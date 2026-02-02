De Bitcoin koers is dit weekend scherp gedaald en dook kort onder de grens van $76.000. Daarmee staat BTC voor het eerst sinds april 2025 weer op dit niveau. De daling kwam snel en verraste veel beleggers die rekenden op rust in de markt.

Bitcoin daalt door geopolitieke onrust

Volgens Bitcoin nieuws werd de verkoopdruk vooral versterkt door toenemende geopolitieke zorgen. In een markt die al gevoelig was, bleek één extra prikkel genoeg om het sentiment te laten kantelen.

Dat Bitcoin daalt, heeft dit keer weinig te maken met interne problemen binnen crypto. De directe aanleiding ligt buiten de markt. Het oplopende conflict tussen de VS en Iran zorgde voor veel spanning op wereldwijde financiële markten.

Crypto is falling again Bitcoin near $75K

Ethereum below $2.2K $150M liquidated in under an hour This is what forced selling looks like It stops when leverage is gone Not when people want it to stop pic.twitter.com/Bdi52CQTyq — Cryptoding (@cryptoding_io) February 2, 2026

Gemini AI onthult BTC crash naar $70K en beleggers kozen massaal voor zekerheid en verkochten risicovolle activa. Bitcoin reageerde hier heftig op. In korte tijd veranderde een stabiele markt in een duidelijke Bitcoin crash.

MicroStrategy voelt de klap

De koersdaling bleef niet zonder gevolgen voor grote spelers. MicroStrategy, het beursbedrijf dat bekendstaat om zijn enorme Bitcoinpositie, zag de waarde van zijn holdings stevig dalen. Dit is niet de eerste keer dat MicroStrategy dalingen ziet.

Door de snelle beweging staat het bedrijf tijdelijk op een papieren verlies van ruim $1 miljard. Voor oprichter Michael Saylor is dit niet nieuw. Hij benadrukt al jaren dat Bitcoin een lange termijn strategie is en geen korte termijn belegging.

MicroStrategy $MSTR I am not touching this until it goes 110 pic.twitter.com/tmkCT2Z0wU — ChartingTheMarket (@chartingthemkt) February 1, 2026

Crypto crash raakt meer dan alleen Bitcoin

De huidige crypto crash beperkt zich niet tot BTC. Ook altcoins leverden fors in en het handelsvolume nam snel toe. Dit wijst op paniekverkopen, vooral bij beleggers met hefboomposities. Alleen nieuwe cryptomunten bleven stabiel, dit komt vaak door nieuwe innovaties die ze bieden in de crypto markt.

Veel liquidaties vonden plaats in dunne orderboeken. Daardoor zakte de koers sneller dan normaal. Dit verklaart deels waarom daalt crypto vandaag zo fel, ondanks het ontbreken van slecht fundamenteel nieuws.

Wat gaat Bitcoin doen deze week

Gegevens van Coinmarketcap laten zien dat de komende dagen bepalend worden. Technisch gezien ligt er steun rond $74.000. Als dat niveau standhoudt, kan een herstel richting $78.000 volgen. Breekt die steun, dan komt $70.000 snel in beeld.

Traders kijken daarnaast scherp naar geopolitieke ontwikkelingen. Elke nieuwe escalatie kan opnieuw druk zetten op de markt. Rust in het nieuws kan juist ruimte geven voor stabilisatie.

Een herstel voor de Bitcoin koers verwachting is zeker niet uitgesloten. Historisch gezien herstelt Bitcoin vaak na plotselinge schokken. Vooral als paniek over is en liquidaties afnemen, kan de koers snel opveren.

Tegelijk blijft voorzichtigheid belangrijk. Zolang onzekerheid overheerst, blijft volatiliteit hoog. Voor korte termijn beleggers is dit een lastige fase, voor lange termijn investeerders mogelijk een kans.

De crash heeft geen invloed op Bitcoin Hyper

In onrustige markten zoeken beleggers naar projecten die verder kijken dan alleen koersbewegingen. Bitcoin Hyper richt zich op schaalbaarheid via Layer-2 oplossingen bovenop Bitcoin.

Door snellere transacties en lagere kosten probeert het project praktische toepassingen mogelijk te maken. In plaats van speculatie staat gebruik centraal, wat in volatiele tijden aantrekkelijk kan zijn.

Het idee achter Bitcoin Hyper sluit aan bij een grote trend binnen crypto. Niet alleen waardeopslag, maar ook functionaliteit wordt steeds belangrijker. Wanneer markten herstellen, profiteren vaak projecten die al bouwen tijdens moeilijke fases.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale