — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) September 7, 2025

De combinatie van hoog stablecoin volume en extreem lage transactiekosten maakt Aptos tot een aantrekkelijke optie voor gebruikers die op zoek zijn naar efficiënte blockchain oplossingen. Deze prestatie overtreft die van andere layer-1 blockchains zoals Sui, Sei en Ton.

Solana en Ethereum krijgen sterke concurrentie

Crypto analist tomxbt heeft de sterke positie van Aptos benadrukt door te wijzen op het feit dat het platform meer stablecoins heeft dan bekende concurrenten. Deze ontwikkeling zet druk op zowel Ethereum als Solana om hun kostenstructuur te verbeteren.

$1.2B in stablecoins on @Aptos 💵 More than Sui, More than Sei, More than Ton Aptos is winning. Are you bullish yet? 👀 pic.twitter.com/NUlB8NVOow — tomxbt (@thisstom1) September 6, 2025

Solana heeft zich gepositioneerd als een snelle en goedkope oplossing met transactiekosten rond de $0,0001, maar Aptos onderbiedt dit nog verder. Ethereum kampt met veel hogere kosten, soms tientallen dollars per transactie tijdens drukke periodes.

Ethereum vs Bitcoin dynamiek beïnvloed door altcoins

De Ethereum koers heeft baat bij de algemene interesse in altcoins tijdens de huidige crypto bull run. De Ethereum vs Bitcoin discussie krijgt een nieuwe dimensie door platforms zoals Aptos en Solana die praktische voordelen bieden.

Ethereum behoudt zijn positie als de dominante smart contract blockchain dankzij zijn grote ecosysteem en first-mover voordeel. Echter, de opkomst van efficiëntere alternatieven dwingt Ethereum tot innovatie en kostenreductie.

Blockchain competitie verschuift naar praktische bruikbaarheid

De stablecoin race illustreert hoe de blockchain competitie evolueert van pure marktkapitalisatie naar daadwerkelijke gebruikersadoptie. Aptos toont aan dat technische superioriteit kan leiden tot concrete resultaten in stablecoin volume.

Solana heeft bewezen dat snelheid en lage kosten kunnen leiden tot sterke adoptie, maar moet nu concurreren met nog goedkopere alternatieven. Deze competitie drijft innovatie in de hele sector en biedt gebruikers steeds betere opties.

