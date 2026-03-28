De opkomst van crypto AI verandert de manier waarop investeerders naar de markt kijken. Waar traditionele analyses vaak gebaseerd zijn op technische indicatoren en on-chain data, nemen AI-modellen zoals Gemini en Claude steeds vaker een centrale rol in bij het voorspellen van koersbewegingen.

In dit artikel zetten we beide modellen tegenover elkaar en kijken we naar hun XRP verwachting voor de koers in 2026.

Gemini AI: gecontroleerde groei richting nieuwe highs

Gemini AI schetst een relatief stabiel en onderbouwd scenario voor XRP. Volgens het model bevindt de koers zich momenteel in een consolidatiefase rond de $1,40, waarbij liquiditeit wordt opgebouwd voor een mogelijke volgende beweging. Deze prijs ontwikkeling wordt door traders vaak gezien als een typische fase voor een breakout.

In het bullish scenario verwacht Gemini dat XRP kan stijgen richting de $2,50 tot $4,00. Deze stijging is sterk afhankelijk van belangrijke events. De recente ontwikkelingen rondom Ripple spelen hierbij een belangrijke rol. Zo zorgt de uitbreiding in Singapore voor meer vertrouwen onder institutionele partijen. Daarnaast laat de BLOOM pilot zien hoe Ripple inzet op efficiëntere financiële infrastructuur, wat de adoptie van XRP kan versnellen.

Aan de andere kant houdt Gemini ook rekening met risico’s. In een bearish scenario kan XRP terugvallen richting de $1,00, bijvoorbeeld wanneer macro-economische druk toeneemt of wanneer de instroom via ETF’s uitblijft.

Claude AI: bredere bandbreedtes

Claude AI laat wat anders zien, namelijk een veel bredere range aan mogelijke uitkomsten. Waar Gemini zich richt op een meer gecontroleerde groei, laat Claude zien hoe groot de impact van marktdynamiek kan zijn. In het basisscenario ligt de XRP koers rond de $2,15, met een bullish target van ongeveer $3,35 en een bearish scenario rond de $0,95.

Wat Claude onderscheidt, is de aandacht voor extreme scenario’s. In een sterke altseason samen met institutionele instroom en een gunstig macroklimaat zou de koers zelfs boven de $10 zelfs kunnen uitkomen. Deze hoge verwachtingen van XRP zijn niet volledig uit de lucht gegrepen. De introductie van RLUSD, Ripple’s stablecoin, kan een belangrijke rol spelen in liquiditeit en adoptie binnen het ecosysteem.

Daarnaast blijft XRP een belangrijke speler in cross-border payments, een markt die door blockchaintechnologie steeds efficiënter wordt ingericht. Wanneer deze ontwikkelingen samenkomen in een bull market, kan het momentum exponentieel toenemen.

Ripple fundamentals als drijvende kracht

Wat opvalt is dat beide modellen dezelfde fundamentele drivers erkennen. De combinatie van juridische duidelijkheid, institutionele adoptie en technologische ontwikkelingen zorgt ervoor dat XRP opnieuw in de spotlight staat.

De uitbreiding naar Azië via Singapore, de BLOOM pilot en de verdere integratie van RLUSD laten zien dat Ripple zich positioneert als een serieuze infrastructuurspeler binnen de financiële sector. Dit maakt XRP niet alleen speculatieve, maar ook een utility token met een duidelijke use case.

Kortom, wie voorspelt de hoogste XRP koers?

Als we puur kijken naar wie de hoogste XRP koers voorspelt, komt Claude AI als duidelijke winnaar naar voren. De mogelijkheid van een stijging richting $10 of hoger maakt het model aantrekkelijk voor traders die zoeken naar maximale stijging.

Toch biedt Gemini AI een realistischer beeld van hoe de markt zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. De focus op adoptie, regelgeving en institutionele instroom sluit beter aan bij de huidige fase van de cryptomarkt.

Voor investeerders betekent dit dat XRP een interessante positie inneemt tussen stabiliteit en zijn potentie. De downside lijkt relatief beperkt, terwijl de upside best groot kan zijn.