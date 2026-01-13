De XRP koers staat opnieuw in de schijnwerpers. Afgelopen week stroomde er $46 miljoen aan nieuw kapitaal richting XRP ETF’s. Tegelijk kreeg Ripple goed nieuws uit het Verenigd Koninkrijk, waar het bedrijf een belangrijke licentie ontving. Dit Ripple nieuws zorgt voor rust en vertrouwen in de markt. Is dit de basis voor een nieuwe XRP rally richting $3?

Ripple nieuws met instroom dat trend breekt

De instroom van $46 miljoen valt op. Zeker omdat veel andere crypto’s juist te maken hadden met uitstroom. Bij XRP gebeurde het tegenovergestelde. Het grootste deel van het geld kwam van institutionele partijen. Dat zie je duidelijk terug in de cijfers van beleggingsproducten.

De totale waarde van XRP ETF’s ligt inmiddels rond de $1,47 miljard. Dat is geen geld van snelle traders. Dit zijn partijen die vooruitkijken. Ze bouwen posities op wanneer de markt nog twijfelt. Dat maakt deze instroom extra interessant, zeker nu de Ripple waardering op $40 miljard staat.

XRP whales laten zich weer zien

Ook XRP whales worden actiever. Grote wallets verplaatsen opnieuw XRP, maar niet richting exchanges om te verkopen. Het lijkt juist te gaan om accumulatie. Dit soort gedrag zie je vaak in fases waarin de markt zijwaarts beweegt.

Whales kopen liever wanneer de aandacht laag is. Niet wanneer iedereen bullish is. De huidige zone rond $2 past precies bij dat patroon. De markt oogt saai, maar onder de oppervlakte gebeurt er genoeg.

VK licentie geeft Ripple toegang tot Europa

Ripple kreeg deze week een EMI licentie van de Britse toezichthouder FCA. Dat klinkt misschien technisch, maar de impact is groot. Met deze vergunning mag Ripple officieel betaaloplossingen aanbieden in het VK.

The future of regulated digital assets payments in the UK has arrived! 🇬🇧 Ripple has officially secured approval of both an EMI license and Cryptoasset Registration from the UK's FCA. Who better to explain what it means than our UK and Europe Managing Director @CraddockCJ.… pic.twitter.com/q2xyeJQXEF — Ripple (@Ripple) January 9, 2026

Het Verenigd Koninkrijk speelt een centrale rol in het Europese financiële systeem. Door deze stap kunnen banken en instellingen eenvoudiger gebruikmaken van Ripple Payments. XRP fungeert daarbij als brug tussen verschillende valuta’s. Dat versterkt de praktische vraag naar XRP.

RLUSD en DeFi versterken XRP koers

Naast betalingen werkt Ripple ook aan uitbreiding binnen DeFi. RLUSD, Ripple’s eigen stablecoin, is daarbij belangrijk. RLUSD draait op de XRP Ledger en zorgt voor extra liquiditeit.

In combinatie met nieuwe DeFi toepassingen neemt de activiteit op het netwerk toe. Meer gebruik betekent meer transacties. En bij elke transactie speelt XRP een rol. Dat maakt XRP minder afhankelijk van speculatie en meer van gebruik.

XRP koers technische analyse

Kijk je naar de uurgrafiek, dan zie je dat de XRP koers rond $2,06 beweegt. De steun rond $2,00 houdt stand. Dat niveau is meerdere keren getest en werd telkens verdedigd.

De EMA’s liggen dicht bij elkaar. Dat wijst op consolidatie. De RSI staat rond de 50. Geen paniek, maar ook geen oververhitting. De MACD laat zien dat de neerwaartse druk afneemt. Dit zijn vaak signalen dat de markt zich voorbereidt op een grotere beweging.

Aan de bovenkant ligt weerstand rond $2,15 en daarna tussen $2,35 en $2,40. Dat zijn niveaus waar eerder veel verkoopdruk was. De Ripple verwachting voor de lange termijn blijft dan ook positief.

XRP rally: wanneer komt $3 in beeld?

Voor een echte XRP rally moet de koers overtuigend boven $2,40 sluiten. Dat niveau is technisch belangrijk en psychologisch zwaar. Lukt dat, dan komt $3 snel in beeld.

Die $3 is meer dan een rond getal. Het is een zone waar veel traders hun blik op richten. Met aanhoudende instroom, actieve whales en positief nieuws rond Ripple kan dit sneller gaan dan veel mensen verwachten.

XRP koers voorspelling blijft voorzichtig positief

De korte termijn XRP voorspelling blijft afhankelijk van de zone rond $2. Zolang die steun intact blijft, blijft het bullish scenario overeind. Zakt de koers daaronder, dan volgt waarschijnlijk eerst meer zijwaartse beweging.

Maar met sterke ETF instroom, groeiende institutionele interesse en ontwikkelingen rond RLUSD staat XRP er fundamenteel beter voor dan maanden geleden. De markt lijkt dat langzaam, maar zeker te erkennen.

