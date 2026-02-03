De Bitcoin koers liet vandaag voorzichtig herstel zien en kroop terug richting $78K, nadat de markt eerder hard onderuit ging tot rond $74,8K. De scherpe daling zorgde voor onrust, maar ook voor nieuwe analyses. Volgens crypto AI Gemini AI ligt de echte bodem mogelijk rond $73K. Dat niveau wordt gezien als een cruciale zone waar kopers opnieuw instappen.

Bitcoin koers herstelt na korte, maar felle crash

De afgelopen dagen waren allesbehalve rustig. De Bitcoin koers kreeg te maken met zware verkoopdruk, vooral door hefboomposities die tegelijk werden afgebouwd. Binnen korte tijd verdampte veel liquiditeit, wat de daling versnelde.

Bitcoin crash onder $76.000 na VS-Iran conflict, maar toch viel op dat het herstel snel kwam. Dat voedt het idee dat de Bitcoin crash vooral door het nieuws kwam en minder te maken had met fundamentele zwakte.

Crypto AI ziet $73K als beslissend niveau

Volgens Gemini AI bevindt Bitcoin zich nu in een overgangsfase. De analyse wijst erop dat $73K functioneert als sterke steunzone. Zolang dit niveau standhoudt, blijft het grotere plaatje intact.

De crypto AI benadrukt dat eerdere correcties met vergelijkbare liquidaties vaak gevolgd werden door stabilisatie en daarna een nieuwe impuls omhoog. Dat maakt de vraag wat gaat Bitcoin doen deze week extra relevant.

Gemini AI verwacht rust voor nieuwe beweging

Gemini AI verwacht geen directe explosieve stijging van Bitcoin zelf. Eerst moet de markt afkoelen en vertrouwen terugvinden. Minder liquidaties en stabielere volumes zijn daarbij belangrijk.

Pas wanneer de Bitcoin koers verwachting een duidelijke richting kiest, ontstaat ruimte voor altcoins om harder te bewegen. Dat is volgens de analyse het moment waarop altseason voorzichtig kan beginnen.

Historisch gezien in crypto nieuws lopen altcoins vaak achter op Bitcoin. Eerst stabiliseert de marktleider, daarna verschuift kapitaal richting kleinere projecten. Volgens Gemini AI staan drie altcoins klaar om daarvan te profiteren.

Deze coins combineren netwerkactiviteit met toenemende interesse van grote partijen. Dat maakt ze aantrekkelijk zodra de rust terugkeert in de markt.

Cardano profiteert van stille opbouw

De eerste coin die Gemini AI noemt is Cardano. Ondanks beperkte hype laten on-chain data van Cardanoscan zien dat grote wallets langzaam blijven accumuleren. Tegelijk groeit het DeFi ecosysteem flink door.

Die combinatie zorgt ervoor dat Cardano vaak laat, maar stevig beweegt zodra sentiment draait. Volgens de AI kan dit project verrassen in het eerste kwartaal van 2026.

BNB blijft sterk door gebruik en volumes

BNB is de tweede altcoin die volgens Gemini AI kan exploderen. De kracht zit hier vooral in gebruik. Het netwerk blijft hoge volumes verwerken, zelfs tijdens marktstress.

Institutionele partijen gebruiken BNB steeds vaker als infrastructuurlaag. Dat maakt de coin stabiel tijdens dalingen en explosief zodra risico weer wordt opgezocht.

Chainlink trekt institutionele aandacht

Chainlink maakt de top drie compleet. Volgens Gemini AI groeit de rol van oracles juist nu meer traditionele partijen blockchainoplossingen testen.

De data laat zien dat whales LINK blijven verzamelen, zelfs tijdens de recente crypto crash. Dat wijst op vertrouwen in verdere adoptie.

Wat Gemini AI verwacht voor Q1 2026

Voor het eerste kwartaal van 2026 verwacht Gemini AI een duidelijke scheiding binnen de markt. Bitcoin beweegt waarschijnlijk zijwaarts in een range, terwijl juist de sterkere altcoins langzaam het tempo opvoeren en meer ruimte krijgen om te bewegen.

Dit patroon past bij eerdere fases waarin altseason begon zonder dat Bitcoin direct nieuwe highs maakte. Alles hangt nu af van Bitcoin. Zolang de steun rond $73K standhoudt, blijft het scenario van herstel en altseason overeind.

Een nieuwe golf van paniek kan dit beeld snel veranderen, maar voorlopig lijkt de markt ademruimte te krijgen en wordt er meer gekeken naar nieuwe cryptomunten.

