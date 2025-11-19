Franklin Templeton heeft het XRP ETF officieel aangetekend bij de SEC. Het gaat om het Form 8-A, de laatste stap voor een notering. Dit is groot Ripple nieuws. Wat gaat Ripple doen als dit product rond 24 november live gaat? En wat betekent dat voor de XRP koers?

Form 8-A bevestigt dat Franklin Templeton klaar is voor lancering XRP ETF

Het formulier laat zien dat Franklin Templeton het XRP ETF onder Section 12(b) wil noteren. Dat is normaal gesproken de laatste horde. De timing sluit aan op de aanpassing van de S-1 eerder deze maand. Die wijziging start een vaste periode van twintig dagen. Die loopt precies tot rond 24 november. Daarom verwacht de markt dat de lancering rond die datum valt. Het voelt niet als een gok. Het is simpelweg hoe deze procedures altijd lopen.

Waarom Franklin Templeton zoveel gewicht heeft

Franklin Templeton beheert ongeveer $1,7 biljoen. Dat is enorm. Zo’n partij beweegt niet zomaar. Als ze een XRP ETF op de markt zetten, doen ze dat omdat hun klanten erom vragen. En die klanten zijn grote spelers. Pensioenfondsen. Vermogensbeheerders. Banken.

Een XRP ETF maakt het voor hen veel makkelijker om in te stappen. Geen wallet. Geen exchange. Gewoon een regulier beleggingsproduct. Hierdoor groeit de kans dat er vanaf de eerste dag veel vraag komt. Dit kan direct invloed hebben op de XRP koers. Lees ook ons artikel over de Amplify Ripple ETF dat gelanceerd is op Robinhood.

Wat deze timing betekent voor de XRP koers

De XRP koers beweegt nu rond een zone die eerder steun gaf. De koers zit onder meerdere EMA’s. De RSI hangt onder de 50-lijn. De MACD ligt vlak. De markt twijfelt dus nog. Alles hangt af van het eerste sterke signaal. Veel handelaren zien de ETF-lancering als dat signaal.

De grafiek laat ook iets zien dat XRP al maanden dezelfde steun vasthoudt en reageert zodra volume terugkomt. Precies dat kan gebeuren als Franklin live gaat. Nieuwe kopers betekent een hoger volume en dus een sterkere koersbeweging. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Waarom 24 november zo logisch klinkt voor de XRP ETF

De aanpassing van de S-1 maakte de weg vrij. Het Form 8-A bevestigt dat Franklin Templeton klaarstaat. De SEC hoeft nu alleen nog de notering door te zetten. Daardoor is 24 november het eerste moment waarop alles samenkomt. En de markt reageert meestal al voor die datum.

Handelaren bouwen nu al posities op. Je ziet dat terug in volume pieken en kleine schommelingen in de grafiek.

Wat gaat Ripple doen als de ETF live is?

Voor Ripple zelf is dit grote winst. Meer zichtbaarheid betekent meer vraag naar uitleg over het netwerk, waardoor er meer interesse van bedrijven is die grip zoeken op snelle betalingen. Een ETF zorgt ervoor dat XRP een plek krijgt in modellen die grote partijen gebruiken om portefeuilles te verdelen. Hoe meer ogen op XRP, hoe sterker de basis voor groei.

Handelsvolumes kunnen meteen hoog zijn

Eerdere altcoin ETFs verrasten iedereen met grote dagvolumes. Sommige haalden op de eerste dag al tientallen miljoenen. Analisten verwachten dat Franklin Templeton nog hoger kan zitten door de grootte van het bedrijf en hun netwerk.

Institutionele klanten stappen vaak in vanaf de eerste dag. Vooral als het product als “veilig” wordt gezien. Een gereguleerd XRP ETF valt precies in die categorie. Dat geeft de XRP verwachting voor de eerste week extra spanning.

Technische blik richting de XRP ETF lancering

De grafiek laat duidelijke zones zien:

– Steun onder de huidige koers.

– Meerdere toppen boven de koers die als weerstand gelden.

– EMA’s die nog naar beneden wijzen.

Maar je ziet ook iets positiefs, want XRP houdt elke keer dezelfde bodem vast. Dat geeft kracht. Als het volume stijgt, kan de koers snel richting de hogere zones bewegen.

De ETF lancering kan het moment worden waarop die beweging start. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

XRP staat op een kantelpunt

Met de Form 8-A op tafel en Franklin Templeton dat klaarstaat, is duidelijk dat de komende dagen belangrijk worden.

Als de ETF op 24 november live gaat, kan dat het startpunt zijn van een nieuwe fase. Een fase waarin grote beleggers een veel grotere rol krijgen in de vraag naar XRP. De markt voelt dat. Handelaren voelen dat. En XRP beweegt vaak hard als alles tegelijk samenkomt.

Snel handelen in XRP tijdens volatiele periodes

In deze tijden, als er een grote lancering is rondom een bekende crypto zoals XRP, is het belangrijk om snel te kunnen handelen. Een interessante keuze hiervoor is de non-custody wallet van Best Wallet. Het voordeel van een non-custody wallet is dat je zelf in het bezit bent van de private keys.

Naast de crypto wallet wordt het ecosysteem van Best Wallet binnenkort uitgebreid met de komst van hun Best Card en Best Wallet Token ($BEST). Vanaf dan kun je eenvoudig je crypto’s uitgeven met de betaalkaart bij fysieke winkels. Hun native $BEST token krijgt een centrale rol in het ecosysteem en geeft je lagere transactiekosten en hogere beloningen bij het staken van je crypto.

Je hebt nog 9 dagen de tijd om je $BEST tokens te bemachtigen voor de prijs van $0,025965. Daarna eindigt de presale en wordt het project gelanceerd op de exchanges.