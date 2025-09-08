Een rentetariefverlaging voor 2025 lijkt dichterbij dan ooit nu steeds meer voorspellingsplatformen spreken van kansen boven de 90%. Wat betekent een mogelijke Fed renteverlaging voor de toekomst van de cryptomarkt?

Crypto verwachting: Fed renteverlaging in september

Over de afgelopen dagen is de speculatie over een aankomende rentetariefverlaging alsmaar groter geworden. De recente ontwikkelingen binnen de Amerikaanse economie en uitspraken vanaf de Federal Reserve lijken volgens vele investeerders nu namelijk te wijzen op een aankomende rentetariefverlaging.

Een renteverlaging is historisch gezien erg optimistisch te noemen voor de cryptomarkt. In een situatie waar de rente wordt verlaagd zullen traditionele investeringsvormen zoals de dollar namelijk minder aantrekkelijk worden.

Met een lage rente zal er namelijk niet veel winst behaald kunnen worden uit bijvoorbeeld een spaarrekening. In plaats daarvan kiezen investeerders er sneller voor hun fondsen te verplaatsen naar risicovollere vormen van investeringen.

In dat geval komt uiteraard de cryptomarkt al snel in beeld. Dit is de reden dat de cryptomarkt over de afgelopen jaren aanzienlijk heeft weten te profiteren van renteverlagingen. Nu de speculatie over een aankomende renteverlaging toeneemt is het optimisme binnen de cryptomarkt ook aanzienlijk toegenomen.

CME FedWatch: 94% kans op Fed renteverlaging in september

CME FedWatch spreekt nu over een kans van 94% dat er in september van dit jaar nog een Fed renteverlaging plaatsvindt. Deze kans gaat over een rentetariefverlaging van 0,25%.

Dit optimisme over een rentetariefverlaging wordt verder bevestigd door Goldman Sachs. Goldman Sachs verwacht namelijk maar liefst 3 rentetariefverlagingen in 2025. Dat zou betekenen dat 3 van de laatste 4 maanden in het teken staan van verdere rentetariefverlagingen.

Goldman Sachs is doubling down on its view that the Federal Reserve will cut interest rates more aggressively than markets currently expect. The firm now projects five total cuts—three in 2025 and two more in 2026—bringing the Fed Funds rate down to a range of 3 to 3.25%. In a… https://t.co/JhWBDNHcvE — Markets Today (@marketsday) July 29, 2025

Dit zou uiteraard een optimistische crypto bull run kunnen veroorzaken binnen de gehele cryptomarkt. Het kan een van de redenen zijn waarom een groot deel van de cryptomarkt over de afgelopen dagen weer groene cijfers heeft weten neer te zetten.

De crypto koers van Bitcoin is over de afgelopen 7 dagen bijvoorbeeld al meer dan 2,6% gestegen en XRP is zelfs al met meer dan 7,7% gestegen. De grootste winnaar binnen de top 10 van de cryptomarkt bleek echter Dogecoin te zijn met een stijging van 10%. Dit is geen verrassing te noemen aangezien meme coins zoals Dogecoin vaak het meest beïnvloed worden door marktfluctuaties.

In het laatste kwartaal van 2025 lijken we dan ook een optimistische periode in te gaan voor de gehele cryptomarkt. Het kan een periode zijn waarin de cryptomarkt de laatste stap in legitimiteit zet en hierdoor grootse winsten door gaat maken.

Met dit soort ontwikkelingen in het vooruitzicht kan het erg interessant zijn voor investeerders om ook nieuwe crypto projecten te overwegen die kunnen excelleren tijdens een nieuwe bull run.

Met name nieuwere cryptocurrencies met een lagere market cap kunnen de grootste winnaars worden van een nieuwe bull run. Dit komt doordat deze projecten door een lage market cap nog steeds in staat zijn om meerdere keren te verdubbelen in waarde. Sommige nieuwe projecten gaan zelfs binnen enkele dagen x100. Een van de meest veelbelovende nieuwe crypto projecten van dit moment lijkt Maxi Doge te zijn.

