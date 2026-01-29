Het verschil is opvallend groot. AI modellen zetten de Bitcoin koers voor 2026 tussen $85.000 en $250.000. Dat is een kloof van $165.000. Dit Bitcoin nieuws laat zien hoe verschillend AI naar de markt kijkt. ChatGPT crypto focust op ETF data, Gemini AI kijkt vooral naar macro economie, Grok volgt sentiment en Copilot blijft voorzichtig. Wat gaat Bitcoin doen in 2026 en welke voorspelling past het best bij de markt van nu?

Waarom de AI modellen zo anders kijken naar de Bitcoin koers

De grote verschillen komen niet door fouten, maar door invalshoeken. Copilot kijkt vooral terug. Het model ziet eerdere cycli, afnemende rendementen en mogelijke risico’s. Daarom blijft de verwachting beperkt tot $85.000 tot $135.000. Dit scenario past bij een markt die afkoelt en waarin regelgeving strenger wordt.

ChatGPT zit daar net boven. Met een bandbreedte tot $150.000 kijkt dit model vooral naar crypto interne signalen. Denk aan instroom in spot ETF’s en data op de blockchain. Zolang dat stabiel blijft, ziet ChatGPT ruimte voor groei, maar geen extreme uitschieters.

Gemini AI trekt het breder. Dit model kijkt naar rente, centrale banken en de waarde van fiatgeld. Als inflatie blijft hangen en rentes dalen, krijgt Bitcoin volgens Gemini een sterkere rol als alternatief. Dat verklaart waarom de bovenkant hier oploopt richting $220.000. Grok gaat nog verder. Door sentiment en snelheid van adoptie mee te nemen, komt zelfs $250.000 in beeld. Dit wordt aangedreven doordat crypto betalingen steeds normaler worden: 40% van de winkeliers accepteert Bitcoin.

ETF instroom blijft de belangrijkste factor voor de Bitcoin koers

Wat alle modellen bindt, zie je terug in de ETF grafiek. Maanden met sterke instroom kleuren groen, met soms korte periodes van uitstroom. De totale waarde van Bitcoin in ETF’s blijft echter hoog. Dat betekent dat grote beleggers niet uitstappen, maar hun positie aanpassen.

Voor de Bitcoin koersverwachting is dit cruciaal. ETF’s halen aanbod uit de markt. Dat zijn geen snelle traders, maar partijen die vaak voor de lange termijn kopen. Zolang de instroom rond of boven $2 miljard per maand blijft, ligt er een stevige bodem onder de koers.

Bitcoin treasuries houden hun BTC vast

Ook aan de bedrijfszijde verandert er iets. In het overzicht van Bitcoin treasuries zie je dat publieke bedrijven samen meer dan 1,1 miljoen Bitcoin bezitten. Dat is ruim vijf procent van de totale supply. Het grootste deel zit bij Amerikaanse bedrijven, met een duidelijke koploper, maar ook daarachter groeit de lijst.

Dit is belangrijk voor elke Bitcoin voorspelling. Bitcoin ligt steeds vaker vast op balansen. Dat aanbod komt niet snel terug op de markt. AI modellen zien dit als een structurele vraag. Vooral Gemini AI en ChatGPT crypto nemen dit mee als reden waarom diepe crashes minder waarschijnlijk worden. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

Bitcoin voorspelling met schaarste die langzaam doorwerkt

De halving van 2024 speelt nog steeds een rol. De dagelijkse uitstroom van nieuwe Bitcoin is gehalveerd. Dat effect zie je niet meteen, maar stapelt zich op. Minder aanbod betekent dat extra vraag sneller invloed heeft op de koers.

Crypto AI en de drie scenario’s voor 2026

Alles bij elkaar zie je drie duidelijke paden. In het negatieve scenario blijft Bitcoin steken tussen $85.000 en $100.000. Dat past bij strenge regels of een nieuwe economische tegenwind. In het midden ligt het basisscenario tussen $120.000 en $150.000. ETF’s groeien rustig door en bedrijven blijven kopen.

Het meest optimistische scenario loopt richting $180.000 tot $250.000. Dat vraagt om renteverlagingen en een sterke instroom van institutioneel geld. Misschien zelfs meerdere overheden die Bitcoin als strategische reserve zien. Dat is geen zekerheid, maar ook geen fantasie. Deze scenario’s zijn in lijn met de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Welke Bitcoin koers past bij deze markt?

Kijk je naar de huidige data, dan voelt het basisscenario het meest logisch. De markt is rustig, maar niet zwak. ETF instroom houdt aan en bedrijven blijven vasthouden. Dat wijst op opbouw, niet op euforie.

De Bitcoin koers hoeft niet meteen te verdubbelen om sterk te zijn. Een beweging richting $120.000 tot $150.000 zou al historisch zijn. Crypto AI is het oneens over de hoogte, maar eens over de richting. Bitcoin blijft een grote rol spelen. Dat maakt 2026 hoe dan ook een jaar om scherp te volgen.

Lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk

Een extra katalysator voor de Bitcoin koers in 2026 kan de lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk zijn. Het nieuwe project Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert deze na zijn presale en brengt hiermee DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin.

Na de nu al succesvolle presale met meer dan $30 miljoen aan vroege investeringen kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts, NFT’s en meme coins lanceren bovenop Bitcoin.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale