RIVER is de verrassing van 2026. De crypto staat ruim 500% hoger dan begin dit jaar en trekt volop aandacht. Voor veel beleggers voelt dit als het begin van altseason. RIVER wordt genoemd als nieuwe crypto met snelheid, volume en een sterk verhaal. Toch klinkt ook twijfel. Is dit een opkomende crypto die nog verder kan, of loopt iedereen te hard vooruit? Wie zoekt naar crypto met potentie en zich afvraagt welke crypto kopen nu verstandig is, komt automatisch bij RIVER uit.

Nieuwe crypto zet de markt op scherp

De stijging van RIVER ging razendsnel. In korte tijd schoot de koers omhoog en werd de crypto een van de best presterende altcoins van 2026. Het handelsvolume explodeerde. Op sommige dagen draaide RIVER zelfs meer volume dan bekende grote crypto’s.

When BitMEX and Tron founders invest in the same project, you pay attention.$RIVER is up 2,300% since Jan 2026, hit an ATH of $88, with $6B in 24-hour trading volume. It's ranked #1 on HTX search and #2 on CoinGecko trending. So what is River?@RiverdotInc is a stablecoin… pic.twitter.com/lt4SKOLFY9 — Sir Nelson (@Ser_nelson) January 27, 2026

Die aandacht kwam niet uit het niets. Grote exchanges namen de crypto op en bekende namen uit de markt spraken zich positief uit. Dat zorgde voor extra instroom van kapitaal. In een markt die zoekt naar richting, kan dat genoeg zijn om een rally los te trekken. Maar snelheid werkt twee kanten op. Wat snel stijgt, kan ook snel draaien. Naast het explosieve nieuws rondom RIVER zijn er ook positieve ontwikkelingen bij Ripple die een samenwerking aangaat met Riyad Bank.

Opkomende crypto met een duidelijk idee

RIVER draait niet om hype alleen. Het project wil een probleem oplossen waar veel DeFi gebruikers tegenaan lopen. Crypto zit vaak vast op één blockchain. RIVER wil dat doorbreken met zogeheten chain abstraction. In simpele woorden betekent dit dat assets en liquiditeit vrij moeten kunnen bewegen tussen blockchains, zonder gedoe met bridges.

Het hart van het systeem is satUSD, een stablecoin die op meerdere netwerken tegelijk kan werken. De RIVER token wordt gebruikt voor bestuur en beloningen binnen het ecosysteem. Dat verhaal past goed bij de huidige trend waarin DeFi weer terrein wint.

$12M Strategic Round Closed River closed a $12M strategic round, with participation from @trondao @justinsuntron, @MaelstromFund (founded by @CryptoHayes), @TheSpartanGroup alongside Nasdaq-listed companies and institutions from the US and Europe. The investment supports… pic.twitter.com/Hz9ei82sgm — River (@RiverdotInc) January 23, 2026

De recente investeringsronde van 12 miljoen dollar gaf extra vertrouwen. Onder meer partijen gelinkt aan Justin Sun stapten in. Zulke namen trekken aandacht, zeker bij een jonge crypto.

Crypto met potentie, maar grafiek is oververhit

Wie naar de grafiek kijkt, ziet een duidelijke parabolische stijging. De koers maakt hogere toppen en hogere bodems. Dat is bullish. Tegelijk laat de RSI zien dat de crypto zwaar overkocht was. Dat betekent dat de koers sneller is gestegen dan normaal gezond is.

Op de 4 uurgrafiek liggen de oude steunniveaus ver onder de huidige koers. De eerstvolgende steun ligt een stuk lager dan waar RIVER nu handelt. Als het sentiment draait, kan de koers snel terugvallen richting die zones.

Dit patroon zagen we eerder bij andere altcoins. Eerst euforie, daarna een scherpe correctie. Dat maakt RIVER spannend, maar ook riskant. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Altseason maakt de beweging gevaarlijker

Tijdens altseason worden dit soort bewegingen vaak uitvergroot. Beleggers schuiven geld door van grote altcoins naar kleinere projecten. Dat jaagt de koers op, maar maakt de markt ook fragiel.

Bij RIVER speelt nog iets extra’s. On-chain data laat zien dat een groot deel van het aanbod bij een klein aantal wallets zit. Dat betekent dat enkele grote spelers veel invloed hebben. Als zij besluiten winst te nemen, kan dat een kettingreactie veroorzaken.

$RIVER– 94% of the total supply is held by just 5 wallets. After massive manipulation and a bubble phase, we’ll see a glorious dump. pic.twitter.com/JKEU6LJWIL — Erik (@ero_crypto) January 26, 2026

Analisten vergelijken dit met eerdere rally’s die hard eindigden. Denk aan DeFi projecten zoals Yearn.Finance in 2020 of de snelle stijgingen van LUNA in 2022. De les is vaak dat parabolische stijgingen zelden lang standhouden. Bekijk hier de beste crypto exchanges die beschikbaar zijn in Nederland als je RIVER wilt kopen.

Welke crypto kopen als RIVER afkoelt

De grote vraag blijft of RIVER een volgende 10x kan worden of vooral een tijdelijke bubbel is. Voor actieve traders biedt de volatiliteit kansen. Voor beleggers is voorzichtigheid logisch.

Wie zich afvraagt welke crypto kopen naast RIVER, kijkt vaak naar altcoins met meer historie, diepere liquiditeit of een groeiende community. Projecten die minder hard zijn gestegen, hebben vaak minder neerwaarts risico op korte termijn.

RIVER blijft een crypto om scherp in de gaten te houden. De stijging van 500% laat zien hoeveel kracht er in de markt zit. Maar analisten geven aan dat wie nu instapt, rekening moet houden met flinke schommelingen.

