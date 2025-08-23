Investeren in crypto kan ontzettend opwindend zijn, maar voor beginners ook verraderlijk terrein. Veel nieuwkomers dromen van snel geld verdienen met crypto, maar eindigen juist met forse verliezen. Verschillende redenen hiervoor zijn een combinatie van emotioneel handelen, gebrekkige kennis en slechte voorbereiding. Hieronder bespreken we drie veelgemaakte fouten die nieuwe crypto beleggers geld kosten, inclusief concrete tips om ze te vermijden.

Door deze tips te volgen kun je het risico’s minimaliseren, maar wees wel bewust dat winst nooit gegarandeerd is.

1. FOMO en emotioneel handelen

Eén van de grootste fouten die nieuwe traders maken is handelen op basis van emoties. FOMO (Fear of Missing Out) zorgt ervoor dat men vaak instapt op het hoogtepunt van een hype, net voordat een correctie inzet. Omgekeerd leidt angst tijdens een crash tot paniekverkopen tegen verlies. Dit soort gedrag komt voort uit een gebrek aan plannen en begrip van de markt.

Voorbeeld: Tijdens de vorige altcoin season kochten duizenden Nederlanders tokens als Shiba Inu en PEPE nadat ze viraal gingen op TikTok, om vervolgens 60 – 80% verlies te lijden binnen enkele weken. Iedereen dacht snel te kunnen meeliften met de hype en rijk te worden, maar voelden zich gelijk “gescammed” na de correctie.

Tip: Werk met een duidelijke strategie. Stel vooraf in wanneer je koopt, verkoopt of bijkoopt. Gebruik vaste limieten (stop-loss orders) en vermijd de verleiding om in te stappen “omdat iedereen het doet”. Vertrouw op analyse, technische indicatoren, en niet op emoties.

2. Geen eigen research en blind vertrouwen

Een ander kostbaar misverstand is denken dat populaire youtubers of influencers altijd gelijk hebben. Veel beginnende beleggers vertrouwen blind op adviezen van anderen zonder zelf het project te onderzoeken.

De controversiële Hawk Tuah coin van Haliey Welsh past hier perfect bij. Zij ging viraal door een meme video, en besloot een eigen crypto uit te brengen zonder enige kennis. Veel volgers kochten de coin, en zijn uiteindelijk gescammed door een klassieke rug pull. Uiteindelijk heeft de influencer hiervoor haar excuses aangeboden omdat ze niet beter wist, maar de schade was echter al aangericht.

DYOR (Do Your Own Research) is geen loze term. Slimme investeerders lezen whitepapers, onderzoeken de use case, het team, de tokenomics en community activiteit. Ze weten wat ze bezitten en waarom.

Voorbeeld: Presale projecten (tokens in de voorverkoop die nog niet gelist zijn op grote exchanges) kunnen worden geprezen vanwege het potentieel om ontzettend veel te groeien. Toch begrijpen maar weinig mensen hoe de utility van zulke tokens werkt, of wanneer ze moeten in- of uitstappen.

Tip: Check CoinMarketCap, whitepapers en on-chain data. Stel jezelf de vraag: lost dit project een probleem op? Heeft de groeiende adoptie of alleen hype? Hoe is de token verdeeld? Vertrouw nooit alleen op marketing tactieken en social media.

3. Slechte portfolio’s en gebrekkige security

Tot slot onderschatten veel Nederlanders hoe belangrijk een veilige en gebalanceerde crypto aanpak is. Beginners stoppen vaak te veel in één coin, of kopen een dozijn willekeurige altcoins zonder focus. Ook worden belastingregels genegeerd en worden wallets slecht beveiligd.

Voorbeeld: Wie meer dan €50.000 aan crypto bezit, moet dit opgeven in box 3 van de Nederlandse belastingaangifte. Toch doen veel beleggers dit niet, met hoge boetes als gevolg. Bovendien laten velen hun coins op exchanges staan zonder 2FA, waardoor hacks of exit scams nare gevolgen met zich mee kunnen brengen.

Tip: Diversifieer bewust, kies 3 – 5 projecten die je begrijpt. Beveilig je assets met een hardware wallet of ten minste met 2FA en sterke wachtwoorden. En check jaarlijks je belastingpositie via de Belastingdienst of een crypto belastingtool zoals CoinTracker of Blockpit.

Succesvol investeren in crypto betekent risico’s beheersen, en niet negeren. Wie de grootste fouten vermijdt, heeft een veel grotere kans om echt geld te verdienen met crypto. Deze tips werken omdat ze risico’s minimaliseren, maar niet volledig wegnemen. Investeren in crypto brengt nog altijd risico’s met zich mee, hoe goed je je ook voorbereid. Investeer daarom alleen wat je kunt missen.

