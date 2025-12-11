FOMC crypto crash: waarom dalen BTC en XRP vandaag?

De crypto markt kleurt vandaag rood na de laatste rentevergadering van de Federal Open Market Committee (FOMC). Zowel Bitcoin (BTC) als Ripple (XRP) staan stevig onder druk doordat traders schrikken van signalen dat de Amerikaanse centrale bank het beleid minder snel zal versoepelen dan gehoopt. De renteverlaging van 25 basispunten bleek onvoldoende om het negatieve marktsentiment te keren.

Bitcoin koers daalt richting $90.000

De Bitcoin koers is in de afgelopen 48 uur met ongeveer 3% gezakt richting $90.000. De koersbreuk onder het belangrijke supportniveau van $93.000 activeerde automatische verkooporders, waardoor de daling versnelde.

Volgens marktanalisten is dit een cruciaal kantelpunt. Als de Fed hawkish blijft in zijn toon, kan de volatiliteit verder toenemen. De recente verkoopgolf wordt bovendien versterkt door een sterkere dollar, aangezien traders hun posities in risicovolle assets afbouwen.

Een extra factor die de markt onrustig maakte, was een $200 miljoen Bitcoin transfer van BlackRock naar Coinbase, vlak voor de vergadering van de Fed. Die timing leidde tot speculatie dat de vermogensreus een koersdaling verwachtte, wat het marktsentiment verder onder druk zette.

De Bitcoin geschiedenis herhaalt zich

De reactie van de crypto markt past binnen een breder patroon. In zes van de laatste zeven FOMC-meetings zakte Bitcoin in de 48 uur na het besluit gemiddeld 0,7%. Alleen in mei noteerde BTC een kortstondige opleving van 6,1%, voordat de koers weer terugviel.

In July 2024, the Fed cut rates while the BOJ raised rates, leading to the unwind of the carry trade. Bitcoin capitulated into it, and found a low 1 week later. Good chance this happens again on December 10th (Fed cuts, BOJ raises rates). So maybe Bitcoin finds a low mid-Dec? pic.twitter.com/Vd6d3k3fUh — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) December 1, 2025

Deze herhaling voedt de angst dat elke FOMC-meeting een nieuwe verkoopgolf veroorzaakt. Traders spreken inmiddels van een ‘FOMC-effect’, een structureel risico voor crypto zolang het beleid van de centrale bank onvoorspelbaar blijft.

Ripple koers zakt mee door lage activiteit

Ook de Ripple koers kon zich niet onttrekken aan de algemene crypto crash. XRP daalde ruim 4,9% naar $2,06, mede door een scherpe terugval in activiteit rond Ripple’s RLUSD stablecoin. Het transactievolume van RLUSD daalde met 60% tot $2,8 miljard in de afgelopen maand, terwijl het aantal actieve adressen met 28% afnam.

Analisten wijzen erop dat dit ook de algemene XRP verwachting tijdelijk verzwakt. De totale supply van RLUSD groeide wel met 23% naar $1,3 miljard, maar die groei vond vooral plaats op Ethereum in plaats van de XRP Ledger. Dat zette juist weer op het oorspronkelijke ecosysteem.

Federal Reserve verdeeld over beleid – Bitcoin daalt

De renteverlaging zelf (de derde van dit jaar) werd met 9 tegen 3 stemmen goedgekeurd. Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte dat de stap bedoeld is om economische groei te ondersteunen, maar gaf weinig duidelijkheid over het beleid in januari. Die onzekerheid liet markten in onzekerheid achter, waardoor traders massaal risico afbouwden.

Na de verklaring stegen Amerikaanse aandelen, maar crypto assets kregen het lastig. De risk-off houding overheerst, traders kiezen liever voor zekerheid dan voor volatiliteit.

🚨 BREAKING: The Federal Reserve just CUT interest rates by 0.25 points, lowering interest rates to 3.5%-3.75% This is the THIRD cut in a row. President Trump and Scott Bessent were right! Trump appointee Stephen Miran dissented, wanting a .50 point cut. KEEP cutting into… pic.twitter.com/QD2eXUkXYs — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 10, 2025

Hoewel de daling van vandaag hard aankomt, zien analisten ook kansen voor herstel zodra de macro-economische stress afneemt. Zolang de Fed geen extra verkrapping inzet en inflatie verder daalt, kan het sentiment in de komende weken stabiliseren.

Zowel Bitcoin als Ripple moeten eerst weer een technische bodemvorming laten zien voordat een sterk herstel kan starten. Voor nu overheerst de realiteit van de FOMC crypto crash. Stijgende angst, afnemende liquiditeit en een nerveuze markt die houvast zoekt.

Crypto presales kunnen helpen met traders die houvast zoeken. Jonge en innovatieve projecten kunnen unieke voordelen en beloningen bieden. Help mee aan de volgende evolutie van Bitcoin met Bitcoin Hyper ($HYPER).

Wat doet deze coin na laatste beslissing van FOMC?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de eerste Bitcoin Layer 2 met smart contracts, ontworpen om programmeerbaarheid en snelheid naar het Bitcoin ecosysteem te brengen. Door de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) levert Bitcoin Hyper razendsnelle transacties op een beveiligde laag bovenop Bitcoin.

Via de Canonical Bridge kunnen gebruikers soepel native BTC omzetten naar Layer 2 assets via non-custodial BTC transfers. De $HYPER token wordt gebruikt voor gas fees, staking, governance en toegang tot dApps binnen het netwerk. Vroege investeerders profiteren van staking beloningen en early incentives, met een volledig publieke presale zonder VC-allocaties of insider deals.

Als een groene Layer 2 oplossing, aangedreven door Proof of Stake, minimaliseert Bitcoin Hyper het energieverbruik met ruim 99%. Met deze technologie brengt het project eindelijk DeFi, NFT’s en gaming naar Bitcoin. Het is een upgrade die trouw blijft aan de oorspronkelijke missie van het digitale goud.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale