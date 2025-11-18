Franklin Templeton zou vandaag 18 november hun XRP ETF lanceren met ticker EZRP. Coinbase Custody fungeert als custodian voor deze spot crypto ETF, zoals bevestigd in de definitieve prospectus bij de SEC. Echter, recente ontwikkelingen suggereren dat de lancering mogelijk verschuift naar eind november of begin december door procedurele timing.

Coinbase Custody verzorgt Franklin Templeton XRP ETF

De $1,6 biljoen vermogensbeheerder heeft Coinbase Custody aangewezen als bewaarder voor hun XRP ETF. Deze keuze sluit aan bij eerdere crypto ETF lanceringen, waarbij Coinbase een dominante rol speelt in de institutionele bewaring van digitale assets.

🚨 🚨 BREAKING NEWS: Coinbase Custody will serve as the custodian for Franklin Templeton’s spot XRP ETF (ticker: EZRP).This is confirmed in the final prospectus filed with the SEC and in Franklin Templeton’s official announcements. $1.6T FT will launch tomorrow November 18 pic.twitter.com/O7vMJ0BBez — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) November 17, 2025

De EZRP ticker staat klaar en alle documentatie is ingediend. Franklin Templeton positioneert zich hiermee als een van de eerste grote spelers die XRP toegankelijk maakt voor traditionele investeerders via een gereguleerd ETF product. Deze stap past in de bredere trend waarbij de beste altcoins toegang krijgen tot institutioneel kapitaal via ETF structuren.

Jenny Johnson waarschuwt traditionele banken voor XRP

Franklin Templeton CEO Jenny Johnson uitte zich recent kritisch over financiële instellingen die weigeren te innoveren. Volgens haar riskeren legacy banken die geen blockchain technologie omarmen achterhaald te raken in een snel veranderende financiële sector.

💥BREAKING: FRANKLIN TEMPLETON CEO JENNY JOHNSON HAS WARNED LEGACY BANKS THAT REFUSE TO ADAPT THAT THEY RISK BECOMING OBSOLETE. pic.twitter.com/LBvQiLkgNW — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) November 17, 2025

Deze uitspraak onderstreept waarom Franklin Templeton zelf actief investeert in crypto ETF producten. De Ripple ETF lancering vormt onderdeel van een strategie om voorop te lopen in de digitalisering van traditionele financiële producten. Johnson’s visie weerspiegelt een groeiend besef dat blockchain infrastructuur niet langer genegeerd kan worden door gevestigde partijen.

Mogelijke uitstelling voor het XRP ETF van Franklin Templteon

Nieuwe informatie wijst erop dat de Franklin Templeton XRP ETF mogelijk pas tussen 24 november en 1 december live gaat. De reden ligt in de update van hun S-1 formulier op 4 november, wat de standaard 20-daagse auto-effectiveness periode activeert onder Section 8(a).

🚨UPDATE: Franklin Templeton’s $XRP ETF Might Not Go Live Until Nov 24–Dec 1 👀⚠️ New info suggests the timeline for Franklin Templeton’s (@FTI_US) $XRP ETF (EZRP) may shift later than expected. Why? They updated their S-1 on Nov 4, which triggers the standard 20-day… https://t.co/FGHMlx7ZbY pic.twitter.com/d2pbWVChdp — Diana (@InvestWithD) November 17, 2025

Dit is geen tegenslag maar simpelweg een procedurele kwestie. Franklin Templeton, een gigant met $1,5 biljoen onder beheer, doorloopt gewoon de formele goedkeuringsprocessen. De verschuiving heeft meer te maken met juridische timing dan met inhoudelijke bezwaren tegen het product zelf.

Impact op de XRP koers eind 2025

Het Ripple nieuws over de XRP ETF lancering blijft fundamenteel bullish, ongeacht de precieze lanceringsdatum. De bevestiging dat een vermogensbeheerder van dit formaat XRP omarmt versterkt het institutionele sentiment rond de asset.

Daarnaast blijft de technische structuur van de XRP koers sterk. Traders verwachten dat zodra de Ripple ETF daadwerkelijk live gaat, er nieuwe kapitaalstromen op gang komen die de prijs verder kunnen stuwen. De timing verschuiving van enkele weken weegt niet op tegen de lange termijn betekenis van institutionele toegang tot XRP.

Het XRP nieuws rondom Ripple ETF goedkeuringen stapelt zich op. Meerdere aanbieders bereiden vergelijkbare producten voor, wat wijst op breed vertrouwen in de regelgevende acceptatie van Ripple als asset klasse. Deze ontwikkeling plaatst XRP nadrukkelijk in de categorie crypto ETF producten die institutionele goedkeuring genieten.

