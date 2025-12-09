Bitcoin blijft vlak rond de $90.000 terwijl de markt wacht op het rentebesluit van de Fed. Het nieuws komt morgen om 20:30 uur en kan direct invloed hebben op de hele crypto markt. Wat gaat Bitcoin doen als de Fed eindelijk kiest voor een richting?

Bitcoin beweegt in een smalle zone

De koers zit al dagen tussen $85.000 en $95.000. De chart laat rustige candles zien, maar wel met spanning eronder. De RSI kruipt richting neutraal, de MACD draait omhoog, maar zonder echte kracht. Het is duidelijk dat niemand grote posities durft te openen zolang Jeremy Powell nog niets heeft gezegd.

Zelfs de ETF instroom is afgekoeld. Dat gebeurt meestal wanneer grote partijen wachten op duidelijk beleid. Dit maakt het moment extra gevoelig, want liquiditeit bepaalt hoe hard een beweging doorschiet. Bekijk hier de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn.

Belangrijke beslissing van Fed voor crypto markt

De Fed staat al maanden centraal in elke beweging van Bitcoin. Maar deze meeting is anders. Traders, analisten en zelfs institutionele partijen wijzen naar drie dingen die dit moment zwaarder maken dan eerdere beslissingen.

De verwachting van een Fed renteverlaging hangt al weken boven de crypto markt. De meeste modellen rekenen erop. Toch blijft Jeremy Powell voorzichtig in zijn woorden. Dat maakt zijn toon morgen minstens zo belangrijk als het besluit zelf.

De markt kijkt niet alleen naar het getal. De markt luistert naar zijn lichaamstaal, zijn pauzes, zijn gekozen woorden. Een zachte boodschap geeft lucht. Een harde toon kan alles meteen omlaag duwen. Dit is precies waarom Fed crypto zo sterk aan elkaar is gekoppeld.

Bitcoin koers dichtbij belangrijke steun en weerstand

Bij $85.000 ligt stevige steun. Rond $93.000 tot $95.000 ligt sterke weerstand. Deze zones hebben dit jaar vaker gewerkt als draaipunt. Dat maakt het gebied waar Bitcoin nu hangt extra kwetsbaar.

$BTC is still consolidating around the $90,000 level. ETF inflows have slowed down, which is the reason Bitcoin is unable to break above the $93,000-$94,000 level. FOMC meeting is also happening tomorrow and the next move will be dependent on that. pic.twitter.com/bHS2XcVkfg — Ted (@TedPillows) December 9, 2025

Een renteverlaging kan de koers boven die weerstand duwen. Een teleurstelling kan juist de onderkant openbreken. De grafiek bevestigt dit met rustige candles voor een belangrijk nieuws event. Dit is bijna altijd het teken dat de crypto markt wacht op richting. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Institutionele instroom hangt volledig af van het rentebesluit

Grote fondsen mogen alleen meer risico nemen als de rente omlaag gaat. Daarom zijn ETF flows de laatste dagen bijna stilgevallen. Niet omdat het sentiment slecht is, maar omdat iedereen wil weten of de Fed ruimte geeft voor groei in 2026.

Dat maakt dit moment cruciaal voor de Bitcoin verwachting. Zonder instroom blijft elke stijging kwetsbaar. Met instroom kan de crypto markt juist snel herstellen.

Trump zorgt voor extra spanning in de crypto markt

Sinds Trump terug is als president is er veel aandacht voor crypto. Zijn houding is vriendelijker dan eerdere jaren. Maar uiteindelijk bepaalt Powell de richting van de liquiditeit. De combinatie van een pro crypto president en een centrale bank die nog twijfelt, zorgt voor onrust.

Traders vrezen dat een verkeerde toon van Powell de markt in één klap kan draaien. Daarom is de meeting van morgen zoveel belangrijker dan normale updates. Lees ook ons artikel over een BTC analist die voorspelt dip, maar daarna bitcoin koers richting $100K.

Wat gaat Bitcoin doen rond $90k?

De koers wacht. De chart wacht. De crypto markt wacht. Alles komt neer op het moment dat Powell het podium opstapt.

Een renteverlaging geeft Bitcoin vaak wat lucht. De dollar verzwakt, risicobereidheid stijgt, ETF vraag trekt aan. Dat kan genoeg zijn voor een uitbraak boven $95k.

Als Powell vasthoudt aan een harde lijn, kan het tegenovergestelde gebeuren. Dan kijken traders direct naar $85k en mogelijk lager. De indicatoren wijzen niet op paniek, maar wel op afwachten. Dat zie je in de RSI en MACD die geen extreme waarden, maar ook geen overtuigende kracht laten zien.

Welke keuze de Fed morgen ook maakt, de markt gaat bewegen. Crypto reageert altijd heftig op dit soort momenten. De liquiditeit is dun en de stops liggen dicht bij elkaar. Een klein zetje kan snel groot worden.

De reactie na het besluit vertelt meer over het besluit zelf. De toon van Powell bepaalt hoe de markt de rest van december ingaat.

De komst van DeFi naar Bitcoin

Nu de markt aan het afwachten is tot de FOMC meeting van morgen zijn er ook nog technische ontwikkelingen rondom Bitcoin. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) gaat namelijk het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk lanceren en brengt daarmee DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin.

Bitcoin Hyper plaatst een smart contract engine bovenop Bitcoin met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM). Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars, dApps, smart contracts, NFT’s en meme coins lanceren op Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.