Het crypto nieuws rond Zcash zorgde voor flinke onrust. Het volledige development team van Electric Coin Company stapte in één keer op en kondigde kort daarna een nieuw project aan, de cashZ wallet. De markt schrok daarvan. De ZEC koers dook hard omlaag en tikte kort rond de $380 aan. Een snelle crypto crash, puur door onzekerheid. Inmiddels is de rust deels terug en herstelt de koers.

Onverwachts vertrek zorgt voor crypto crash

Het vertrek van het team kwam onverwacht. Voor veel beleggers voelt zoiets direct als een alarmsignaal. Als de bouwers vertrekken, wat blijft er dan over? Die gedachte sloeg snel om in verkoopdruk. De daling van zo’n 12 procent was vooral emotie gedreven.

No single contributor, team, or organization controls Zcash. In fact, Zcash was deliberately designed for resilience. Its codebase is open source, its consensus rules are enforced by independent node operators around the world, and a diverse set of organizations and contributors… — Zcash Foundation 🛡️ (@ZcashFoundation) January 8, 2026

Belangrijk detail is dat het netwerk zelf gewoon bleef draaien. Blokken werden geproduceerd. Transacties liepen door. Toch reageert de markt vaak niet op feiten, maar op gevoel. En dat gevoel was even negatief.

The entire Zcash core dev team has resigned.$ZEC is in a free fall now. pic.twitter.com/Cy4yxpMc3U — Ted (@TedPillows) January 8, 2026

Nieuwe crypto of gewoon een nieuwe wallet?

Vrij snel na het nieuws gingen er geruchten rond. Komt er een fork? Start het team een nieuwe crypto? Het antwoord daarop is duidelijk: nee. Het team zegt zich volledig te blijven richten op Zcash. cashZ wordt een wallet, geen nieuwe coin en geen nieuwe chain. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto wallets.

We are all in on Zcash.

We need to scale Zcash to billions of users.

Startups can scale, but nonprofits can't.

That's why we created a new Zcash startup.https://t.co/ZurjfTxnPi pic.twitter.com/ksnwLewpPp — Josh Swihart 🛡 (@jswihart) January 8, 2026

Volgens de ontwikkelaars was de non profit structuur van ECC te beperkend. Zij willen sneller bouwen, sneller beslissen en makkelijker extern kapitaal aantrekken. Dat past volgens hen beter bij een startup. De technologie blijft Zcash. Alleen de organisatievorm verandert. Toevallig werd vandaag bekendgemaakt dat Morgan Stanley ook een crypto wallet lanceert in 2026.

Zcash krijgt extra aandacht sinds vorig jaar

Zcash zit al jaren in een bijzondere positie. Het is geen hype project, maar ook geen vaste top 5 crypto. Voor sommigen blijft het een opkomende crypto, juist omdat privacy steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven en instellingen.

Deze hele situatie zet Zcash opnieuw in de spotlights. Dat is op korte termijn onrustig, maar kan op langere termijn ook nieuwe interesse opleveren. Zeker nu privacy coins weer vaker genoemd worden in discussies over data, geldstromen en toezicht.

Beste crypto of concurrentie met Monero?

Bij privacy coins komt de vergelijking met Monero altijd snel op tafel. Monero kiest voor privacy standaard. Alles is afgeschermd. Zcash werkt met een keuze: transparant of shielded.

Dat verschil maakt Zcash voor sommige partijen aantrekkelijker. Het opt-in model kan beter passen bij regelgeving. Tegelijk zeggen critici dat privacy alleen sterk is als iedereen het gebruikt. Is Zcash daarmee de beste crypto in deze categorie? Dat hangt af van je visie. Absoluut anoniem, of flexibel en aanpasbaar.

ZEC Crash naar $380 en technisch herstel van de koers

De grafiek laat zien wat er gebeurde. Na het nieuws zakte ZEC snel weg richting het gebied rond $380. Dat niveau fungeerde als steun. Daarna volgde een opleving. De koers kroop terug richting het middengebied rond $430 tot $440.

Ook de RSI bevestigde dit beeld. Eerst een diepe ‘oversold’ zone, daarna herstel. Technisch gezien kijken veel traders nu naar de oude weerstand bovenin en de recente steun onderin. De markt lijkt even af te wachten wat de volgende stap wordt. De komende tijd gaan we zien of Zcash in de lijst komt met welke crypto’s gaan stijgen.

Welke crypto kopen na dit soort onrust?

Het eerlijke antwoord is dat dit geen simpele ja of nee situatie is. Dit was geen hack. Geen fundamentele fout in de code. Het was vooral governance onzekerheid.

De Zcash Foundation benadrukte dat het netwerk onafhankelijk is van één team of organisatie. Dat is ook precies het idee achter decentralisatie. Of cashZ uiteindelijk een succes wordt, moet nog blijken. Maar Zcash zelf staat technisch gezien nog overeind.

Voor nu blijft het afwachten. De markt heeft de eerste schrik verwerkt. Het volgende hoofdstuk hangt af van wat het nieuwe team laat zien en hoe snel het vertrouwen terugkomt. Dat bepaalt niet alleen de koers, maar ook hoe Zcash zich verder ontwikkelt binnen de bredere privacytrend.

