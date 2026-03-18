On chain data toont dat Bitcoin koopactiviteit terugkeert na de uitverkoop van februari. Het sleutelniveau voor de BTC koers is $79.962, de realized price van het ETF cohort. Kraken wees erop dat AI geen bankrekening kan openen maar wel een crypto wallet kan beheren.

Bitcoin koopactiviteit keert terug op Binance en Coinbase

CryptoQuant analist Darkfost toonde dat de 30 daags gemiddelde volume delta op Binance verschoof van -$145 miljoen op 16 februari naar +$21 miljoen. Op Coinbase van -$88 miljoen naar +$14 miljoen. Op het dieptepunt waren zowel retail als institutionele deelnemers grotendeels aan de verkoopkant. De verschuiving naar positief markeert een duidelijke trendwijziging.

Darkfost stelde dat Bitcoin ondanks de Iran spanning veerkracht toont, vooral vergeleken met aandelen en grondstoffen die toppish structuren vertonen. De FOMC vergadering levert naar verwachting geen renteverlaging (99% kans). Traders richten zich op forward guidance over toekomstige versoepelingen.

Kraken deelde op X een observatie die raakt aan een fundamentele langetermijn trend: AI kan geen bankrekening openen, maar het kan wel een crypto wallet beheren. Autonome AI agents zullen crypto als betaalmiddel adopteren lang voor ze toegang krijgen tot traditionele financiën, wat structurele vraag creëert:

AI can't open a bank account, but it can operate a crypto wallet. — Kraken (@krakenfx) March 17, 2026

$79.962: het BTC koers niveau dat de Bitcoin bull run ontgrendelt

CryptoQuant analist Axel Adler Jr toonde dat de realized price van het ETF cohort op $79.962 staat, het gemiddelde instapniveau van alle ETF kopers. Bij de huidige BTC koers van $74.000 zitten ETF houders gemiddeld 6,5% in verlies. Een move richting $80.000 riskeert aanbod van beleggers die rond breakeven willen uitstappen.

ETF flows herstelden van een dieptepunt van -1.883 BTC per dag op 18 februari naar een piek van +3.387 BTC per dag op 2 maart. De laatste meting toont +1.472 BTC per dag. Totale ETF holdings stegen met 26.636 BTC in een maand naar 1.291.618 BTC.

Het pad naar de Bitcoin bull run

De Bitcoin koers noteert rond $74.000. Strategy bezit 761.068 BTC maar pauzeerde aankopen na de STRC daling. Spot ETFs trekken weer instroom. De marktstructuur verbetert ondanks macro tegenwind.

Bij een close boven $79.962 verdwijnt de verkoopdruk van underwater ETF kopers. Boven dat niveau zitten ze weer in winst en wordt resistance support. Het Bitcoin koers target daarboven: $85.000 als eerste stop, gevolgd door Citigroup’s bull case van $165.000 en JPMorgan’s langetermijn doel van $266.000.