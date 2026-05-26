De XRP koers staat rond $1,35 en de stemming op sociale media is somberder dan in drie jaar. Volgens Santiment is dat juist het moment waarop slimme kopers wakker worden. We leggen uit wat dit betekent voor jouw XRP koers verwachting.

Waarom stijgt Ripple bij koersniveau $1,35?

De XRP koers daalde de afgelopen negen maanden ruim 60 procent. Vandaag handelt de munt rond $1,35 en zit al weken vast in een smalle bandbreedte tussen $1,32 en $1,45. Veel beleggers verloren hun geduld en de markt voelt traag aan.

Toch tonen de cijfers dat de verkoopdruk afneemt. Ali Charts laat zien dat de grote walvistransacties op het XRP netwerk in negen dagen kelderden met 57,3 procent. Minder activiteit van whales wijst vaak op een rustige opbouw voor een nieuwe koerssprong.

In the last 9 days, whale activity on the $XRP network has dropped from 157 large transactions worth over $1 million to just 67 today, representing a 57.3% decline. When large-scale transaction volume thins out like this, it tells me the market could be entering a compression… pic.twitter.com/lVQGjhqVzG — Ali Charts (@alicharts) May 23, 2026

Extreme angst als signaal voor XRP rally

Datadienst Santiment meldt dat de bullish bearish ratio op 25 mei zakte naar 1,1 tegen 1,0. Dat is het laagste sentimentniveau in drie jaar tijd. In gewoon Nederlands: er staan bijna evenveel negatieve als positieve berichten online over Ripple.

Waarom is dit Ripple nieuws juist positief? Wanneer iedereen al uit angst heeft verkocht, blijven er weinig verkopers over. De markt draait dan vaak juist de andere kant op. Eerdere periodes met soortgelijke FUD leverden flinke rebounds op. Eind april 2026 schoot de koers ruim 80 procent omhoog na een vergelijkbaar dieptepunt.

Onze analist: “Extreme angst is historisch een aantrekkelijk moment om naar XRP kopen te kijken, niet om in paniek te verkopen.”

Wat gaat Ripple doen na deze omslag?

Naast het sentiment wijzen meer signalen op een mogelijke draai van de XRP koers:

Eerder deze maand kwamen er 4.300 nieuwe XRP wallets bij in 24 uur, de op drie na grootste sprong in netwerkgroei van heel 2026.

XRP ETF’s trokken vorige week $12,57 miljoen aan nieuw kapitaal, terwijl Bitcoin en Ethereum juist geld verloren.

Standard Chartered houdt vast aan een koersdoel van $2,80 voor eind 2026.

Walvissen met meer dan 10 miljoen XRP bezitten samen ruim 68 procent van het totale aanbod, het hoogste niveau sinds 2018.

Onze analisten zien een technische doorbraak op de XRP grafiek en ruimte voor een nieuw stijgend kanaal. Een Ripple rally is daarmee niet gegarandeerd. Maar de combinatie van extreme angst, oplopende netwerkgroei en stevige institutionele vraag schept een gunstig speelveld voor kopers met geduld.

